náhledy
Výstavu historických či sportovních vozů, ale také setkání se závodníky, kaskadérská vystoupení a další tematické akce nabídne 14. ročník Prague Car Festivalu, který se o tomto víkendu koná v areálu PVA Expo v pražských Letňanech.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nejzářivější hvězdou festivalu je Mercurius GTC, dílo rakouského umělce Knuda Tirocha.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z klasického amerického Mercury Coupe z roku 1951 vytvořil „cyber race car“ s hliníkovým tělem pokrytým stříbrem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Holografický vzor na střeše připomíná materiál z kosmu, interiér vychází z kokpitu stíhačky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pod kapotou má osmiválec GM o výkonu 550 koní. Prý umí frčet až 270 km/h.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mercurius je ozdobou tuningových výstav a sbírá ocenění po celé Evropě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tvůrcem je rakouský airbrushový umělec Knud Tiroch ze studia Hotrod Hangar.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na Prague Car Festival 2025 bude k vidění více než 1 100 vozů a motocyklů, což je podobný počet jako v minulém roce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dalším lákadlem je unikátní Škoda 105, kterou její majitel převlékl do karbonu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dalším unikátem výstavy je závodní speciál postavený v letech 1953-58 bratry Jiřím a Zdeňkem Pohlovými. Zamýšleli s ním vyrážet na vytrvalostní závody. Hliníkovou karoserii ručně vyrobili mistři z bývalé slavné karosárny Uhlák. Základ tvořil podvoze Škody 1101 výrazně přepracovaný pro lepší stabilitu. Čtyřválec ze Škody Tudor o objemu 1,1 litru se po úpravách dostal s výkonem přes 95 koní. Maximální rychlost byla až 190 km/h. Auto bohužel nikdy nezávodilo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A konečně dálník postavený v letech 1964-5 v závodě Orličan Choceň pro Karosu Vysoké Mýto. Navazoval na koncept dálníku vynálezce Jana Anderleho. Karoserii vytvořenou mistry původní karosárny Sodomka navrhl slavný designér Otakar Diblík. Kapotovaný motocykl vznik, jako prototyp. Původní technická dokumentace se nedokonala, stavba prý pobíhala podle náčrtků. V útrobách měl pracovat jednoválec Jawa 250, ze stejného zdroje byly také vidlice s tlumiči.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stejně jako loni festival zaplnil všech osm hal letňanského areálu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další části festivalu představí upravené, závodní či luxusní sportovní vozy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Součástí festivalu je například expozice 250 historických vozů a motocyklů z předválečného období až po 90. léta.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Akci organizuje společnost Prague Car Festival. Jednodenní základní vstupné stojí 500 Kč, dvoudenní 800 Kč.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Návštěvníci se budou moci setkat s českým automobilovým závodníkem Janem Kopeckým nebo členy závodního týmu Janík Motorsport.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Součástí programu je také aukce historických a sběratelských vozidel, kterou pořádá aukční síň Retro Garáž.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Součástí festivalu je také venkovní program s kaskadérskými vstoupeními i zážitkovými jízdami ve sportovních autech.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz