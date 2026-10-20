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Poslední galerie z Paříže: hostesky, plyšáci, superteniska a dodávka s živou hudbou

František Dvořák
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži - Jedenadevadesátý ročník autosalonu v Paříži včera zavřel své brány. Jedna z nejvýznamnějších evrpských automobilových událostí podzimu stála za návštěvu. Po dlouhých letech se nám zas na autosalonu líbilo. Podívejte se na poslední galerii novinek, zajímavostí a bizárností z výstaviště Paris Expo Porte de Versailles, které nám uvízly ve foťáku.
Pařížský autosalon 2026
Pařížský autosalon 2026
Pařížský autosalon 2026
Pařížský autosalon 2026
Pařížský autosalon 2026
76 fotografií

Rozstřel

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