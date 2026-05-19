V Řeporyjích roste nejmodernější prodejní a servisní centrum Mercedes-Benz

Jana Sobíšková
  19:40
V pražských Řeporyjích včera odstartovala výstavba nového prodejního a servisního místa AMG Performance Centrum v rámci značky Mercedes-Benz. „Chceme ukázat lidem něco nového, výjimečného, kde budou služby na úplně jiné úrovni, než dnes znají,“ okomentoval Jan Popelář, majitel Společnosti AutoTechnologi, autorizovaného servisu Mercedes-Benz.
Položení základního kamene při slavnostním zahájení výstavby nového dealerství Mercedes-Benz v Řeporyjích. (19. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na pozemku větším než 50 tisíc metrů čtverečních vyroste stavba o dvou podzemních a dvou nadzemních podlažích se zastavěnou plochou přes 11 tisíc metrů čtverečních.

Ve spodním podlaží je v plánu karosárna-lakovna s myčkou, skladem či pneu hotelem. „Vznikne taky koutek na focení aut, aby prezentace značky odpovídala kvalitě, a chybět nebude ani místečko pro naše zákazníky, kde jim budeme ladit auta pop-foliemi a detailingem i nějakými dalšími přáníčky, aby měli auta vymazlená,“ doplnil Popelář.

Myšleno je na zákazníky i zaměstnance

První podzemní podlaží bude patřit zaměstnancům. Jejich zázemí bude skýtat například tělocvičnu nebo společenskou místnost. Pracovat budou v prvním podlaží, a to v dílně pro běžný servis na osobní a dodávková vozidla, jejíž součástí bude velký aktivní příjem, kde bude moci stát až 10 vozidel.

„Pro zákazníky bude připravený krásný showroom, kde se budou prezentovat osobní i dodávkové vozy Mercedes-Benz nejvyššího standardu značky. Vzadu pak najdou showroom pro použitá vozidla,“ popsal Popelář.

Stále ještě v prvním nadzemním podlaží se po levé straně budou nacházet čtyři privátní předávací místnosti pro zákazníky. „Když vyjdou nahoru po nádherných schodech, narazí na AMG Performance Centrum. Také na salonky pro zákazníky Manufaktur Lounge nebo kavárnu v designu Mercedes-Benz,“ informuje dále Popelář. Druhé patro pak nabídne použitá vozidla Mercedes-Benz Certify.

„Krásně to do území zapadne“

Vzniklé pracovní příležitosti budou moci využít například místní lidé z Řeporyjí. Areál poskytne 215 parkovacích míst a zázemí pro 167 zaměstnanců.

I starosta této městské části, David Roznětinský, výstavbu uvítal. „Věřím, že nový areál do tohoto území krásně zapadne a konečně se to tady zkultivuje. Za městskou část jsem opravdu šťastný, že tady neskončíme jen v nějakých nešťastných rozpracovaných projektech nebo v rozkouskovaném území či nějakých halách, skladech a podobných nehezkých věcech,“ řekl Roznětinský.

Projekt vzniká ve spolupráci s městskou částí Praha-Řeporyje, generálním dodavatelem stavby Strabag a projekční kanceláří AFRY. Hotovo má být na konci roku 2027.

V Řeporyjích roste nejmodernější prodejní a servisní centrum Mercedes-Benz

