Působivé kolo ve Spa-Francorchamps pochází z okruhového dne pořádaného společností Curbstone. Testovací jezdec značky Praga Aleš Jirásek tam zajel s modelem Bohema okruh za rekordních 2:21,420, tedy o více než sekundu a půl rychleji, než to v roce 2020 dokázala italská ikona Pagani Huayra BC. To je ve světě hypersportů propastný rozdíl. Přitom automobilka Pagani v té době svůj rekord hrdě označila za absolutní rekordní čas pro silniční vozy na světě.
„Nebyli jsme ve Spa honit rekord. Byli jsme tam se zákazníky, abychom si užili jízdu na jednom z nejlepších okruhů na světě. Po několika tréninkových kolech jsme si uvědomili, že podmínky jsou dobré, a rozhodli jsme se vyzkoušet, co Bohema dokáže,“ upřesňuje Aleš Jirásek.
Auto bylo na standardních pneumatikách, neprošlo žádnou speciální přípravou na lámání rekordů a jízda proběhla během běžného provozu na okruhu, kdy se na něm pohybovala další auta. Oficiálně rekord sice v žádných tabulkách nefiguruje, ale přesto je hozenou rukavicí konkurenci.
Kouzlo lehkosti a skvělé aerodynamiky
Čísla a technické specifikace modelu Bohema vypovídají mnohé o jeho důkladném vývoji. Srdcem vozu je 3,8litrový motor V6 biturbo původem z japonského Nissanu GT-R, který pro potřeby vozu exkluzivně upravuje a ladí britská společnost Litchfield Engineering. Disponuje výkonem 515 kW, tedy 700 koní. Točivý moment dosahuje masivní hodnoty 725 Nm.
To, co však dělá Pragu skutečně výjimečnou, je její lehká konstrukce. Praga uvádí pohotovostní hmotnost nižší než 1 000 kg, což je ve světě dnešních hypersportů naprosto unikátní a velmi nízká hodnota.
Tento extrémní poměr výkonu a hmotnosti je nesmírně důležitý na okruhu plném rychlých stoupání, jakým je slavná pasáž Eau Rouge, a na dlouhých rovinkách vyžadujících maximální tah a plnou jízdu. Aerodynamika se postará o zbytek kouzla. Praga uvádí celkový přítlak 900 kg při rychlosti 249 km/h, což je číslo, které jasně vysvětluje, jak se bohemě daří udržet se doslova přilepená k asfaltu i v těch nejrychlejších zatáčkách okruhu Spa-Francorchamps, a to i přes použití standardních silničních pneumatik. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 299 km/h, což je pro vůz této cenové kategorie na první pohled relativně nízká hodnota. Cílem konstruktérů však nebyla jen honba za rychlostí na rovince, ale co nejlepší maximální přítlak v zatáčkách.
Bohemu staví firma Romana Kresty
Praga začínala s modelem R1, což bylo vyloženě okruhové auto. Ale jezdilo jen svou pragováckou kategorii, protože nemělo světový certifikát. Novější model Bohema je již plnohodnotné sériové silniční auto, které si svou exkluzivitou nezadá s mclareny či ferrari. Kromě nich firma dlouhodobě vyrábí v italském závodě IPKarting v Salizzole u Verony také závodní motokáry.
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Model Bohema, kterého má vzniknout pouze 89 kusů, se rodí v dílnách firmy Kresta Racing v Luhačovicích. Jak říká její majitel, bývalý úspěšný rallyeový jezdec Roman Kresta, jedná se o zakázkovou výrobu: „V loňském roce jsme postavili šest vozů pro nové zákazníky, letos je naplánována stavba pěti až sedmi. To je maximum, čeho jsme schopni, protože celosvětově je problém s díly.“
Do Česka se letos dostane jedno auto, zbytek putuje do světa. Základní cena Pragy Bohema je 1,5 milionu eur (přibližně 36 milionů korun). Jedná se o zakázkovou výrobu, kdy si zákazník může navolit barvu vozu podle vlastního přání. Jednou ze zajímavých letošních barevných variací byl vůz v zelené perleťové barvě s doplňky ze 24karátového zlata.
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Výroba komponentů je doslova a do písmene po celém světě, ale sestavení vozu se provádí v Luhačovicích a ke zprovoznění dochází poté na Slovakia Ringu na Slovensku. Tamní okruh v obci Orechová Potôň v okrese Dunajská Streda je domovskou a testovací tratí automobilky Praga.
Samá slavná jména v pozadí
Tradiční česká značka Praga Cars, jejíž historie sahá až do roku 1907, se v moderní éře etablovala jako výrobce exkluzivních závodních speciálů a silničních hypersportů. V čele společnosti stojí jako hlavní majitel investor Tomáš Kašpárek.
Pozici výkonného ředitele zastává Mark Harrison. Ten přišel do Pragy v roce 2020 s bohatými zkušenostmi z předních pozic v britském a globálním automobilovém průmyslu. Působil například u společností jako BMW (kde pracoval v britské divizi) či jako šéf PR a komunikace u McLaren Automotive.
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Kromě toho pomáhal také s vývojem a projekty u společností Rimac (vývoj modelů C_Two a Nevera) a Pininfarina (model Battista). Do Pragy Harrison přinesl rozsáhlé know-how z oblasti komunikace, marketingu a prodeje exkluzivních sportovních vozů.
Na vývoji Pragy Bohemy se podílel Romain Grosjean, bývalý pilot formule 1 a IndyCar, ale i Ben Collins. Tento britský závodník, který se proslavil jako Stig v kultovním motoristickém pořadu Top Gear, je nyní i ambasadorem značky. Český hypersport ve světě vzbudil pozitivní ohlasy a objevil se v hledáčku světových médií včetně redakce Top Gearu.
Při testech a propagaci pomáhal i zkušený český okruhový závodník Josef Král. Do rodiny Pragy neodmyslitelně patří i dlouholetý tovární i testovací jezdec značky Aleš Jirásek, který na okruhu ve Spa-Francorchamps vykroužil ono působivé kolo. Ostatně Praga Bohema je na okruzích jako doma. Je to v podstatě okruhový speciál se silniční homologací.