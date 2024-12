Plíživé i razantní zdražování povinného ručení. Ceny zvedají nákladné opravy

Je na místě se bát zdražení povinného ručení? Nijak hrozné by to být nemuselo, záleží však i na inflaci.

Do cen povinného ručení se propisuje opravdu velké množství faktorů. Jde jak o věk pojistitele, tak druh pohonu auta, jeho stáří, ale i to, kde pojistitel bydlí či jaké má bonusy a malusy, tedy škodní historii.

Jenomže k tomu všemu je potřeba připočítat ceny náhradních dílů, případně práce v servisech. Ale také inflaci. A vzhledem k tomu, že tři poslední jmenované atributy neustále rostou, dá se očekávat, že bohužel porostou také ceny povinného ručení. Zeptali jsme se proto v některých pojišťovnách, ale i u srovnávače, abychom zjistili, co čekat. A svým způsobem máme dobré zprávy. Žádná cenová rána nás od nového roku snad nečeká. Asi…

Ceny oprav, ale i náhradních dílů

Z některých stran se šíří informace o zdražení ve výši až 10 %. Jinde jsou smířlivější a mluví o maximálně 5 %. A jak to tak bývá, pravda leží někde uprostřed. „Pokud jde o úpravy pojistného v příštím roce, je toto obtížné predikovat. Na jedné straně dochází ke snižování cenové hladiny v oblasti energií a zmírňování obecné výše inflace. Na druhou stranu je škodní inflace ovlivňována především cenami oprav vozidel, kde mají vliv i mzdové nároky a ceny náhradních dílů a dále i kvůli újmám na zdraví, kdy se zvyšují náklady na zdravotní péči. Nicméně míru navýšení odhadujeme nad rámec obecné výše inflace v České republice,“ vysvětlil tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Neznamená to ale, že by vám pojišťovny k prvnímu lednu poslaly navýšení vaší pojistky. Zdražování bývá zpravidla rozloženo klidně i do celého roku. „Povinné ručení zpravidla nezdražuje skokově v rámci jednoho měsíce, ale zdražuje průběžně. Během roku 2024 jsme mohli pozorovat nárůst cen u nových nabídek, tak i navýšení ceny ve výročí. V průměru se u nabídek pojišťoven dostupných na www.rixo.cz jednalo o nárůst cen o 9 %,“ popsal Martin Ždímal ze srovnávače Rixo. „Uvedený vývoj výše pojistného ovšem neplatí plošně – každá pojišťovna může k úpravě cenotvorby přistupovat jinak. Zatímco většina pojišťoven navýšila pojistné o 5–15 %, můžeme mezi nabídkami ojediněle najít i razantní meziroční zdražení až o 40 %. Důvodem tohoto zdražování jsou vyšší náklady na opravy vozidel po škodních událostech, které spočívají ve vyšších mzdách, dražších náhradních dílech, ale také stále složitějších technologiích v dnešních autech. Lze předpokládat, že tyto náklady pojišťoven v příštím roce stále porostou, a s tím i cena povinného ručení,“ dodal Martin Ždímal.

„Jak se klientovi pojištění v příštím roce zdraží, je ale také otázka individuálních faktorů. S nadsázkou můžeme říci, že pojišťovny jsou chodící statistiky. Moc dobře vědí, jaké riziko škody s sebou nese například věk řidiče nebo lokalita, kde se s autem pohybuje. Zohlední samozřejmě i jeho předchozí škodní průběh. Roli v ceně pojištění hraje i samotné pojištěné vozidlo, a především jeho technické vlastnosti. I z těchto důvodů může dojít k úpravám ceny,“ dodal.

A s jeho slovy souhlasí i Michal Kárný z pojišťovny Direct. „Cena povinného ručení se výrazně odvíjí od cen náhradních dílů a ceny práce v autoservisech a dalších věcí, které se týkají opravy aut. Obecně tedy reagujeme na inflaci. Ceny upravujeme postupně během roku právě s ohledem na výše uvedené. A také je upravujeme individuálně. Konkrétní procento tedy nemůžeme uvést. Cenu povinného ručení upravujeme průběžně podle aktuálního vývoje, takže žádné skokové navýšení od nového roku nechystáme,“ řekl nám.

Srovnávejte a neberte první nabídku

U pojištění, ale i u všeho ostatního platí, že to nejlevnější nemusí nutně být to nejlepší. Vždy si u každé nabídky na pojištění (je přitom jedno, jestli havarijní nebo povinné ručení), důkladně nastudujte pojistné podmínky pojišťovny a prověřte si také co všechno za své peníze dostanete. A vždy srovnávejte!

„Jakmile vám přijde výroční dopis či e-mail, začněte se koukat po nabídkách od konkurenčních pojišťoven, které často nabídnou výrazně nižší cenu za totožný obsah krytí. K tomu můžete jednoduše a pohodlně využít online srovnávač,“ radí Martin Ždímal.

Zároveň se vždy zajímejte o to, jaké bonusové služby, které mohou v konečném důsledku něco ušetřit, pojišťovny nabízejí. Některé vám dají speciální slevu za to, že jezdíte málo. Jiné jsou zase schopny monitorovat váš styl jízdy a na základě něj vám povinné ručení zlevnit. A například Kooperativa je ochotna garantovat cenu sjednané pojistky, a to po dobu až tří let. „To znamená, že pokud klient nezpůsobí nehodu, zůstane mu pojistné za povinné ručení po tři roky stejné. Podmínkou je sjednání minimálních limitů 150 mil. Kč s roční frekvencí plateb,“ popsal nám Milan Káňa.