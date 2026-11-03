Elektrovozy přinesou 344 tisíc míst, tvrdí ekologové. Spíš neumí počítat

Elektromobilita nemusí znamenat jen propouštění, ale také nové pracovní příležitosti. S takovým poselstvím představila organizace Transport & Environment (T&E) analýzu, kterou si objednala u německého Fraunhoferova institutu ISI. V optimistické variantě vyčísluje dodatečný přínos do roku 2030 v Evropě na 344 tisíc pracovních míst, v mírnějším scénáři na 196 tisíc.
T&E dlouhodobě prosazuje přísnější ekologická pravidla pro dopravu a ovlivňování evropské legislativy výslovně označuje za součást svého poslání. Studii tedy předkládá jako argument pro politiku, kterou sama podporuje. To její výsledky automaticky nezpochybňuje, o to důležitější je však rozlišovat mezi výpočtem a jeho veřejnou prezentací. „Klíčové upřesnění je, že 344 000 není čistá bilance po odečtení míst zaniklých ve výrobě spalovacích motorů,“ upozorňuje strategický poradce pro automobilový průmysl Petr Knap.
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Právě tuto výhradu potvrzuje i původní studie. Autoři výslovně uvádějí, že její výsledky nelze považovat za čistý dopad na zaměstnanost v celé ekonomice. K takovému závěru by byla potřeba samostatná analýza. Výpočet se zaměřuje na bateriové osobní elektromobily pro firemní zákazníky v EU. Nezahrnuje celý trh soukromých aut, spalovací a hybridní vozy, nákladní automobily ani produkci na export.
Právě chybějící „druhá strana rovnice“ dělá z analýzy velmi pochybný cár papíru. Vypadá to, jako by její autoři ani nečetli denní tisk. Na stranu propuštěných by totiž museli hned zpočátku napsat 100 tisíc zaměstnanců koncernu VW, kterých se automobilka chce v následujících letech zbavit. Dozorčí rada koncernu schválila plán restrukturalizace (včetně propouštění) do roku 2030 v září. Sto tisíc míst minus je ale spíš optimistická varianta, už v létě se začalo mluvit o čísle 140 tisíc.
V německém automobilovém průmyslu v loňském roce podle úřadu zaniklo zhruba 52 000 pracovních míst. Německý automobilový sektor v období od roku 2019 do roku 2035 ztratí kolem 225 000 pracovních míst, což je zhruba o 35 000 míst více, než se dosud předpokládalo. Pro Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) to letos v květnu uvedla šéfka německého Svazu automobilového průmyslu (VDA) Hildegard Müllerová. Upozornila, že zhruba 100 000 pracovních míst zaniklo už v období od roku 2019 do roku 2025. Svaz původně předpokládal, že mezi lety 2019 a 2035 německý automobilový průmysl ztratí celkem 190 000 pracovních míst.
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Aktuálně německý autoprůmysl opouští asi pět tisíc lidí měsíčně. Obecné pravidlo uvádí, že jedno pracovní místo u finálního výrobce aut naváže až 5 dalších pracovních míst v dodavatelském řetězci a službách (multiplikační efekt). Německo je dlouhodobě největším výrobcem automobilů v Evropě s přibližně 35% podílem na celkové evropské produkci.
Nejen pracovníci u výrobních linek
Ani pojem pracovní místo není v tomto případě tak přímočarý, jak může působit. Studie pracuje s ekvivalenty plných pracovních úvazků. Vedle zaměstnanců automobilek a výrobců komponent zahrnuje nepřímé pozice v dodavatelských řetězcích a další zaměstnanost podporovanou tím, že lidé utrácejí své výdělky v ekonomice. Nejde tedy o seznam stovek tisíc nových pozic u výrobních linek.
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Petr Knap připomíná, že jde o hrubý součet přímých pracovních míst i těch, která vznikají prostřednictvím navazujících ekonomických dopadů. Současně je podmíněn tím, že se potřebné objemy elektromobilů pro evropské firmy budou skutečně vyrábět v Evropě.
Číslo 344 tisíc navíc vyjadřuje rozdíl proti základnímu scénáři vývoje, nikoli prostý přírůstek proti dnešnímu stavu. Základní varianta už sama počítá s růstem elektromobility. Podíl bateriových elektromobilů na firemním trhu má v roce 2030 dosáhnout 47 procent, v mírnějším scénáři s dodatečnými opatřeními 52 procent a v nejsilnější variantě 69 procent. Jde o nové vozy.
Rozhoduje, kde se auta a baterie vyrobí
Zásadní část očekávaného přínosu nespočívá pouze v rychlejším prodeji elektromobilů. Podle Fraunhoferova institutu má ještě větší význam přesun jejich výroby a produkce komponent do Evropy. Model propojuje podporu poptávky s požadavky na evropský původ vozů a jejich důležitých součástí.
„Hlavní předpoklad je to, že se podaří prosadit přísné lokalizační podmínky ‚Made in Europe‘, že se v Evropě podaří akcelerovat výrobu baterií včetně článků (nejen montáže) a že s finanční podporou zrychlí růst podílu BEV vozů ve firemních flotilách až k 70 % již v roce 2030,“ shrnuje Petr Knap.
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Důležité je také právní „pokud“. Fraunhoferův institut ve vysvětlení zveřejněném 22. října upozorňuje, že oba posuzované evropské předpisy stále procházejí legislativním procesem. Vyjednává se i o tom, co přesně bude za evropský původ považováno. Model přitom do výrobního regionu vedle EU zahrnuje také Británii a země Evropského sdružení volného obchodu. Není tedy jisté, zda budou schválena právě taková pravidla, s jakými výpočet pracuje. Ani jejich přijetí samo o sobě nezaručuje, že automobilky a dodavatelé všechny potřebné investice včas uskuteční.
Českému dodavateli místo v Polsku nepomůže
Další otázkou je rozdělení přínosů mezi jednotlivé země. T&E v nejsilnějším scénáři očekává pro Německo 134 tisíc dodatečných pracovních míst a pro Polsko 38 500. U polského přírůstku má podle organizace připadat 82 procent na bateriový sektor.
„Z pohledu Česka a dodavatelů je třeba si uvědomit, že řada míst vznikne v jiných zemích, než kde zaniká – tedy typově zanikne výrobce komponent spalovacího motoru v Česku a rozšíří se výroba baterií v Maďarsku nebo v Polsku,“ vysvětluje Petr Knap.
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Českou situaci nicméně nelze zjednodušit na tvrzení, že se zde baterie nevyrábějí. Škoda Auto letos v Mladé Boleslavi otevřela novou halu na montáž bateriových systémů s kapacitou až 335 tisíc kusů ročně. Automobilka u projektu uvádí 600 rekvalifikovaných nebo nově přijatých zaměstnanců. Montáž kompletních systémů je ovšem jinou výrobní činností než produkce bateriových článků. A uvedených 600 lidí rovněž neznamená 600 čistě nových pracovních míst.
Také původní studie obsahuje česká data. V tabulkovém srovnání pro rok 2030 vychází při zavedení posuzovaných opatření přibližně o 13 800 plných úvazků více než v základním scénáři, převážně v souvislosti s montáží automobilů. Ani zde však nejsou odečtena místa zanikající v jiných částech autoprůmyslu. Z tohoto čísla proto nelze dovodit kladnou celkovou bilanci pro Česko, stejně jako z něj nelze prokázat její nevyhnutelný opak.
„Je to zajímavá, ale trochu jednostranná úvaha o tom, jaké dopady lze čekat při rozšiřování podílu BEV vozů ve firemních vozových parcích,“ uzavírá Petr Knap.