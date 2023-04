V dubnu 1953 vyjela první sériová vejtřaska. Podívejte, jak o ni pečovat

Automobil patřil k nejlepším terénním nákladním vozidlům své doby.

Konstrukce „véesky“, nebo „vejtřasky“, jak se autu také přezdívá, sice vycházela ze sovětských zilů či amerických studebakerů, dostala však řadu podstatných vylepšení a výsledek tak je plně dílem českého konstrukčního týmu.

Důležité jsou třeba redukce v nábojích kol, které zvyšují světlou výšku vozu a tedy jeho průchodnost terénem. V tom pomáhá také pružný žebřinový rám, který snese i velké překřížení. Terénním vlastnostem „véesky“ se vyrovná jen málokterý novější dopravní prostředek - automobil se může brodit metrem vody, zvládne i kolmou překážku vysokou 40 centimetrů.

Daní za výborné terénní vlastnosti je pohodlí, ať už řidiče nebo dalších lidí, kteří v armádě obvykle jezdili na sklopných dřevěných lavicích na korbě. Kvůli koncepci i umístění motoru, který je pod kabinou mezi řidičem a spolujezdcem, se o „vétřiesce“ právem říká, že v zimě netopí a v létě je v ní vedro.

Automobil je také hlučný, delší cesta v posádce vyvolá touhu po špuntech do uší a typický zvuk prozradí „vejdu“ na stovky metrů. Řízení pak vyžaduje „celého muže“ – Praga V3S má sice poměrně výkonné vzduchové brzdy, chybí jí však posilovač řízení. Jak se s „vejtřaskou“ jezdí, čtěte zde

Automobil se vyráběl až do 80. let 20. století. Během té doby prošla Praga V3S jen lehkými modifikacemi, větší změny se uskutečnily až na počátku 80. let, když už se vyráběla v Bratislavských automobilových závodech (BAZ). Poslední vozy vyjely z BAZ v roce 1990. Za 37 let sériové výroby vzniklo zhruba 130 000 vozů. Československá armáda v minulosti používala až 25 000 kusů Pragy V3S(vojenský třítunový speciál), z nichž mnohé převzala i česká armáda.

Ještě později řada firem nabízela modernizace V3S. Například ve Vojenském opravárenském podniku v Přelouči dostaly vodou chlazené motory Avia, podnik AOV Benešov nabízel generální rekonstrukce vozů a jejich osazení licenčními motory Detroit Diesel. Modernizované vozy byly vesměs pro civilní zákazníky.