Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro sporťák. A cenovka za základní verzi, přesahující třiapadesát milionů korun. Ano, VARIOmobil Perfect 1200 QS Platinum patří mezi nejextravagantnější obytné vozy současnosti. Ukazuje, kam až může zajít spojení luxusu a techniky.
Autor: VARIOmobil
Zatímco jiní si pořizují karavany a holedbají se pyšně světu, že mají prázdninové domy na kolech, VARIOmobil Perfect 1200 QS Platinum jde a jede mnohem dál. Není to prostě „obyčejný“ dům na kolech. Je to rovnou luxusní vila. Mobilní. Záležitost, na kterou si i milionáři musí našetřit.
Autor: VARIOmobil
Velikostí se blíž autobusu a skutečnost, že s sebou veze i vlastní integrovanou garáž pro osobní vůz už trochu napovídá, že v případě VARIOmobil Perfect 1200 QS Platinum rozhodně nejde o běžný karavan. Mezi obytnými vozy reprezentuje tu nejvyšší třídu. Komfortu i rozmařilosti.
Autor: VARIOmobil
Za značkou VARIOmobil stojí německá rodinná společnost, která se výrobě luxusních obytných vozů věnuje už od roku 1981. Od samého začátku stavěla na jednoduché myšlence: nevyrábět sériové obytné automobily, ale každý vůz přizpůsobit konkrétnímu zákazníkovi.
Autor: VARIOmobil
VARIOmobil tak už od svých počátků stojí na prémiové kvalitě pro prémiové klienty. Patří k tomu důraz na precizní zpracování i technická řešení, která u konkurence často nenajdete. Dodnes většina jejich modelů vzniká „ručně“, v manufaktuře v dolnosaském Bohmte.
Autor: VARIOmobil
Modelová řada Perfect se v nabídce VARIOmobil objevila už v roce 1988 a postupně se stala vlajkovou lodí celé značky. Každá další generace pak přinášela nové technologie, od výsuvných obytných modulů až po garáž pro osobní automobil.
Autor: VARIOmobil
Verze 1200 QS Platinum představuje dosavadní vrchol tohoto více než třicetiletého vývoje, a v mnoha ohledech shrnuje vše, co firma za tu dobu dokázala. Co tedy čekat? Garáž ani výsuvné moduly – ty jsou tu už čtyři – samozřejmě nechybí.
Autor: VARIOmobil
Základem vozu je třínápravový Mercedes-Benz Actros 2553 LLL, tedy podvozek původně určený pro těžkou dálkovou dopravu. Pod kabinou pracuje řadový šestiválec o objemu 12,8 litru s výkonem 530 koní a točivým momentem 2 600 Nm.
Autor: VARIOmobil
Právě robustní nákladní technika umožňuje převážet až 26tunový obytný kolos bez kompromisů v komfortu nebo bezpečnosti.
Autor: VARIOmobil
Přestože Perfect váží tolik jako plně naložený kamion, konstruktéři mysleli i na ovladatelnost. Třetí náprava je aktivně řízená, takže při manévrování výrazně zmenšuje poloměr otáčení a omezuje opotřebení pneumatik.
Autor: VARIOmobil
Nechybí ani systém MirrorCam nahrazující klasická zpětná zrcátka kamerami a kompletní sada moderních asistenčních systémů převzatých z nejnovější generace Mercedesu Actros.
Autor: VARIOmobil
Asi tím zvenku nejnápadnějším konstrukčním prvkem modelu Perfect 1200 QS Platinum jsou čtyři výsuvné části nástavby, které výrobce označuje zkratkou QS.
Autor: VARIOmobil
Po příjezdu na místo se během několika minut rozšíří obytný prostor, jídelna i ložnice, takže interiér nabídne přibližně 35 metrů čtverečních obytné plochy. Z dvanáctimetrového vozidla se tak rázem stává komfortní apartmán.
Autor: VARIOmobil
A to je jeden z hlavních chytáků modelu Perfect 1200 QS Platinum. Tam, kde jiní získávají dům na kolech – v němž musí improvizovat a šetřit místem – tady se majitelé doberou rovnou apartmánu. Pohodlí srovnatelném s pětihvězdičkovým hotelem.
Autor: VARIOmobil
Když jsou všechny čtyři moduly vysunuté, jen málokdo by uvěřil, že se stále nachází uvnitř vozidla. Otevřený salon připomíná obývák, nikoliv interiér kamionu. Ta vzdušnost velkorysého prostoru patří k důvodům, proč jsou modely Perfect považovány za nejvyšší třídu mezi obytňáky.
Autor: VARIOmobil
Výsuvné moduly nejsou jen jednoduché boční přístavby. VARIOmobil je vybavil pneumatickým těsněním, které pomáhá chránit interiér před průnikem vody, prachu i hluku.
