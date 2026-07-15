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Propouštění v koncernu VW může pocítit i Škoda, připouští šéf odborářů

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Nejen plánovaná restrukturalizace v koncernu Volkswagen, ale i další faktory jako čínská konkurence nebo americká cla mohou vyvolávat obavy odborů z vývoje v českých závodech Škoda Auto, okomentoval předseda podnikové rady Odborů KOVO ve Škoda Auto Jaroslav Povšík záchranný plán koncernu Volkswagen.

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Škoda Auto už dříve uvedla, že plán omezení výroby mateřského koncernu nemá přímý dopad na aktivity tuzemské automobilky.

Podle Povšíka se v předstihu připravují na různé scénáře, které mají udržet vytížení, zaměstnanost i dodavatelský sektor. S vedením automobilky i koncernu jsou odbory podle něj v každodenním kontaktu a mají průběžně informace o vývoji situace.

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Volkswagen po jednání dozorčí rady oznámil rozsáhlý plán změn, který počítá mimo jiné s postupnou redukcí modelové řady až o polovinu a snížením počtu variant výbavy až o 75 procent. K možnému propouštění se koncern nevyjádřil. K výrazným změnám přistupuje kvůli vysokým nákladům, nadbytečným kapacitám, rostoucí konkurenci čínských výrobců i dopadům amerických dovozních cel.

„Samozřejmě obavy jsou vždy a nemusí to být jen z důvodu restrukturalizace Volkswagenu, ale bruselská rozhodnutí, americká cla, stále tvrdší čínská konkurence vyvolává obavy, ale zároveň také vyvolává situace akce – reakce, to znamená, že se v předstihu připravujeme na spoustu scénářů, které pomohou udržet vytížení, zaměstnanost, tím pádem i dodavatelský sektor a velký prospěch pro Českou republiku,“ odpověděl Povšík na dotaz, zda v souvislosti s vývojem v koncernu mají odbory obavy z omezení výroby nebo dopadů na zaměstnanost v českých závodech.

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Ujištění, že se změny nedotknou českých zaměstnanců, odbory podle Povšíka nedostaly. „A bylo by i bláhové, kdyby nám něco takového někdo sliboval a my bychom byli velmi naivní, kdybychom takovou informaci přijali a pracovali s ní,“ uvedl.

Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v zemi. V Česku provozuje tři výrobní závody a zaměstnává zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních. Letos do konce května vyrobila ve svých tuzemských závodech 431 960 osobních automobilů, což představuje nárůst o 10,2 procenta.

Člen představenstva pro prodeje a marketing Martin Jahn pro Hospodářské noviny v minulém týdnu uvedl, že závody české automobilky jsou vytížené naplno a k propouštění, i vzhledem k finančním výsledkům české značky, není důvod.

Potvrzení propouštění v Německu

Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších 50 000 zaměstnanců. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu to uvedl šéf koncernu Oliver Blume, zjistila agentura Reuters a časopis Der Spiegel. Už dříve padlo rozhodnutí o propuštění 50 000 lidí do roku 2030. Celkem by tak o práci v příštích letech přišlo 100 000 lidí. O tomto počtu propuštěných už dříve s odvoláním na své zdroje informoval list Manager Magazin.

Ten na konci června napsal, že Blume se chystá celosvětově zrušit až 100 000 pracovních míst, což by bylo asi 15 procent současného stavu. Volkswagen se ke zprávě odmítl vyjádřit. Podle agentury Reuters a časopisu Der Spiegel ale nyní v interním rozhovoru zveřejněném na intranetu poprvé zmínil konkrétní počet míst, která hodlá zrušit. K dříve dojednaným 50 000 by tak přibylo dalších 50 000. Propouštění by se podle médií mělo týkat společnosti Volkswagen i dalších firem, které jsou součástí koncernu, například Porsche nebo Audi.

Česká automobilka Škoda Auto, která je rovněž součástí koncernu Volkswagen, na konci června v reakci na dotaz k propouštění odkázala na program oznámený před dvěma lety a týkající se snižování počtu nepřímých pracovníků, zejména demografickou fluktuací. Přímých zaměstnanců se program netýká, řekl mluvčí pro výrobu a personalistiku Martin Vejdělek. Škoda Auto podle něj už řadu let průběžně řídí počet zaměstnanců, aby udržela potřebnou konkurenceschopnost českých závodů.

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Blume v interním rozhovoru uvedl, že číslo 50 000 vychází z potřeby snížit náklady na správu, infrastrukturu a podporu na konkurenceschopnou úroveň. Podle něj jsou ve srovnání s podobnými podniky ve Volkswagenu stále o 20 procent vyšší. Z toho podle šéfa koncernu „vychází teoretické odvození, že bez změny nákladů práce by to znamenalo celosvětově zhruba 50 000 míst“. Blume dodal, že vedení koncernu dál zkoumá, co je „nutné a potřebné“. Počet lidí, kteří by mohli přijít o práci, tak není definitivně stanoven.

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Časopis Manager Magazin na konci června také uvedl, že by se propouštění mělo týkat hlavně Německa a že čtyřem závodům koncernu - v Hannoveru, Emdenu, Cvikově (Zwickau) a v Neckarsulmu - hrozí, že budou uzavřeny. Volkswagen má sídlo ve Wolfsburgu ve spolkové zemi Dolní Sasko.

Modelem pro záchranu některých pracovních míst v Německu by mohla být změna výroby - z automobilek by se mohly stát zbrojní továrny. Podle zprávy webu hospodářského časopisu Capital nyní vláda spolkové země Dolní Sasko zvažuje, že by mohla vstoupit jako investor do továrny Volkswagenu v Osnabrücku, aby usnadnila její transformaci. Mluvčí dolnosaské vlády se ke zprávě zatím nevyjádřil. Dolní Sasko teď drží ve Volkswagenu pětinový podíl.

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