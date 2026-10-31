Pražský festival aut překvapil zapomenutou legendou. Dorazil totiž bájný Vector

Opravdový autosalon už se v Česku nekonal dobrých dvacet let. Milovníky aut ovšem dobře uspokojí Prague Car Festival. Největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a historické vozy letos představuje jedenáct set aut a motocyklů. Hlavní hvězdou je legendární Vector – taky vám visel jeho plakát nad postelí?
Na pražském výstavišti v Letňanech se o tomto víkendu naparuje 1 100 aut a motocyklů. Na 15. ročníku Prague Car Festivalu zabírají expozice sportovních vozů, veteránů a upravených vozidel 38 000 metrů čtverečních v osmi halách.
Pojďte na prohlídku v naší supergalerii:
Prague Car Festival je největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a historické vozy. „Je to pulzující show, kde se mísí vůně spálených pneumatik s hudbou, bohatým programem a řevem motorů z exhibičních jízd. Čekají vás autogramiády a besedy hvězd, soutěže, zážitkové zóny pro děti i aukce historických automobilů a sběratelských modelů. Je to místo, kde se potkává minulost s budoucností a kde vás atmosféra jednoduše pohltí,“ uvedl ředitel výstavy Petr Dufek.
️ Unikátní Vector M12 z Double Red Cars Museum
Americký supersport s italským srdcem! Za posádkou pracuje atmosférický 5,7litrový dvanáctiválec z Lamborghini Diablo, který nabízí přibližně 500 koní. Sílu přenáší na zadní kola manuální převodovka.
Vzniklo pouhých 14 sériových exemplářů, takže tohle auto nepotkáte ani na každém srazu supersportů. Nízkou klínovitou siluetu a extravagantní design devadesátých let vám představíme díky slovenskému Double Red Cars Museum
27. října 2026 v 20:31, příspěvek archivován: 31. října 2026 v 10:48