Autor: VARIOmobil
Zajímavostí je také vyhřívání jejich podlah a stěn, díky němuž zůstávají obytné prostory komfortní i při zimním cestování nebo dlouhodobém pobytu v chladném počasí. Hodí se zmínit, že velkou část technických řešení si vývojáři VARIOmobil navrhli sami.
Autor: VARIOmobil
Příkladem může být systém FLOORslide v jídelní části. Společně s boční stěnou se totiž vysouvá i část podlahy a vzniklou mezeru následně automaticky zakryje elektricky ovládaný díl, takže uvnitř nezůstává žádný prostor tříštící schod.
Autor: VARIOmobil
Díky tomu, že se geneze modelu Perfect 1200 QS Platinum odvíjí přímo od zkušeností uživatelů, byla tu začleněna řada prvků, které v sériových modelech konkurenčních značek většinou neuvidíte.
Autor: VARIOmobil
Interiér edice Platinum vzniká ručně a každý zákazník si může zvolit vlastní kombinaci materiálů, barev i dispozice. Výrobce používá ušlechtilé dřevo, pravou kůži, keramiku, minerální materiály a přírodní břidlici. Na úrovni se tu nejen cestuje, ale taky žije.
Autor: VARIOmobil
Salon je navržen tak, aby připomínal moderní obývací pokoj. Místo ostrých hran dominují plynulé linie nábytku, velká kožená pohovka a otočná kapitánská křesla, která po zaparkování vytvoří společenský prostor pro několik lidí.
Autor: VARIOmobil
Díky nepřímému LED osvětlení navíc interiér působí útulně ve dne i po setmění. Osvětlení není jen otázkou designu. VARIOmobil využívá svůj vlastní systém tzv. ambienceLIGHT, který místo klasických bodových svítidel využívá dlouhé LED pásy ukryté v nábytku.
Autor: VARIOmobil
Intenzitu i barevnou atmosféru lze měnit podle nálady a stejné RGBW podsvícení najdeme také v madlech zásuvek nebo dveří.
Autor: VARIOmobil
Centrem ovládání celého obytného prostoru je vlastní elektronická platforma nodeVM. Přes dotykový panel nebo tablet lze řídit osvětlení, vytápění, klimatizaci, hospodaření s energií i stav nádrží.
Autor: VARIOmobil
Některé funkce je dokonce možné kontrolovat na dálku prostřednictvím chytrého telefonu, takže majitel má přehled o voze prakticky odkudkoliv. Výrobce označuje Perfect 1200 QS Platinum za „smart home na kolech“. Není to prázdné marketingové heslo.
Autor: VARIOmobil
U některých pokročilých funkcí si člověk až klade otázku, k čemu by vlastně mohly být užitečné. Vůz dokáže vytvářet různé světelné atmosféry, odděleně klimatizovat jednotlivé části, automaticky řídit jednotlivé technologie.
Autor: VARIOmobil
Dobře, je to tedy „luxusní obývák v obytňáku“. A kromě toho? Je to i docela slušná kuchyně na kolech. Nabízí tzv. cubeART, kuchyňský blok s podobnou uživatelskou filozofií jako moderní domácí kuchyně, nikoli jako kompromis do obytného vozu.
Autor: VARIOmobil
Nechybí horkovzdušná trouba, myčka nádobí ani zásuvky s automatickým dovíráním MOVEin. Výrobce přitom kladl důraz nejen na design, ale také na odolnost – všechny mechanismy musí bez problémů fungovat i po tisících kilometrů na silnici.
Autor: VARIOmobil
VARIOmobil se u modelu Platinum zcela obešel bez plynových spotřebičů. Celý obytný vůz spoléhá na elektrické systémy a teplovodní naftové vytápění, které může podle potřeby nabídnout výkon až 17 kW.
Autor: VARIOmobil
Odpadá tak nutnost převážet plynové lahve a jejich pravidelné doplňování v různých evropských zemích. Naftové topení není jediným zdrojem tepla. Součástí systému je také elektrická topná patrona a výměník využívající odpadní teplo motoru během jízdy.
Autor: VARIOmobil
Když tedy posádka tohoto pojízdného paláce dorazí do cíle po několikahodinové cestě, interiér už bývá příjemně vyhřátý bez zbytečné spotřeby další energie.
Autor: VARIOmobil
Také zásoby odpovídají tomu, že Perfect není určen jen na víkendové výlety. Nádrž na čistou vodu pojme 600 litrů, odpadní voda má vlastní nádrž o objemu 450 litrů a dalších 350 litrů připadá na černou vodu.
Autor: VARIOmobil
Takové hodnoty umožňují několikadenní až vícetýdenní pobyt mimo kempy, aniž by bylo nutné hledat servisní místo. Podobně velkorysé jsou i provozní zásoby samotného podvozku.
