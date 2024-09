V Praze přibyly buspruhy. Vjet do nich můžete při objíždění či odbočování

Někde je v určitých časech mohou využívat i běžní řidiči. Jinde ovšem mají smůlu. Přesto existuje řada situací, kdy do buspruhu může legálně každý.

To, že jsou na některých místech autobusové pruhy v určité hodiny otevřeny všem motoristům, se začíná pozvolna měnit. Třeba v Praze na Evropské byl dlouhý buspruh pro všechny otevřen brzy ráno, večer a přes noc. Praha 6 však usoudila, že je na čase tuto možnost řidičům vzít. Začátkem září tak na Evropské zavedla takzvaný permanentní autobusový pruh.

22. ledna 2018

„Dlouhodobým cílem vedení radnice Prahy 6 je, aby lidé pro dopravu z okolních obcí na území šestky či do centra preferovali hromadnou dopravu. Tu by mělo toto opatření zrychlit. Zároveň jsme požádali městskou policii a Policii ČR o zvýšený dohled nad respektováním vyhrazených pruhů pro městskou hromadnou dopravu. Uvědomujeme si, že lidí, kteří se budou do Prahy dojíždět za prací a vzděláním z okolních obcí bude každým rokem přibývat, a proto je preference a maximální zvýhodnění hromadné dopravy nutností,“ říká radní pro dopravu městské části Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš. Jsou to poměrně přísná pravidla, která však neznamenají, že za určitých okolností řidiči i do permanentního pruhu nemohou vjet.