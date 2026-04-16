Víkend ve znamení Porsche. Bude jim to slušet v Praze i Mostě

Lukáš Hron
Už jeden a půl století uplynulo loni od narození a pětasedmdesát let od úmrtí Ferdinanda Porscheho. Jednou z připomínek je každoroční sraz vozů Porsche v jeho rodném regionu. Loni se konal jen pár stovek metrů od Porscheho rodného domu ve Vratislavicích nad Nisou. Novou sezonu majitelé stuttgartských vozů zahájí už o tomto víkendu, a to hned na dvou místech.

Severočeský Ferdinand Porsche Festival, který je jedním z největších srazů sportovních vozů Porsche v Česku, zažil loni po dvou letech další stěhování. Od rozhledny Královka v Bedřichově se totiž přemístil do zámeckého parku v Porscheho rodných Vratislavicích nad Nisou. Majitelé stuttgartských sporťáků rozličných generací se tak nacházeli pouhých pár stovek metrů od jeho rodného domu.

Právě do této budovy, kterou od roku 2011 vlastní společnost Škoda Auto, zamířily kroky většiny účastníků loňského setkání. Od roku 2016 se v ní totiž nachází moderně pojatá expozice věnovaná slavnému vratislavickému rodákovi, jehož odkaz mohli mezitím návštěvníci 150. Ferdinand Porsche Festivalu obdivovat nejen v místní zámecké zahradě, ale i v jejím blízkém okolí. Do další zámecké zahrady zavítají majitelé a příznivci vozů Porsche už za pár dnů…

109 fotografií

V sobotu 18. dubna se uskuteční tradiční pražské Porsche setkání, a to na novém místě. Zatímco ještě loni se účastníci tohoto srazu sjížděli na parkovišti tuchoměřického outletu Pop Airport, tak letos zamíří do pražské Troji. A to přímo do zahrady místního zámku, který nebude vůní benzinu prosycen zdaleka poprvé. V předchozích letech se právě zde opakovaně konal sraz vozů Fiat či dvoudenní výstava vozidel Petrol Palace. Vozy Porsche budou v zahradě vystaveny od 11. do 14. hodiny.

Další akce věnovaná stuttgartským sporťákům se koná hned následující den, tedy v neděli 19. dubna. Místem jejího konání je Most, konkrétně místní autodrom. Právě tam se po roce uskuteční další, v pořadí již čtvrtý ročník Porsche Day. V předchozích letech se na této akci ukázaly i unikátní modely jako 911 GT, 959, Carrera GT či 918 Spyder. Třetí ročník Porsche Day si můžete připomenout v této fotoreportáži.

Pokud máte na nadcházející víkend již jiné plány, ale rádi byste se za vozy Porsche podívali jindy během roku, tak už 9. května se pod taktovkou Porsche Classic Clubu Česká republika uskuteční pravidelné setkání v Jihomoravském kraji, XVI. Porsche sraz Zlín. Dva týdny poté zamíří majitelé Porsche do Hradce Králové, druhý červnový víkend pak do Českého Krumlova a například poslední červencová sobota bude patřit tradičnímu setkání v Čáslavi.

A co v úvodu zmiňovaný Ferdinand Porsche Festival? Ten čeká změna i letos. Opět se to bude týkat místa konání. Letošní ročník se totiž o druhém zářijovém víkendu uskuteční v rámci českolipského Speed Festivalu.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.

