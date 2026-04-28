Srovnání povinných ručení na auto. Nejlevnější nemusí být nejlepší volba

Všichni chceme, obzvlášť v této době, ušetřit, kde se dá. Ale vždy platí, že nejsme tak bohatí, abychom si kupovali ty nejlevnější věci. A týká se to i povinného ručení. Šetřit je fajn, ale ne absolutně, protože zbytečně přeplácet je stejná chyba, jako nesprávně šetřit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií

Jak na ideální cenu povinného ručení? To je častá otázka každého, kdo toto zákonem stanovené pojištění potřebuje. Nejprve si připomeňme, proč je toto pojištění vlastně povinné. Kryje totiž škody, které způsobíme druhým. A to jak na majetku, tak ale i na zdraví.

Pokud tedy způsobíte dopravní nehodu, z povinného ručení budou poškozeným uhrazeny veškeré škody. A ty mohou jít i do mnoha milionů, což je hlavní důvod, proč na povinném ručení absolutně nešetřit. Pokud totiž bude povinné ručení příliš nízké, škody nad jeho limit musíte hradit ze svého.

„Nejlevnější povinné ručení s nízkým limitem může na první pohled ušetřit peníze, ale v případě vážné nehody s vysokým plněním se může prodražit. Při sjednávání povinného ručení se zajímejte nejen o výši limitů, ale také o způsoby řešení různých situací, možnosti připojištění či slev za jízdu bez nehod,“ doporučuje produktový manažer Generali České pojišťovny Ondřej Hrdina.

Jak je stanovena konečná cena?

Cena zákonné pojistky na auto se odvíjí hned od několika parametrů, a není tedy pro všechny řidiče stejná. Na cenu pojistky má vliv například druh vozu, jeho stáří i objem a výkon motoru, věk majitele vozu i místo bydliště. Pokud tedy bydlíte ve větším městě, bude cena pojištění vyšší, protože je zde větší pravděpodobnost dopravní nehody.

Na cenu povinného ručení mají vliv i takzvané bonusy a malusy. „Bonusem se rozumí odměna za bezeškodní průběh pojištění, kdy mohou řidiči, kteří jezdí bez nehod, získat slevu na pojistném až 60 %. A zjednodušeně je možné říct, že je malus opakem bonusu. Jedná se o přirážku k pojistnému pro pojistníky, kteří způsobili opakovanou nebo nadměrnou pojistnou událost,“ vysvětluje srovnávač pojištění klik.cz.

Na cenu zákonného pojištění vozidel mají vliv nejen výše zmíněné faktory, ale také to, u jaké pojišťovny pojistku sjednáváte. Cenu ovlivňuje i výše pojistného plnění, ta je zákonem stanovená na minimálně 50 milionů Kč.

Nejlevnější pojistka, modelový příklad. Zdroj: rixo

Na podezřele nízkou cenu pozor

Prvním krokem k získání ideálního pojištění by mělo být srovnání jednotlivých nabídek. Ale pamatujte, že ďábel se skrývá v detailech. Především v jednom jediném, kterým jsou limity pojištění. „Levné pojištění často nabízí jen nejnižší limity plnění, což nemusí pokrýt všechny škody,“ upozorňuje Generali Česká pojišťovna.

„Příliš nízký limit znamená sice nižší pojistné, pokud ale škoda přesáhne zvolený limit, doplatíte škodu ze svého. Vysoký limit je v tomto směru lepší volbou, jen si pohlídejte, že na pojistném zbytečně nepřeplácíte. Vzhledem k rostoucím cenám automobilů, dílů a dalších nákladů doporučují odborníci limit 100/100 milionů Kč.

Máte-li například připojištění skel s limitem 10 tisíc Kč, je to maximální částka, kterou obdržíte v případě rozbitého skla. Proto je dobré si vždy zjistit limity připojištění, abyste věděli částku, na kterou vás pojištění kryje,“ doplňuje hlavní rizika srovnávač klik.cz.

Pokud chcete ušetřit, tak to nedělejte na pojistných limitech, ale spíše na zbytečných verzích připojištění. Zbytečná připojištění v tom smyslu, že je vůbec nemusíte využít. Typicky se jedná o pojištění skel u starších vozidel, která stojí pár korun, pojištění střetu se zvěří u městských vozů nebo třeba extrémně vysoké asistence u starých aut.

„Sjednejte si jen takové připojištění, které skutečně využijete. Jestliže auto využíváte pouze na cesty po městě, netýká se vás riziko srážky se zvěří. Skla u starých vozidel ztrácejí na hodnotě, kterou cena pojistného převyšuje. Zbytečná připojištění zvedají cenu povinného ručení o 20 až 60 % podle balíčku. Moderní pojišťovny vám přitom vytvoří balíček na míru, takže platíte jen za to, co využijete,“ doplňuje srovnávač pojištění srovnejto.cz.

Srovnání povinných ručení na auto. Nejlevnější nemusí být nejlepší volba

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ,...

Všichni chceme, obzvlášť v této době, ušetřit, kde se dá. Ale vždy platí, že nejsme tak bohatí, abychom si kupovali ty nejlevnější věci. A týká se to i povinného ručení. Šetřit je fajn, ale ne...

