Povšík to řekl poté, co ho odboráři v uplynulém týdnu znovu zvolili do čela organizace.
Nedávný požadavek koncernu Volkswagen na zmrazení mezd do roku 2030 se podle Povšíka Škody Auto týkat nebude. Podotkl také, že případná stávka německých zaměstnanců Volkswagenu by neměla mít přímý dopad na výrobu ve Škodě Auto. Němečtí odboráři ale mohou české kolegy požádat o solidární akci. Otázka případné solidarity se podle Povšíka bude řešit tento týden při jednáních v Německu.
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Podle Povšíka si Škoda Auto povede dobře ještě nejméně dva až tři roky, poté by ji mohly problémy zasáhnout. Pokud by se hospodářská situace automobilky zhoršila, jsou podle něj odbory v zájmu zachování pracovních míst ochotné přistoupit i na zmrazení mezd. „Zaměstnanost je víc, než že rok nebo dva porostou mzdy,“ řekl Povšík. Možnost dočasného pozastavení růstu příjmů při zhoršení hospodářské situace automobilky připustil už na začátku listopadu.
Povšík zdůraznil, že automobilová výroba je pro Českou republiku klíčová. „To nejsme jen my, to jsou Nošovice, Toyota,“ připomněl další automobilky působící v zemi. Na automobilový průmysl jsou podle něj navázány i stovky dalších dodavatelů. „HDP a všechny parametry vytváříme pro podporu tohoto státu,“ dodal.
Odbory nyní sledují vývoj inflace, současná mzdová dohoda platí do 31. března příštího roku. Mezi aktuální témata kolektivního vyjednávání patří podle Povšíka sociální náklady a rozvržení pracovní doby na příští rok. Jednání o pracovní době bude podle něj mimořádně složité.
O požadavku koncernu Volkswagen na zmrazení mezd do roku 2030 se zaměstnanci Škody Auto podle odborů dozvěděli na říjnových podnikových shromážděních v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Koncern se snaží snížit náklady v době, kdy se potýká s řadou problémů, včetně nadbytečných výrobních kapacit, rostoucí čínské konkurence a amerických cel. Dozorčí rada koncernu v září schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku včetně rušení pracovních míst a omezení počtu vyráběných modelů.
Odbory požadavek na zmrazení mezd, který se podle nich týkal také bonusů a dalších složek odměňování, odmítly. Automobilka tehdy odkázala na současnou mzdovou dohodu, k samotnému požadavku koncernu se přímo nevyjádřila.
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Pro zachování zaměstnanosti je podle Povšíka zásadní získat dobré modely pro výrobu v závodech Škody Auto a s tím související investice, na které si automobilka musí sama vydělat. Výhodou zaměstnanců Škody Auto je podle něj to, že se odborům v uplynulých letech podařilo udržet reálnou hodnotu mezd. Za práci nad rámec běžných směn, například o víkendech nebo v období letních dovolených, budou odbory nadále požadovat odpovídající odměnu.
Kolektivní vyjednávání v německém Volkswagenu začalo minulý týden v Emdenu, tamní odboráři jsou připraveni od ledna stávkovat. Vedení Volkswagenu požaduje mimo jiné zmrazení mezd v letech 2027 a 2028 a zrušení některých příplatků a bonusů.
Případnou stávku ve Škodě Auto považuje Povšík v současné situaci za kontraproduktivní. „My můžeme pouze přibrzdit dobrovolné směny nebo některé modely práce, které podle kolektivní smlouvy končí buď na konci letošního roku, nebo v prvním kvartálu příštího roku,“ řekl. I to by podle něj vzhledem k vysoké poptávce po elektromobilech představovalo výraznou akci. „Pokud by automobilka nedokázala uspokojit poptávku, riskovala by ztrátu zákazníků,“ řekl Povšík. Možnost omezení dobrovolné práce přesčas při nedostatečném odměňování zmínil již na začátku listopadu v odborovém čtrnáctideníku Škodovácký odborář.
Jednasedmdesátiletý Povšík, který stojí v čele škodováckých odborů od roku 1994, původně už znovu kandidovat nechtěl. K rozhodnutí pokračovat ho podle jeho slov vedla současná obtížná situace i jeho dlouholetý vztah k automobilce. Přirovnal ho ke vztahu rodiče k dítěti, které člověk v těžké situaci neopustí. Odborům může podle svých slov stále nabídnout zkušenosti a znalost koncernu i jeho vedení. Sám by ale uvítal nástup mladší generace, která by do vedení odborů přinesla novou dynamiku a orientovala se v současných technologických trendech včetně umělé inteligence.
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Odboráři ve Škodě Auto letos vyjednali zvýšení tarifních mezd o tři procenta s platností od dubna. V květnu zaměstnanci obdrželi variabilní bonus za výsledky loňského roku ve výši 120 000 korun a jednorázovou odměnu 20 000 korun.
Současná mzdová dohoda platí do 31. března příštího roku. Nadcházející mzdová jednání budou podle odborů mimořádně náročná. Koncern Volkswagen podle říjnového vyjádření odborů KOVO požaduje zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká i bonusů, prémií a dalších složek odměňování, odmítají.
Legendární odborový předák
Jaroslav Povšík povede odbory automobilky Škoda Auto další čtyři roky. Předsedou podnikové rady Odborů KOVO ho na podnikové konferenci znovu zvolili odboráři, v tajné volbě získal 91 procent z 238 odevzdaných platných hlasů. Místopředsedou odborů zůstává Josef Zmrhal. Jednasedmdesátiletý Povšík stojí v čele škodováckých odborů od roku 1994.
„Budu sjednocovat lidi, určitě do toho dám všechno. Není to jen můj mandát, ale mandát nás všech odborářů a zaměstnanců,“ uvedl po zvolení Povšík. Připomněl, že za uplynulé čtyři roky vstoupilo do Odborů KOVO MB 5800 členů.
Povšík oznámil rozhodnutí znovu kandidovat v říjnu na podnikovém shromáždění zaměstnanců v Mladé Boleslavi. Podle odborového čtrnáctideníku Škodovácký odborář své rozhodnutí zdůvodnil současnou krizovou situací, v níž jsou podle něj ohroženy zaměstnanost a spravedlivé odměňování zaměstnanců.
Odborová organizace mladoboleslavské Škody Auto patří k největším v České republice.
Povšík pracuje ve Škodě Auto od roku 1977. V roce 2016 získal od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy prvního stupně. Loni v únoru převzal při příležitosti svých 70. narozenin čestné občanství Mladé Boleslavi.
Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice a je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.