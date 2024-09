Diář petrolheada: Na sever za rychlostí. Lužná přivítá americké ploutve

Téměř čtyři desetiletí. Tak dlouho trval návrat Grand Prix do České Lípy. Poprvé se toto severočeské město proměnilo v závodní dráhu motokár v roce 1971, poslední Grand Prix se pak jela právě v roce 1984. Pořadatelé Speed Festivalu, jehož nultý ročník se uskutečnil loni v září, se rozhodli tuto tradici oživit.

Zdaleka nejde jen o statickou výstavu zajímavých automobilů, součástí akce jsou totiž i Memorial B. Engeho, tedy ostrá setinová rally na počest legendárního závodníka, jejíž finální úsek sledovali diváci za světla reflektorů, zážitková jízda Picnic race či ukázka jízdy bokem, tedy driftu. A chybět nesmí ani odkaz na původní Grand Prix, loni tak v programu nechyběla ani show s motokárami. Na výstavě Cesta k dokonalosti, která probíhala v Městském parku, mohli návštěvníci sledovat vývoj vozů vybraných značek v čase. Namátkou třeba divize M mnichovského BMW. Součástí Speed Festivalu byly i prezentace vybraných automobilek.

Srdce fanouška motoristického sportu jistě zaplesalo v Motorsport zóně či Porsche aleji, v Klášterní zahradě si na své přišli milovníci historie jedné stopy a v expozici Tatra Concours d’Elegance na nádvoři Vodního hradu Lipý pak přiznivci kopřivnické automobilky. A to ne náhodně…

V českolipské továrně na výrobu železničních vagónů, kterou koncem 20. let minulého století před uzavřením zachránil průmyslník baron Ringhoffer, se totiž v 30. letech krátce vyráběly i karoserie pro automobily a autobusy. A jelikož Ringhofferově rodině patřila i kopřivnická Tatra, tak se v karosárně Karosseria Bohemia karosovaly i některé osobní tatrovky, zejména modely 57A a 75. Po třech letech, v roce 1936 však byla činnost karosárny ukončena.

O nadcházejícím víkendu, kdy se Speed Festival do České Lípy po roce vrací, bude možné na Vodním hradě Lipý obdivovat vozy s dvanáctiválcovým motorem. Přehlídka V12 Castle nabídne jak vozy ze současné produkce, tak napříč historií až ke zrodu dvanáctiválcových motorů. Jde však o jednu z mála placených zón. Festivalový pass mimo to opravňuje ke vstupu na výstavu Speed Art (spojení šesti exkluzivních vozů s šesti exkluzivními obrazy) či diskuze a přednášky s významnými osobnostmi nejen ze světa motorsportu.

Za škodovkami do Prahy, Doks i Mrače

Nadcházející víkend však není jen o českolipském „festivalu rychlosti“. Třeba v Praze bude možné v sobotu obdivovat v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice sériově vyráběné sportovně střižené škodovky z 80. let minulého století. Uskuteční se zde totiž XIV. Sraz Garde & Rapid. Vozy do areálu dorazí okolo 11. hodiny dopoledne spanilou jízdou z nedalekého Zdibska. V Bohnicích budou vystaveny do 13:00, kdy odstartují do orientační jízdy, která je zavede mimo jiné i do Avia muzea v Panenských Břežanech.

Za škodovkami lze vyrazit i k Máchovu jezeru, v kempu Klůček se totiž koná již 42. Škoda sraz Doksy. Není to však jediná akce, která se u největšího tuzemského rybníku mimo jižní Čechy o nadcházejícím víkendu koná. Opět v Doksech, a to ve zdejší chatové osadě Bílý Kámen, se totiž uskuteční sraz veteránů a youngtimerů. Vozy účastníků bude možné spatřit i v pohybu, na programu je totiž i spanilá jízda okolo Máchova jezera. Na spanilku se vydají i účastníci zmíněného Škoda srazu.

Příznivce jedné stopy by mohlo zajímat setkání probíhající v sobotu v Benešově nad Ploučnicí. Na nádvoří Horního zámku se od 10:00 uskuteční podzimní sraz motocyklových veteránů, avšak už v pravé poledne účastníci se svými stroji vyrazí na zhruba 60 kilometrů dlouhou spanilou jízdu po okolí.

Svou podzimní akci na sobotu 21. září naplánoval i pardubický Moskvich Klub. Akce je však koncipována jako klubová vyjížďka. Kdo by se přesto chtěl podívat na bytelné ruské vozy, které v minulosti brázdily československé cesty, tak má šanci od zhruba 10. hodiny dopoledne u Penzionu Pluto v obci Srch. Další možnost bude v Chlumci nad Cidlinou, který je cílem vyjížďky. Na tu účastníci se svými vozy vyrazí ze Srchu po společném obědě.

Příznivci sportovních a upravených automobilů mohou zavítat na státní zámek Kynžvart, kde se v sobotu od 11:00 do 18:00 uskuteční první ročník akce s názvem Car Cult Show. Ta se měla uskutečnit již minulou sobotu, jde však o jednu z oněch akcí, kdy byli pořadatelé nuceni kvůli nepříznivému počasí přehodnotit své plány a přesunout akci na pozdější termín.

Bohužel do termínu, kdy se jen o přibližně 25 kilometrů dále koná jiná akce zaměřená na upravené vozy. Ve stejný den se totiž uskuteční i 17. New Action Tuning Krásno, tedy automobilový a tuning sraz konaný na letišti Krásno. Program je opravdu bohatý, nechybí samozřejmě ani sprinty, slalom a různé soutěže včetně Show & Shine, v níž budou v předem vyhlášených kategoriích oceněny nejlepší vozy srazu.

A najde se i něco pro milovníky amerických silničních korábů. Tradiční podzimní sraz na tuto sobotu totiž naplánovalo i muzeum amerických vozů JK Classics v Lužné u Rakovníka. Nicméně na Ploutvobraní, srazu veteránů spojeném s odpoledním výletem do vybraného vinařství, nebudou k vidění jen vozy americké výroby. Stejně jako tradiční akce při zahájení sezony je totiž otevřena všem veteránům, tedy nejen těm zpoza „velké louže“. Nic však nebrání tomu zavítat do stálých muzejních expozic, kde lze obdivovat spoustu krásných amerik.

Nakonec ještě jeden tip na sobotní akci, tentokrát večerního charakteru. Muzeum Svět škodovek v Mrači na Benešovsku pořádá tuto sobotu první muzejní noc. A to i navzdory tomu, že jen před pár dny bylo nutné stálou expozici narychlo vystěhovat kvůli hrozbě rozvodnění nedaleké Sázavy. V sobotu přes den bude sice muzeum z důvodu zpětného návozu vozů ještě zavřené, nicméně už od 19:59 budou mít návštěvníci možnost do muzea zavítat a až do půlnoci budou moci zhlédnout i výstavu několika exponátů z depozitáře muzea. Na programu je také diskuze s majiteli muzea, Pavlem Zimou a Tomášem Hervertem, či setkání s legendami českého motorsportu, Vladimírem Bergerem a Milanem Zapadlem.

Víte o nějakých dalších akcích, na které byste rádi čtenáře pozvali? Podělte se o ně v diskuzi pod článkem.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.