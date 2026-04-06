Vraku se obvykle chceme zbavit co nejrychleji, právě tady však vzniká chyba, která se může výrazně prodražit. Pokud vozidlo neskončí u autorizované firmy, která má oficiální oprávnění ke sběru autovraků, nezískáte platné potvrzení a následně může vzniknout problém s definitivním vyřazením auta z registru. A v krajním případě zůstane auto dál psané na původního majitele, který tak dál nese odpovědnost za případné škody.
Co je ekologická likvidace a proč je ze zákona povinná?
Ekologická likvidace vozidla není jen formalita, ale zákonem daný postup, který má zabránit škodám na životním prostředí i ohrožení zdraví lidí. Automobil totiž neobsahuje jen kov a plasty, ale také řadu nebezpečných látek, jako jsou motorový olej, chladicí a brzdové kapaliny, zbytky pohonných hmot, těžké kovy nebo airbagové patrony. Pokud by se s vrakem nakládalo neodborně, mohou tyto látky uniknout do půdy, vody nebo ovzduší a způsobit vážné ekologické i zdravotní problémy.
„Právě proto musí být vyřazené vozidlo předáno do autorizovaného zařízení, které disponuje speciální technikou pro bezpečné odsátí a likvidaci všech provozních kapalin,“ vysvětluje Petr Šimurda, jednatel společnosti TROTINA Eko s tím, že firma zajistí bezpečné rozebrání, odstranění rizikových součástí a následné zpracování materiálů v souladu s pravidly.
Kdy je potřeba ekologická likvidace vozidla?
1) Totální škoda po havárii:
Pokud by náklady na opravu po havárii přesáhly tržní hodnotu vozidla a pojišťovna vyhodnotí poškození vozidla jako „totální škodu“, máte zpravidla dvě možnosti:
- Pojišťovna zařadí vrak do aukce a zprostředkuje jeho prodej.
- Vrak si však můžete ponechat a jeho prodej si zajistit sami. „Pokud si vrak ponecháte a rozhodnete se ho zlikvidovat sami, doporučuji oslovit autorizovanou firmu s oprávněním ke sběru autovraků, která garantuje (protokolem o ekologické likvidaci), že vozidlo již nebude dále provozováno,“ radí dále Petr Šimurda.
2) Nepojízdné vozidlo
Pokud už auto nejezdí nebo neprošlo STK, je třeba zajistit jeho ekologickou likvidaci. Většina autorizovaných firem, které se specializují na zpracování autovraků nabízí odvoz zdarma přímo od vás.
Co budete k odtahu potřebovat?
Občanský průkaz, velký technický průkaz (TP) a případně plnou moc. U firemních vozidel výpis z obchodního rejstříku.
Likvidace aut krok za krokem
- Volba autorizovaného zařízení:
Před předáním vozidla k likvidaci si vždy ověřte, že je firma zapsána v databázi autorizovaných provozovatelů na stránkách ministerstva životního prostředí.
- Ověření dokladu o likvidaci:
Jaké údaje obsahuje potvrzení o převzetí autovraku ?
Zařízení vydá potvrzení o ekologické likvidaci. Hned při převzetí dokladu je dobré zkontrolovat, zda písemné potvrzení odpovídá přesně danému vzoru podle vyhlášky č. 345/2021 Sb.
Na modulu Autovraky v Informačním systému odpadového hospodářství (MA ISOH), který rovněž provozuje MŽP, je pak možné ověřit, zda je vydané potvrzení skutečně evidováno v databázi ekologicky odstraněných vozidel (vyhledávání je možné podle IČPS, VIN i registrační značky).
Obojí je v praxi velmi důležité, protože nestačí mít v ruce jakýkoli doklad, ale potvrzení, které je dohledatelné v systému. Bez platného dokladu totiž není možné požádat o odhlášení vozidla a mohli byste se dostat do patové situace, kdy jste stále oficiálním vlastníkem auta, které již fyzicky neexistuje (a nemáte potvrzení, že jeho likvidace byla v souladu se zákonem). A co hůř, nemáte ani jistotu, zda bylo skutečně zlikvidováno, anebo dál jezdí, překračuje rychlost, případně bourá, ačkoli je stále napsané na vás a vy nesete odpovědnost coby jeho provozovatel.
- Žádost o zánik vozidla
S potvrzením a SPZ zajděte na kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností, který si zajišťuje i registraci vozidel, a zde odhlásíte vozidlo z evidence. Žádost o zánik vozidla je třeba podat nejpozději do 10 dnů od předání autovraku provozovateli zařízení autorizovanému k jeho likvidaci. Podrobnější informace včetně mapy úřadů, kde můžete auto odhlásit, najdete mimo jiné na webových stránkách ministerstva dopravy.
- Zrušení povinného ručení
Po odhlášení nahlaste skutečnost pojišťovně, která vám následně vrátí poměrnou část nevyčerpaného pojistného.
Cena za likvidaci a prodej použitých náhradních dílů
Nepojízdné auto neznamená náklad navíc, protože podle zákona není povinné za ekologickou likvidaci nic platit. Pokud má vůz použitelné součástky, může být také legálně využit na díly. „Zajišťujeme ekologickou likvidaci osobních i užitkových vozidel po celé ČR, včetně vystavení potvrzení o převzetí vozidla. U kompletních vozidel nabízíme likvidaci i odvoz zdarma a zároveň výkup autovraků,“ potvrzuje Petr Šimurda ze společnosti TROTINA Eko.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností TROTINA Eko.