U Porsche vládnou SUV a elektrické monstrum, kterému sebrali zadní sedadla

S rekordním elektrickým porsche si David Jahn pohrává, v zatáčkách, kterými sviští se suverenitou rutinéra, si dovolí rošťácký skluz. Chladnokrevně trefuje s milimetrovou přesností vrcholy táhlých oblouků a přesně ví, kudy si najet přes slepý horizont. To všechno v rychlostech, které běžný smrtelník jen stěží stíhá vnímat.

Na té zakroucené pentli, na kterou dohlíží slavné UFO – futuristická stavba „zážitkového“ centra Porsche – jsou okopírované nejslavnější zatáčky světových okruhů. Nechybí tam ani slavná vývrtka, zatáčka Corkscrew kalifornského okruhu Laguna Seca. V ní se vám poperou vnitřnosti a jste rádi, že vás pětibodový pás špendlí do závodní sedačky. David Jahn, třiatřicetiletý závodník, který brousí okruh v Porsche Experience Centrum v Lipsku dvanáctým rokem, to má lepší, drží se volantu. A umí to s ním bravurně. Zabere za pravé pádlo pod volantem a k 815 kW (1 100 koním) základního výkonu Porsche Taycan Turbo GT přidá na deset sekund dalších 120 kW. Výhodou elektromotoru je totiž to, že ho můžete krátkodobě bez následků přetížít, podmínkou samozřejmě je, že máte dostatečně nakondicionovanou a nabitou trakční baterii. Funkci nazvanou Attack Mode známe i z ostatních provedení Taycanu, kde ovšem přidává jen 50 kW.

Kontrola trakce je na rozdováděné elektrické čtyřdveřové kupé krátká. Speciálně vyvinuté závodní pirellky se protáčí a hledají na startu trakci. I tak zvládne nejnovější Porsche v nabídce, které je také nejvýkonnějším sériovým porsche všech dob, vysprintovat na stovku za 2,2 sekundy.

David Jahn si s taycanem doslova hraje, vede auto s lehkost í asuverenitou. A taycan jako by zahodil metráky nadváhy vlastní bateriovým autům. Razantní zátah za všech okolností namáhá posádku extrémním přetížením. Samo ovládání auta je jednoduché, ale řidič musí být opravdu stále ve střehu a bravurní, aby stroj, kterému vlastně nechybí síly, perfektně a efektivně ukočíroval.

Je to výjimečný okamžik i pro Davida Jahna, domácí okruh v Lipsku už má natrénovaný k dokonalosti s kompletní produkcí Porsche, ale nejnovější provedení Taycanu je přeci jen něco kromobyčejného. Celým jménem se jmenuje Porsche Taycan Turbo GT s paketem Weissach, to tradičně značí to nejostřejší provedení.