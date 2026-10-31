Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pražský festival aut překvapil zapomenutou legendou. Dorazil totiž bájný Vector

František Dvořák
Lukáš Hron
,
  13:30
Opravdový autosalon už se v Česku nekonal dobrých dvacet let. Milovníky aut ovšem dobře uspokojí Prague Car Festival. Největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a historické vozy letos představuje jedenáct set aut a motocyklů. Hlavní hvězdou je legendární Vector – taky vám visel jeho plakát nad postelí?

Na pražském výstavišti v Letňanech se o tomto víkendu naparuje 1 100 aut a motocyklů. Na 15. ročníku Prague Car Festivalu zabírají expozice sportovních vozů, veteránů a upravených vozidel 38 000 metrů čtverečních v osmi halách.

Pojďte na prohlídku v naší supergalerii:

Prague Car Festival 2026
Prague Car Festival 2026
Prague Car Festival 2026
Prague Car Festival 2026
Prague Car Festival 2026
179 fotografií

Prague Car Festival je největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a historické vozy. „Je to pulzující show, kde se mísí vůně spálených pneumatik s hudbou, bohatým programem a řevem motorů z exhibičních jízd. Čekají vás autogramiády a besedy hvězd, soutěže, zážitkové zóny pro děti i aukce historických automobilů a sběratelských modelů. Je to místo, kde se potkává minulost s budoucností a kde vás atmosféra jednoduše pohltí,“ uvedl ředitel výstavy Petr Dufek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velké ambice, rychlý konec. Automobilky, co neuspěly, jedna ani nenastartovala

Packard 2226 Custom Eight, rok výroby 1948, objem 5 833 cm, výkon 118 kW,...

Vybudovat luxusní automobilovou značku je možná ještě těžší než postavit samotné luxusní auto. Nestačí výkon, drahé materiály ani slavné jméno – zákazník musí uvěřit, že značka bude mít hodnotu i za...

Korejský kanibal loví v chalupářských vodách. Seltos vzdává hold ruční práci

Kia Seltos

Kia Seltos přijíždí zamíchat kartami v českém SUV rybníku. Vypadá jako malý land rover, pod kapotou má poctivých 180 koní bez elektrických berliček a oproti zvyklostem nabízí i manuál. Konkurent...

Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Podzimní hra pokračuje

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...

Velká podzimní soutěž na iDNES.cz má za sebou první týden a stále se do ní lze zapojit. Čtenáři, kteří v článcích do konce listopadu nasbírají dostatečný počet herních bodů, mohou v závěrečném...

Reportáž z offroad dráhy: Postavit si lávku je lepší, než couvat 40 kilometrů

VejnyWood Offroad Experience Weekend 2026

Už podruhé si milovníci cestování v expedičních vozech dali dostaveníčko ve středočeských Milovicích. Na akci VejnyWood Offroad Experience Weekend se sjely náklaďáky, dodávky nejen s pohonem všech...

Z obyčejné fabie postavili rallyové monstrum. Svezli jsme se

Marek Štekl

Toto auto klame tělem. Navenek vypadá jako závodní speciál, uvnitř je to klasický pětimístný hatchback, který potkáváte na každém kroku.

Pražský festival aut překvapil zapomenutou legendou. Dorazil totiž bájný Vector

Prague Car Festival 2026

Opravdový autosalon už se v Česku nekonal dobrých dvacet let. Milovníky aut ovšem dobře uspokojí Prague Car Festival. Největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a...

31. října 2026  13:30

Náhrobek se žulovým mercedesem. Dojemný důkaz bratrské lásky vydrží staletí

Žulová socha Mercedesu 240 Diesel z roku 1982 na hřbitově Rosedale v Lindenu ve...

Unikátní náhrobek v podobě Mercedesu 240 Diesel z roku 1982 na hřbitově v New Jersey dokazuje, že motoristická vášeň může přesáhnout i hranice života. Poznejte příběh mladíka, jemuž bratr splnil...

