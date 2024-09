Novinky v povinném ručení. Nová smlouva platí, až když zaplatíte

Jen co jsme si zvykli na to, že povinné ručení musí mít některé zahradní traktůrky a elektrické koloběžky, jsou tu další změny. S těmi můžeme počítat od 1. října letošního roku a znamenají třeba to, že už nepotřebujeme u sebe mít zelenou kartu.

Už dnes si řidiči mohou vybrat, zda budou mít zelenou kartu u sebe v listinné nebo elektronické podobě. Ovšem od 1. října zákon umožní ji u sebe vůbec nevozit. „Policisté nebo případně úředníci si platnost povinného ručení ověří v online registru, tudíž na území České republiky řidiči kartu nebudou potřebovat vůbec. Do zemí Evropské unie ale budou mít nadále povinnost zelenou kartu mít, i když od roku 2025 bude stačit digitální verze. Mimo Evropskou unii zatím zůstává povinnost mít zelenou kartu fyzicky,“ dodává Martin Daneš. obchodní ředitel srovnávače autopojištění SURI.cz.

I tak doporučujeme zelenou kartu v autě stále vozit. Po nehodě, byť malém městském ťukanci, kdy nervy pracují naplno, se může hodit. Už jen proto, že na její zadní straně máte kontakt na asistenční službu své pojišťovny a nemusíte tak hledat na internetu.

Pozor na platbu pojistného

Změny týkající se zelené karty jsou velmi jednoduché, ovšem u novinek týkajících se plateb pojistek už je to jinak. Doposud platilo, že jste si pojistku mohli sjednat i o několik dnů dříve než jste ji reálně zaplatili. Tomu je ale konec. Od října budou auta, za která pojišťovna nemá peníze na účtu, považována za nepojištěná. Souvisí to s přechodem na systém, kdy policisté a další státní orgány budou existenci pojištění zjišťovat z on-line registrů, nikoli z tzv. zelené karty jako dosud.

Povinné ručení tak vznikne ne ve chvíli, kdy pojistku uzavřete, ale momentem připsání odeslané částky za pojištění na účet pojišťovny. Následně informaci zašle na Českou kancelář pojistitelů a z ní se dostane do registru vozidel, ke kterému mají přistup jak policisté, tak i úředníci. „Dokud tedy není údaj o zaplacení v registru vozidel, nelze nové auto registrovat. To se týká jak situace, kdy kupujete nové auto nebo na sebe přepisujete auto ojeté. Změna se ale dotýká i těch, kteří přecházejí k jinému pojistiteli,“ vysvětluje Martin Daneš ze SURI.cz. A doplnil: „Dosavadní praxe je taková, že pokud řidič do data splatnosti nezaplatil, rozběhl se sice upomínkovací proces, ale pojištění bylo aktivní. Od října to bude tak, že sjednané pojištění se nezaplacením v den zahájení pojistného období ruší a auto je nepojištěné. Zároveň z dat našeho srovnávače víme, že více než polovina řidičů řeší pojištění na poslední chvíli a chce být pojištěna přímo ode dne, kdy ho sjednává. Právě oni si budou muset dát na včasnou platbu velký pozor.“

A srovnávač pojištění Rixo vysvětlil, jak to bude vypadat v praxi. „V případě, že se počátek pojištění při sjednání nastaví na ten samý den, je nutné takřka ihned, jak získáte platební údaje, uhradit pojistné kartou přes platební bránu pojišťovny nebo okamžitou platbou z vašeho bankovnictví. Pojišťovna platbu spáruje s číslem smlouvy a automaticky zašle do evidence ČKP nejen den, ale i přesnou hodinu, kdy bylo pojištění sjednáno,“ popsal srovnávač.