Připoutaní přeživší: jizvy od bezpečnostních pásů jsou pro statečné

Na 4,8 milionu obyvatel tu připadá 3,9 milionu osobních automobilů. A tato masa vozů se pohybuje po méně než jedenácti tisících kilometrech zpevněných silnic, z nichž jen desetina se pyšně nazývá státními dálnicemi. Zbylé lokální cesty jsou často jen nepříliš udržované klikaté a kostrbaté asfaltové přílepky na kamenem vykládaných cestních tělesech, které pamatují v průměru 150 let.

Ani to, že aut je tu víc než dost a nepřehledné jednoproudé silnice si ještě pamatují staré dobré koloniální časy, však není hlavním důvodem, proč tu autonehody v nepříjemně vysokém procentu případů končí smrtí. Na Novém Zélandu řidiči neberou moc vážně bezpečnostní pásy a považují je spíš za zbytečně přehnanou opatrnost.

Každý, kdo tu usedne za volant, prý na sebe bere jisté riziko. Nehoda může a nemusí přijít. Ale to, jestli případnou srážku přežijete, je prostě věcí osudu, náhody, se kterou nemají pásy co do činění. Tento svérázný pohled na věc je podle průzkumu státní dopravní agentury vlastní většině řidičů - mužů ve věku mezi dvaceti až čtyřiceti lety. A jistě není náhodou, že nejvíc, tedy kolem devadesáti smrtelných nehod ročně, najdeme na novozélandských silnicích mezi touto věkovou skupinou nepřipoutaných řidičů.

NZ Transport Agency (NZTA) se proto rozhodla proti laxnímu postoji řidičů nasadit radikální reklamní kampaň. Její tváří jsou mladí řidiči, jenž nedávno absolvovali nehodu, která by byla jistě smrtící. Oni ji však přežili díky bezpečnostním pásům. Jizvy, které teď na tělech nesou, jsou v rámci kampaně prezentovány jako odznak statečných a silných.

Možná to u nás v Evropě zavání zbytečným patosem, ale nezapomínejme, že tady jsme na Novém Zélandu. Pořád tu necelou pětinu populace tvoří Maoři, kteří odkazu na jizvy utržené v boji moc dobře rozumí. A tak představa řádně připásaných zjizvených přeživších lichotí zdejším mužům víc než zmínka o těch, kteří se před jízdou nepřipoutali a skončili pak nejspíš bez jizev, ale rovnou na kaši.

Ostatně, NZTA na svých stránkách vysvětluje pozadí celé kampaně (na státní agenturu) velmi srozumitelně: „Nepoužívají pásy. Myslí si, že je to zbytečnost, prostě něco navíc. Něco, co opravdoví muži nepoužívají, co je vhodné jen pro děti a příliš ustrašené jedince. Chceme to změnit. Bezpečnostní pásy nejsou jen součást povinné výbavy, je to nástroj, který je opravdu schopný zachraňovat životy.“

Přežili jsme vlastní smrt

Přístup, kteří pracovníci NZTA zvolili, je neotřelý. Vybraných deset mladých mužů, kteří za sebou měli bouračku, nechali promluvit na kameru. Ti vlastními slovy popsali svůj stav po nehodě. Většina z nich se probudila až po zákroku nebo na jednotce intenzivní péče, s přelámanými končetinami, rozbitou lebkou, hadičkou v krku.

Ale všichni dnes shodně zdůrazňují, že za zázrakem jejich procitnutí stál především fakt, že byli před nehodou připoutáni. Jinak by skončili v okresní márnici. A je podle nich velký rozdíl mezi tím vybourat se v autě bez pásů, nebo se zapnutými pásy. Podstatná je tu hlavně vizuální stránka bezpečnostní kampaně.

Tým profesionálních filmových maskérů totiž upravil vzhled těchto šťastných připoutaných řidičů do takové podoby, v jaké se nacházeli hned po srážce. A není to zrovna hezký pohled. Jenže i podlitiny a krvavé šrámy, včetně nezbytného vypáleného pruhu po bezpečnostním pásu, jsou vlastně nic ve srovnání s tím, jak by mohli vypadat, kdyby se před jízdou nepřipoutali.

NZTA si od názorné kampaně hodně slibuje: cílové skupině totiž nepředstavuje nažehlené nasvalené modely, ale reálné muže každodenního života. Zranění jsou sice kašírovaná, ale přesně odpovídají konkrétním lékařským záznamům. A drastické výpovědi Připoutaných přeživších jsou rozhodně autentické.

Jejich snímky teď zamíří na internet a ve formě plakátů i do novozélandských hospod. NZTA k nim doplňuje: „Ano, je to opravdu tak prosté. Bezpečnostní pásy zachraňují životy. Při nárazu působí na pás často síla až dvacetinásobku vaší váhy. Pokud nejste připoutaní, právě takový úder můžete dostat. Šance, že přežijete autonehodu, je se zapnutým bezpečnostním pásem vyšší o čtyřicet procent.“