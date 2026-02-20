Jak ušetřit na povinném ručení? Nebourejte a srovnávejte

Na máloco si motoristé neustále stěžují tak jako na ceny povinného ručení. Ty neustále rostou a do budoucna tomu nebude jinak. A tak je dobré si připomenout, co může za neustálé zdražování pojistek a jak můžeme cenu ovlivnit i my sami.

Příklad nehody, u které cena opravy přesáhla 200 tisíc korun. | foto: ČSOB

Zatímco kolísající ceny pohonných hmot řidiči opravdu ovlivnit nemohou, u povinného ručení a dalších souvisejících pojistek je to jinak. Tam má každý řidič přeci jen na výběr, jakou cenu je ochoten akceptovat, a navíc výslednou částku může přeci jen nějak ovlivnit.

Nicméně je faktem, že cenu povinného ručení ovlivňuje opravdu hodně faktorů. A patří mezi ně třeba i růst cen ojetých aut, růst mezd v autoopravárenství nebo třeba růst cen vybavení autoservisů či inflace. Zjednodušeně řečeno platí, že neustále rostou ceny úplně všeho, co se propisuje do opravy auta, a tím i náklady pojišťoven. A to se tak promítá do všech cen pojištění.

Zimní drifteři neriskují jen pokutu a bouračku. Problém bude i s pojišťovnou

Cena povinného ručení neroste kvůli vám osobně. Roste kvůli světu kolem nás – vyšším nákladům, náročnějším opravám, dražší technice ve vozidlech atd. I když nebouráte, stále nesete riziko. A jako každý jiný účastník provozu přispíváte do systému, který vás chrání. Protože když se něco stane, nechcete čelit milionovým škodám sami.

Srážka motorového vozidla s chodcem ve statistikách ETSC nechybí. Srážka chodce...

To jsme si probrali atributy, které nijak ovlivnit nemůžeme. Pak je tu ale část ceny, která si přímo odvíjí od nás, tedy těch, kteří auta pojišťujeme. „Řada lidí si myslí, že když mají levnější auto, měli by platit méně. To ale u povinného ručení neplatí, protože platíte za potenciální škody, které můžete způsobit ostatním, ne za opravu vlastního auta. To řeší havarijní pojištění, kde už hodnota auta hraje roli,“ upozorňuje Direct.

Půjčujete auto? Tak pozor, ať nebourají, jinak vás to přijde draho

Pak tu ale máme ještě věk pojistníka, jeho bydliště, model a stáří auta, objem motoru, ale také bonusy a malusy. „Větší riziko nehody na řidiče číhá ve velkých městech s hustou silniční dopravou. To představuje i větší hrozbu pro pojišťovny. Pokud si chcete snížit cenu pojištění, sjednejte si povinné ručení na pojistníka žijícího v kraji, kde je nižší nehodovost než ve vašem trvalém bydlišti (ideálně na někoho z rodiny). Cenu si můžete snížit i tím, že si sjednáte pojištění na řidiče s vyšším věkem nebo více bonusy. Typicky se jedná o rodiče nebo sourozence,“ radí srovnávač srovnejto.cz.

Pro opravu po nehodě si můžete servis vybrat. I když se to pojišťovně nelíbí

Ale pozor na pojišťování aut na příbuzné nebo kamarády. Do vaší historie pojištění se vám v takovém případě nebudou připočítávat bonusy za bezeškodní měsíce. A jakmile pak budete chtít jednou pojistit auto na sebe, bude to zbytečně dražší.

Nebourat a srovnávat

„Významným faktorem ovlivňujícím cenu povinného ručení, nad kterým byste měli přemýšlet ještě před tím, než podepíšete kupní smlouvu, je typ a značka vozidla. Za luxusní vozidlo s velkým motorem zaplatíte na pojištění vždy výrazně více než za běžné vozidlo s menším motorem a výkonem,“ doplňuje Cebia. A ještě jedna důležitá rada. Nebourejte! Pokud nezpůsobíte žádnou nehodu, získáte od pojišťovny slevu na pojištění cca 5 až 10 % každý rok. Maximálně možný bonus je stanoven na 50 až 60 %.

Nehoda v zahraničí: nepodepisujte nic, čemu nerozumíte

Zároveň počítejte s tím, že řidiči do 25 let patří do rizikové skupiny – statistiky dokládají, že bourají nejčastěji. „Za povinné ručení proto zaplatí více. Roční cena povinného ručení roste také po dosažení věku 60 let – tuto hranici ale pojišťovny stanovují individuálně,“ vysvětluje srovnávač klik.cz.

U spalováku by to řešila pojistka a oprava v servisu. U elektromobilu to končí...

Ušetřit ale můžete i malým nájezdem. Ten, kdo jezdí málo může u vybraných pojišťoven dostat slevu. „Povinné ručení podle najetých kilometrů funguje na jednoduchém předpokladu – auto, které nejezdí, nebourá. Pokud řidiči najezdí méně kilometrů, šance nehody a plnění ze strany pojišťovny je nižší a smlouva se oběma stranám vyplatí více. Najeté kilometry za rok tak vystupují jako ukázka rizikovosti řidiče vedle dalších parametrů. Řidič přitom kilometry odhaduje sám a pojišťovnám jako důkaz obvykle stačí ofocený stav tachometru,“ doplňuje klik.cz.

A na závěr jeden důležitý faktor, kterým je srovnávání. Opravdu se vyplatí si cenu povinného ručení porovnat, ideálně na více srovnávačích. Každý vám totiž nabídne jinou cenu. Ale platí, že to nejlevnější nemusí být to nejlepší. Levné pojištění často nabízí jen nejnižší limity plnění, což nemusí pokrýt všechny škody.

Auta jsou bezpečná, škody na zdraví ale rostou, poškození se hlásí o náhrady

„Nejlevnější povinné ručení s nízkým limitem může na první pohled ušetřit peníze, ale v případě vážné nehody s vysokým plněním se může prodražit. Při sjednávání povinného ručení se zajímejte nejen o výši limitů, ale také o způsoby řešení různých situací, možnosti připojištění či slev za jízdu bez nehod,“ doporučuje produktový manažer Generali České pojišťovny Ondřej Hrdina.

Auta za stovky milionů vyrazila na zamrzlé jezero

