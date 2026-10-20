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Paříž viděla premiéru Octavie i skepsi prezidenta, který raději vsadil na koně
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Paříž viděla premiéru Octavie i skepsi prezidenta, který raději vsadil na koně
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Zaujali nás na stánku korejské značky. Tak dopodrobna běžný návštěvník, byť by to byl šťouravý novinář, nefotí. A tato dvojice fotila prapodivné věci. Hlavně detaily, z podivných úhlů, závěrka foťáku...
Čínské automobilky přijely do Paříže s obrovskými expozicemi, pozornost však podle Františka Dvořáka strhávaly evropské značky. Proti záplavě podobných vozů z Asie postavily nápadité koncepty,...
Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna loutkového divadla anebo si tu někdo jen odstavil domeček pro panenky? Přesně tenhle typ poznámek předem očekávejte, když se...
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...
Alfa Romeo Cuorerosso je s velkým náskokem nejkrásnějším autem letošního pařížského autosalonu. Tato vášnivá facka nudnému automobilovému světu ukazuje, jak by mohla vypadat nová Giulia. Již samotný...
Jméno Tiguan představuje pro Volkswagen absolutní prodejní klenot. Od roku 2017 jde o celosvětově nejprodávanější model značky, kterého se v několika generacích prodalo již přes 9 milionů kusů a...
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Jedenadevadesátý ročník autosalonu v Paříži včera zavřel své brány. Jedna z nejvýznamnějších evrpských automobilových událostí podzimu stála za návštěvu. Po dlouhých letech se nám zas na autosalonu...
K jednoznačně nejzářivějším hvězdám autosalonu v Paříži patřil bezesporu koncept levného elektromobilu budoucnosti v podání domácí značky Citroën. Automobilka představila nové 2CV jako ochutnávku...
Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna loutkového divadla anebo si tu někdo jen odstavil domeček pro panenky? Přesně tenhle typ poznámek předem očekávejte, když se...
Letošní autosalon v Paříži skončil s uplynulým víkendem, předposlední den veletrhu se na stánku Mercedesu odehrál nešťastný incident. Vystavená osobní dodávka se rozjela a nabourala, nikomu se...
Německo a Francie se dohodly na návrhu, který má pomoct zajistit budoucnost automobilového odvětví v Evropě. Cílem je snížit do roku 2035 emise oxidu uhličitého a posílit výrobu a vývoj nové generace...
Pravidelné nezávislé testy dětských autosedaček, které pořádá německý autoklub ADAC, patří pro rodiče k důležitým vodítkům ke správnému výběru. Zkušební komisaři ale varují. Dva ze zkoušených modelů...
Na portálu iDNES.cz odstartovala velká podzimní soutěž. Čtenáři, kteří v článcích do konce listopadu nasbírají dostatečný počet herních bodů, mohou v závěrečném slosování vyhrát rodinné SUV za více...
Alfa Romeo Cuorerosso je s velkým náskokem nejkrásnějším autem letošního pařížského autosalonu. Tato vášnivá facka nudnému automobilovému světu ukazuje, jak by mohla vypadat nová Giulia. Již samotný...
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Říkají mu „fruit bike“ a je to originální vynález na výrobu smoothie. Šlapací kolo, které pohání nože mixeru, je legrační exponát na expozici Škody v duchu jejích simply clever vychytávek. Fruit Bike...
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Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Co do ambicí a velikosti expozic čínské automobilky na autosalonu v Paříži možná tradiční výrobce předčili. Ovšem jen na metry čtvereční stánků a utracené miliony eur se to počítat nedá. Okem...
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na autosalonech nahlédnete autům pod kůži. Renault přivezl do Paříže model vytvořený pro ukázku konstrukce karoserie a bezpečnostních prvků, který se používá při výcviku hasičů a záchranářů.