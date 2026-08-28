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Těchto pět věcí řidiči v Česku ignorují nebo je neumějí. Děláte je také?

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  11:05
Pravidlo zipu, rozjezd na zelenou, jízda v pruzích, přednost vozidel IZS a připojování na dálnici. Pět situací, ve kterých se řidič prozradí během několika vteřin. Vybrali jsme nešvary, se kterými se v českém provozu setkáváme nejčastěji, a u každého ukazujeme, jak to má vypadat správně.
Část 1/5

Pravidlo zipu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít

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Je jednoduché, velmi potřebné a efektivní. Přesto to někdy vypadá, že ho řidiči snad nikdy neviděli a nikdy o něm neslyšeli. Pravidlo zipu přitom šetří čas a zlepšuje průjezdnost v místech, kde je zúžení. Chyb, kterých se řidiči při zipování dopouštějí, je opravdu hodně. Někteří zmateně přejíždějí z pruhu do pruhu, další nejsou schopni srovnat rychlost, ale nejčastěji se setkáváme s tím, že se řidiči snaží do průběžného pruhu doslova nacpat zbytečně brzy. Potkali jsme i takové, kteří zastavili a zařazení si vynucovali, ale i takové, pro které byl zipující řidič pirát a naschvál jej, ještě se zdvihnutým prostředníčkem, nepustili.

VIDEOKURZ: Číňané školí české řidiče. Ukazují, jak správně zipovat

Přitom stačí před zúžením v obou pruzích zpomalit a postupně tvořit mezery pro zařazení aut, a tedy plynulé pokračování v jízdě. Ne 100 metrů před zúžením, ne kilometr před zúžením, ale jen kousek před koncem jednoho z jízdních pruhů. Důležité je začít dělat mezery včas, aby mohla auta plynule přejet a nemusela brzdit ani přidávat.



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Těchto pět věcí řidiči v Česku ignorují nebo je neumějí. Děláte je také?

ilustrační snímek

Pravidlo zipu, rozjezd na zelenou, jízda v pruzích, přednost vozidel IZS a připojování na dálnici. Pět situací, ve kterých se řidič prozradí během několika vteřin. Vybrali jsme nešvary, se kterými se...

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