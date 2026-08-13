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Superluxusní vila na kolech. V obytňáku za 53 milionů si odvezete i porsche

Radomír Dohnal
Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro... Zatímco jiní si pořizují karavany a holedbají se pyšně světu, že mají... Velikostí se blíž autobusu a skutečnost, že s sebou veze i vlastní integrovanou... Za značkou VARIOmobil stojí německá rodinná společnost, která se výrobě... VARIOmobil tak už od svých počátků stojí na prémiové kvalitě pro prémiové... Modelová řada Perfect se v nabídce VARIOmobil objevila už v roce 1988 a... Verze 1200 QS Platinum představuje dosavadní vrchol tohoto více než... Základem vozu je třínápravový Mercedes-Benz Actros 2553 LLL, tedy podvozek... Právě robustní nákladní technika umožňuje převážet až 26tunový obytný kolos bez... Přestože Perfect váží tolik jako plně naložený kamion, konstruktéři mysleli i... Nechybí ani systém MirrorCam nahrazující klasická zpětná zrcátka kamerami a... Asi tím zvenku nejnápadnějším konstrukčním prvkem modelu Perfect 1200 QS...
Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro sporťák. A cenovka za základní verzi, přesahující třiapadesát milionů korun. Ano, VARIOmobil Perfect 1200 QS Platinum patří mezi nejextravagantnější obytné vozy současnosti. Ukazuje, kam až může zajít spojení luxusu a techniky.

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Témata: garáž, Perfect

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Superluxusní vila na kolech. V obytňáku za 53 milionů si odvezete i porsche

Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro...

Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro sporťák. A cenovka za základní verzi, přesahující třiapadesát milionů korun. Ano, VARIOmobil Perfect 1200 QS Platinum patří...

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