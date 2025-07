Láhev s vodou jako to nejpřirozenější osvěžení za volantem? Zajisté. Ale rovněž i nepatrné riziko možného vzniku požáru. | foto: Profimedia.cz

Nejprve uklidnění. To riziko je velmi malé. Ale abychom dali rovnoměrný prostor i pro obavy a nervozitu, to riziko není úplně nulové. Šance, že se průhledná láhev naplněná vodou, ponechaná někde na sedadle nebo přístrojové desce stane příčinou požáru, skutečně existuje.

Zní to jako nepovedený vtip, ale pokud jste někdy přičichli k zálesáckým experimentům, jistě víte, že oheň je možné rozdělat i jinak než jen sirkami nebo primitivním třením klacíků o sebe. K zapálení ohně vám často postačí obyčejná skleněná čočka. Lupa nebo sklíčko z hodinek. A pokud si v mazáckých způsobech rozdělávání ohně skutečně libujete, možná sami umíte „vyrobit“ oheň s pomocí sáčku nebo kondomu naplněného vodou, nebo dokonce ledu.

Princip je vždy stejný: soustředění slunečních paprsků do jednoho bodu pomocí konvexní čočky, která ohýbá světelné paprsky a koncentruje je do ohniska. A někdy, při vzácné shodě okolností, se něco takového může odehrát i bez vašeho přičinění.

Skrze onu zapomenutou průhlednou láhev naplněnou čirou tekutinou, vodou. Kterou zapomenete odloženou ve svém voze.

Průhledná plastová lahev plná vody se totiž může stát přesně takovou improvizovanou sluneční čočkou. V níž se mohou sbíhat sluneční paprsky, které svým palčivým ohniskem zacílí třeba papírový kapesníček nebo jinou hořlavou součást interiéru vozu.

Je to málo pravděpodobné, ale není to jen pustá teorie.

V praxi to ozkoušeli i američtí hasiči ze státu Idaho, kteří byli v roce 2017 přivoláni k „zásahu“ u vozu zaměstnance místní energetické společnosti. Chlapík, Dioni Amuchastegui, si prý odskočil na delší obědovou přestávku, aby po svém návratu k automobilu uviděl, že se z něj kouří.

K propuknutí plnocenného požáru mu tenkrát stačilo jen odklonit láhev, která se stala příčnou té situace. Ale i tak dokázala za chvilku ona „vodní“ čočka vypálit místo na sedadle a propálit se do pokladu vinylového čalounění.

Tento incident by se z idažského Boise nejspíš nedostal dál do světa, nebýt toho, jak velkou pozornost mu začaly věnovat americké pojišťovny.

Byl to pro ně kritický přehlížený rizikový faktor.

Poměrně dlouhou dobu se mělo za to, že Amuchastegui si zápletku s lahví jen vymyslel, aby nemusel uhradit vzniklou škodu na služebním vozidle. V roce 2019 však požární sbor z Midwest City celou situaci znovu nasimuloval a zdařile dokázal s pomocí lahve naplněné vodou zapálit list papíru. Tak, jako to trpěliví táborníci vyzkoušeli už mnohokrát.

Na základě virálního videa z onoho požárního experimentu pak američtí hasiči vydali velmi nekonkrétní varování. V němž upozornili na to, že sluneční paprsky procházející čelním sklem skutečně někdy mohou být lahví soustředěny a vést k přehřátí potahů sedadel, čalounění nebo plastového obložení. Podobně jako při zapalování ohně lupou.

Šance, že vám v Česku zapomenutá láhev s vodou podpálí interiér vozu, je pramalá. Ale teoreticky pořád možná.

Hodí se zmínit, že k naplnění takového katastrofického scénáře je třeba mimořádně smolná souhra okolností. Kombinace opravdu silného slunce, jasného bezmračného dne, příhodně exponované průhledné lahve s vodou a samozřejmě též přítomnost hořlavého materiálu.

Konkrétně v den, kdy ta nepříjemnost potkala pana Amichasteguiho, naměřili v Idahu osmatřicet stupňů Celsia.

V Česku, které leží od rovníku daleko, by se vám něco takového přihodit nemělo, kumšt je tu s lupou jen zapálit cigaretu. Jestli se však s autem chystáte na jih, do teplejších končin, vyplatí se klást na podobná varování trochu větší zřetel. Šance, že by vodou naplněná láhev zapomenutá ve voze mohla rozpoutat požár, je pramalá. Ale ne vyloučená.

Doplníme jen, že dlouhodobé vystavení plastových lahví teplu přispívá k uvolňování mikroplastů do obsažené kapaliny. A k této škodě spáchané na vašem zdraví se náhrady pojišťovny zatím čerpat nedají.

Plastové lahve s vodou tedy pro jistotu ve voze raději nenechávejte. Bojíte-li se ohně, osvěžujte se, až vůz odstavíte, hutným červeným vínem. To jako lupa nefunguje.