Autor: VARIOmobil
Mercedes Actros veze 390 litrů motorové nafty a 60 litrů kapaliny AdBlue, takže dojezd se počítá spíše na tisíce než stovky kilometrů. Právě schopnost pohodlně překonávat dlouhé evropské trasy patří mezi důvody, proč VARIOmobil používá nákladní podvozky místo běžných dodávkových základů.
Autor: VARIOmobil
Hlavní poznávací znamení modelu Perfect je zadní automobilová garáž. Není určena jen pro malý skútr nebo pro kapesní elektromobil, ale pro plnohodnotný sportovní vůz. A pár bicyklů k tomu.
Autor: VARIOmobil
Podle přání zákazníka se dovnitř vejde například Porsche 911, Mercedes-AMG GT, Maserati MC20 nebo některé verze AMG Black Series.
Autor: VARIOmobil
Nakládání automobilu probíhá pomocí samonosné hydraulické plošiny, která se vysune ze zadní části vozu. Řidič na ni jednoduše najede a celý mechanismus následně automobil automaticky zasune do garáže.
Autor: VARIOmobil
Potřebujete dobíjet a marně v místě parkoviště hledáte nabíjecí stanici? Žádný problém. S modelem Perfect 1200 QS Platinum jste si jednu přivezli s sebou.
Autor: VARIOmobil
Myšlenka převážet osobní automobil přímo uvnitř obytného vozu zavání zbohatlickým kýčem, ale není úplně samoúčelná. Dvanáctimetrový kolos je ideální pro přesuny mezi státy, ale historická centra měst nebo horské silnice se mnohem lépe objevují s menším autem.
Autor: VARIOmobil
Majitel tak po příjezdu zaparkuje svůj „mobilní hotel“ a dál pokračuje sportovním nebo městským vozem uloženým v garáži. Právě proto stojí Perfect na podvozku nákladního automobilu, nikoliv běžné dodávky.
Autor: VARIOmobil
Šestadvacet tun může znít děsivě, ve skutečnosti jde ale o promyšlený kompromis. Tak vysoká celková hmotnost umožňuje převážet nejen kompletní vybavení luxusního apartmánu, ale také stovky litrů vody, několik stovek litrů paliva a navíc ještě osobní automobil v zadní garáži.
Autor: VARIOmobil
Prakticky žádný Perfect 1200 QS Platinum nevzniká na výrobní lince, ale jako individuální zakázka. Zákazník si může upravit dispozici interiéru, materiály, technickou výbavu i rozměry automobilové garáže podle vlastních potřeb.
Autor: VARIOmobil
Že každá ložnice vypadá trochu jinak? To je právě ono. Mnoho dílů se vyrábí přímo pro konkrétní zakázku a do výroby nastupují až ve chvíli, kdy zákazník definitivně schválí jejich podobu.
Autor: VARIOmobil
Právě proto se cena obvykle pohybuje výrazně nad základní hranicí 2,2 milionu eur (třiapadesáti milionů korun), protože každý dokončený exemplář je v podstatě originál, který odráží přání svého majitele.
Autor: VARIOmobil
Každý Perfect vzniká několik měsíců. Zatímco sériové obytné vozy opouštějí výrobní linku v desítkách kusů denně, u VARIOmobil připadá na jeden automobil stovky hodin ruční práce.
Autor: VARIOmobil
Kdo si něco takového koupí? To je otázka, na níž skutečnou znají odpověď jen ve VARIOmobil. Typickým zákazníkem ale skoro určitě není člověk hledající dovolenou v kempu. Takové vozy často pořizují podnikatelé, profesionální závodníci, a ti, co chtějí několik měsíců v roce cestovat bez kompromisů.
Autor: VARIOmobil
VARIOmobil nikdy necílil na masový trh. Zatímco většina výrobců obytných vozů nabízí několik pevných půdorysů a seznam příplatkové výbavy, německá firma staví každý vůz téměř jako jachtu na zakázku.
Autor: VARIOmobil
Ano, výsledná suma je astronomická. Ale v ceně ale není jen samotný obytný vůz. Kupující získává individuálně navržený automobil, jehož výbava, dispozice i technické řešení vznikají podle konkrétního zadání. Výsledkem je unikát, který prakticky nemá dvě totožná provedení.
Autor: VARIOmobil
Ve světě existuje jen několik výrobců, kteří hrají podobnou ligu. Vedle VARIOmobil se mezi absolutní špičku řadí například Volkner Mobil nebo Morelo, přičemž právě německé značky dlouhodobě udávají směr ve vývoji nejluxusnějších evropských obytných vozů.
Autor: VARIOmobil
Nejdražší součástí VARIOmobilu Perfect 1200 QS Platinum nakonec nejsou použité materiály ani špičková technika. Je jí svoboda probudit se každé ráno s výhledem na úplně jinou krajinu, aniž by bylo nutné vzdát se pohodlí skutečného domova.
Autor: VARIOmobil