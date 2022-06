Nejnebezpečnější ulice pro cyklisty. Srážku s autem většinou zaviní

Počet nehod, střetů cyklistů s motorovým vozidlem, v průběhu roku od jara strmě roste a kulminuje většinou v červenci, který je pro kolaře nejnebezpečnějším měsícem v roce. Jen za minulý červenec se stalo 679 takových nehod. Za celý loňský rok to bylo 4 163 střetů cyklistů s motorovým vozidlem, jimiž se zabývala Policie ČR.

„Rok předtím, kdy vrcholila tzv. covidová cyklistika, to bylo 4 306 nehod,“ uvádí Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů. „Přičemž nehod zaviněných cyklisty bylo loni 70 % a řidiči 30 % z celkového počtu střetů.“ Na celkovém počtu nehod mají největší podíl nehody cyklistů s automobily ve Zlínském (8,8 %), Olomouckém (8,4 %) a Jihočeském kraji (8 %).



Naproti tomu v Praze je to 1 %. Nicméně nehody pražských cyklistů se naprosto vymykají ostatním regionům v podílu nehod cyklistů v mladém věku. Cyklisté ve věku 32–38 let mají pětinový podíl na nehodách kol a automobilů a věková skupina 25–31 let má pak 18 % podíl. Růst popularity dojíždění na kole do práce se tak v Praze projevuje i na nehodovosti.

Kdo a jak chybuje?

U nehod zaviněných cyklistou je podle analýz Portálu nehod nejčastější příčinou nezvládnutí řízení kola a nevěnování se plně jízdě. To je příčinou 65 % nehod. Druhou nejčastější je pak nedání přednosti. To se podílí 18 % ze všech nehod. U nehod, kde viníkem byl řidič, je nejčastější příčinou nedání přednosti, dohromady 44 % případů, a nevěnování se plně řízení vozu, s 38 %.

Velkou roli u příčin nehod zaviněných cyklistou hraje jeho věk. „Děti a mladí cyklisté do 24 let zaviní 29 % nehod nedáním přednosti v jízdě. Naproti tomu u dospělých cyklistů je nedání přednosti příčinou jen 12 % nehod, které způsobí,“ říká Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod. Podle něj je zřejmé, že řidičská zkušenost a znalost dopravních předpisů pomáhají dospělým cyklistům lépe zvládat dopravní situace.

Křižovatky k problémům

Ne všechna místa na silnicích mají stejnou bilanci nehodovosti. Zvláště kritické jsou pro cyklisty rušné křižovatky v některých městech. Odhaluje je Mapa rizikových míst Portálu nehod, která zobrazuje přehled nejvíce rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců, a to jak v celé ČR, tak v jednotlivých krajích.

Nejrizikovější místa nehod cyklistů a automobilů 5. Olomouc: křižovatka ulice 17. listopadu, tř. Kosmonautů a Wittgensteinovy ulice 4. Opava: křižovatka ulic Nákladní, Rybářská, Oblouková 3. Břeclav: křižovatka ulic Nár. hrdinů, Sovadinova, Na Pěšině a Lidická 2. Nymburk: křižovatka Boleslavské třídy a ulic V Kolonii a Ferdinanda Schulze 1. Brandýs nad Labem: křižovatka Masarykova a Komenského náměstí.

Podle Portálu nehod je nejrizikovějším místem pro cyklisty rušná křižovatka v centru Brandýsa nad Labem před městským úřadem, kde se „potkávají“ dvě hlavní náměstí, Masarykovo a Komenského. Jen „za rohem“ je navíc turisty – včetně těch na kolech – vyhledávaný zámek a zahrady. Hustý provoz automobilů, cyklistů i chodců spojený s nepozorností a nerespektováním přednosti v jízdě má výsledek v podobě střetů automobilů, a cyklistů se škodou za poslední dva roky podle odhadu Policie ČR ve výši 170 000 Kč.

Nymburk je městem cyklistů. Jeho křižovatka Boleslavské třídy, která slouží jako výpadovka z centra směrem na Mladou Boleslav, a ulic V Kolonii a Ferdinanda Schulze je však druhým nejrizikovějším místem pro cyklisty u nás. A opět za nimi stojí frekventovaný provoz a nerespektování přednosti v jízdě.

Rájem cyklistů je také jižní Morava. A pro cyklisty ideálním městem je zde například Břeclav. Čilý cyklistický dopravní ruch se však pojí i s nehodami. Třetím nejrizikovějším místem v ČR je tak podle Portálu nehod zdejší poměrně komplikovaná křižovatka na předmostí Dyje – ulic Národních hrdinů, Sovadinova, Na Pěšině a Lidická. I na dalších místech se umístila moravská města, která nabízejí ideální podmínky pro dopravu do práce či za oddechem na kolech.

Na čtvrtém místě je Opava a její kruhový objezd na křižovatce Nákladní, Rybářská, Oblouková. Je poblíž obchodního centra v nákupní zóně města – a frekvence motoristů a cyklistů, a s tím spojené nehody, jsou tak bohužel nasnadě. Poslední z pětice nejrizikovějších míst podle Portálu nehod je olomoucká křižovatka vytížené dvouproudé vozovky na ulici 17. listopadu a tř. Kosmonautů a křižující Wittgensteinovy ulice.

6. dubna 2022

Černé cyklistické pátky

V které dny v týdnu na kolo raději nesedat? Podle analýzy Portálu nehod je to pátek. Od roku 2010 se 7 531 nehod cyklistů s motoristy odehrálo právě v tento den. Pokud se podíváme na věkové kategorie, je to však trochu jiné. Lidé v produktivním věku (18–59), kteří na kola nejčastěji usedají během víkendových výletů, mají nejvíce nehod v sobotu. Naproti tomu děti (do 18 let) a starší lidé (60+) nejčastěji bourají ve čtvrtek a pátek.

Pokud jde o vývoj počtu nehod v průběhu roku, asi nikoho nepřekvapí, že je nejvyšší v letních měsících, přičemž kulminuje v červenci. Ať už tedy usedáte za volant, anebo se chystáte šlápnout do pedálů, dávejte při jízdě pozor. A na křižovatkách pak dbejte na přednost v jízdě.