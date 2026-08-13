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Máte auto jako letní byt? Pochlubte se jak cestujete a přespáváte v autě
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Máte auto jako letní byt? Pochlubte se jak cestujete a přespáváte v autě
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Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.
Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro sporťák. A cenovka za základní verzi, přesahující třiapadesát milionů korun. Ano, VARIOmobil Perfect 1200 QS Platinum patří...
Východoněmecká legenda má mnohem bohatší historii, než je obecně známo. Trabant existoval v řadě zajímavých verzí, v jeho pokračovateli měl prsty i hvězdný Giorgetto Giugiaro a svéráznou úpravu...
Škoda Auto zahájila sériovou výrobu plně elektrického sedmimístného vozu Peaq v hlavním závodu v Mladé Boleslavi. Největší automobil v nabídce značky se bude vyrábět na lince společně s bateriovými...
V létě roku 1986 se odehrála událost, která byla ještě o několik let dříve téměř nepředstavitelná. Nejprestižnější automobilový šampionát světa poprvé zavítal do země východního bloku. Nově...
Festival výjimečně obyčejných aut na anglickém zámku Grimsthorpe oslavil hrdiny všedního dne. Auta, která vozila rodiny na dovolené, prohýbala se pod nákupy ze supermarketů, dostávala zabrat od...
Nissan nepatří mezi nejprodávanější značky na českém trhu, ale s modelem Qashqai dokázal udělat díru do světa. Teď má podobné ambice s větším modelem X-Trail, jehož omlazená verze právě vstoupila do...
Britský strojírenský gigant JCB napsal novou kapitolu v rychlostním zápolení. Jeho vodíkem poháněný speciál Hydromax s motory ze stavebních strojů dosáhl na slavných solných pláních v Bonneville...
Jedna z nejúspěšnějších firem střední Evropy po pádu železné opony hlásí rekordní pololetí. Škoda vydělala za půl roku 33 miliard. Proč na ni Češi nejsou pyšní jako Italové na Fiat, zamýšlí se v...
Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro sporťák. A cenovka za základní verzi, přesahující třiapadesát milionů korun. Ano, VARIOmobil Perfect 1200 QS Platinum patří...
Patnáct velkých automobilek vydělalo v prvním pololetí na každém prodaném vozidle v průměru výrazně méně než před rokem. Analýza německého Centra pro automobilový management (CAM) potvrzuje, že...
Žijeme v éře automobilové rychlé módy, kde mnohé modely zestárnou dřív, než splatíte leasing. Volvo XC90 však propaguje spíše slow fashion a po dekádě na trhu přijíždí s další modernizací. Bez...
Sraz veteránů v německém lázeňském městečku Jonsdorf probíhá každoročně v rámci velkého víkendového festivalu historických parních vlaků a techniky Historik Mobil na Žitavské úzkokolejce. Akce se...
Český trh s motocykly roste a importér skupiny Piaggio pro Českou republiku to pocítil víc než kdokoli jiný: letos předběhli CFMoto a drží pozici, o které se před pár lety nikomu nesnilo. Ivo Řehák,...
Východoněmecká legenda má mnohem bohatší historii, než je obecně známo. Trabant existoval v řadě zajímavých verzí, v jeho pokračovateli měl prsty i hvězdný Giorgetto Giugiaro a svéráznou úpravu...
Největší americká automobilka General Motors (GM) se dohodla na prodloužení společného podniku s čínským partnerem SAIC Motor na dalších 20 let. Dohoda přichází v době, kdy se čínské značky stávají...
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Sluneční panel, lithiová LiFePO4 baterie, měnič napětí, kompresorová lednice, klimatizace nebo satelitní internet dokážou proměnit obytné auto v soběstačný domov na kolech. Ne každá moderní...
Volkswagen nemůže vyrábět pro Izrael, protože mu to zakázal emír. Mercedes se třese strachy před Washingtonem kvůli akcionářům z Číny a Rusko na západních mapách vůbec neexistuje. Vítejte v novém...