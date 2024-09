Jak se zbavit povinného ručení. Zdražení si nemusíte nechat líbit

Je skoro pravidlem, že povinné ručení každý rok zdražuje. Důvodem je například jak inflace, tak ovšem i neustále dražší auta a jejich součásti. To znamená, že i malé opravy jsou stále dražší, a pojišťovny to tak stojí více peněz. Jakmile vám však pojišťovna ohlásí zdražení povinného ručení, můžete to odmítnout, vypovědět pojistku a poohlédnout se jinde. Ale pozor, nemáte na to neomezený čas.