31. října 2026

Finalisté auta roku odhaleni. Letos bez číňanů, spalováků, ale i bez škodovky

Exkluzivně
V průběhu Tannistest nám sem přivezli ještě jednu novinku. ID. Polo GTI je...

Volba evropského Vozu roku 2027 přechází do své ostré fáze. Vedení prestižní mezinárodní poroty oznámilo jména sedmi finalistů. Letos jsou mezi nimi poprvé pouze elektromobily. Zákulisí volby...

30. října 2026  11:30

Chytré hodinky za volantem odvádějí pozornost stejně jako mobil. Hrozí pokuta

ilustrační snímek

Chytré hodinky má dnes skoro každý. Dobré jsou jak pro monitoring některých zdravotních funkci a sport, tak také pro vyřizování zpráv, nebo dokonce hovorů. Ale právě to může být za volantem velký...

30. října 2026

První hybrid se KGM povedl. Frajerský Torres skvěle padne do ruky

KGM Torres Hybrid

Má přísný pohled komiksového hrdiny, ale je to velký sympaťák. KGM Torres je přívětivé SUV, do chytlavého designu balí povedeného společníka pro každodenní automobilová dobrodružství. Nově sází na...

30. října 2026

Nebezpečná romantika. Listí klouže jako led, zimní gumy nepomůžou

BYD Sealion 5 DM-i

Pohled na pestrobarevnou podzimní krajinu a silnice lemované stromy připomíná malebnou pohlednici, jenže pod touto romantickou slupkou se skrývá jedno z nejzrádnějších nebezpečí celé sezóny. Jakmile...

29. října 2026  12:43

Převaha čínských značek už bude příští rok výrazná, říká šéf jedné z nich

Chery Tiggo 7 PHEV

Na český trh vstoupilo Chery před rokem, v říjnu 2025 otevřelo první showroom v Průhonicích na okraji Prahy. Za osm měsíců letoška prodala v tuzemsku přes tisíc aut. Za rok chce značka prodávat...

29. října 2026

Velké ambice, rychlý konec. Automobilky, co neuspěly, jedna ani nenastartovala

Packard 2226 Custom Eight, rok výroby 1948, objem 5 833 cm, výkon 118 kW,...

Vybudovat luxusní automobilovou značku je možná ještě těžší než postavit samotné luxusní auto. Nestačí výkon, drahé materiály ani slavné jméno – zákazník musí uvěřit, že značka bude mít hodnotu i za...

28. října 2026

Volkswagen zvažuje čínský software pro evropské modely, včetně Škody

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Nasazení softwaru, který nyní používá ve svých autech pro čínský trh, zvažuje automobilový koncern Volkswagen také v Evropě, kde by se mohl používat v budoucích vozech značek Volkswagen, Škoda a...

28. října 2026

Nový číňan místo ojetiny? Dobíjecí hybridy rostou na úkor tradičních značek

MG HS 1.5 TGI DCT

Prodej mladých spalovacích a hybridních ojetin u německých značkových dealerů letos klesá, zatímco čínské automobilky rychle posilují, ukázala databáze online tržiště ojetých aut Carvago. Data...

27. října 2026  11:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Z obyčejné fabie postavili rallyové monstrum. Svezli jsme se

Marek Štekl

Toto auto klame tělem. Navenek vypadá jako závodní speciál, uvnitř je to klasický pětimístný hatchback, který potkáváte na každém kroku.

27. října 2026

Rakouský ekoaktivista navrhuje maximálku v Evropě na 100 km/h, pro elektro 130

Nultý kilometr D1.

Internetem se prohnala vlna vzrušených debat o tom, že by na evropských dálnicích měla platit nová jednotná rychlost sto kilometrů v hodině. V některých verzích se dokonce hovoří o zvýhodnění...

27. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.