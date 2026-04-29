Společnost Porsche se ve skutečnosti dohodla na prodeji svých podílů ve firmách Bugatti Rimac a chorvatské skupině Rimac konsorciu vedenému newyorskou investiční společností HOF Capital. Spoluzakladatelem amerického fondu je potomek egyptské miliardářské rodiny Sawirisů.
Bugatti Rimac je společný podnik, který vznikl v roce 2021 v rámci reorganizace podílu, který tehdy vlastnila skupina Volkswagen. Wolfsburg vložil 100 % společnosti se sídlem v Molsheimu výměnou za 45 % společného podniku (zbývajících 55 % drží Chorvati) a poté převedl podíl na dceřinou společnost se sídlem v Zuffenhausenu, která byla zároveň akcionářem skupiny Rimac v rámci partnerství z roku 2018.
„Při založení společného podniku Bugatti Rimac spolu se skupinou Rimac jsme úspěšně položili základy budoucnosti značky Bugatti,“ uvedl generální ředitel Porsche Michael Leiters. „Nyní se prodejem našeho podílu soustředíme na hlavní podnikání automobilky Porsche,“ dodal.
Když automobilka Porsche před pěti lety společný podnik zakládala, tehdejší generální ředitel Oliver Blume jej označil za spojení odbornosti Bugatti v oblasti hypersportů a inovací firmy Rimac v elektromobilitě. Od té doby se však Porsche stalo zátěží pro mateřskou společnost Volkswagen. Ziskové marže loni klesly na 1,1 procenta proti 14,1 procenta v roce 2024, částečně kvůli tlaku amerických cel a klesající poptávce v Číně.
Nový generální ředitel Leiters, který do funkce nastoupil na začátku letošního roku, je nyní pod tlakem, aby snížil náklady a uvolnil kapitál. Rimac loni v listopadu uvedl, že jedná s Porsche o struktuře společného podniku.
Prodej podílu a ztráta vlivu na jednu z nejluxusnějších a nejslavnějších automobilových značek světa je další symbolickou tečkou za érou geniálního despoty a „šílence techniky“ Ferdinanda Piëcha (už jen vzpomínky na něj jsou dnes v německém koncernu skoro trestné). Bugatti koncern VW koupil na konci devadesátých let v éře velkých nákupů společně s Bentleyem a Lamborghini. Bugatti byl jedním z výrazných symbolů Piëchovy éry, zhmotněním jeho snů, velikášství i despotismu, ale také velkorysosti opravdového kapitána autoprůmyslu, vizionáře, vůdce.
Nyní se 45 % akcií společnosti Bugatti Rimac a 20,6 % skupiny Rimac tedy převádí do konsorcia vedeného společností HOF Capital, které zahrnuje BlueFive Capital jako největšího akcionáře a další americké a evropské institucionální investory. Po dokončení transakce, které se očekává do konce roku, převezme skupina Rimac kontrolu nad společností Bugatti Rimac a uzavře strategické partnerství se společnostmi HOF Capital a BlueFive Capital na podporu jejího růstu.
Hodnota transakce není známa, protože se strany dohodly na mlčenlivosti o finančních podmínkách. Již dlouho se však šířily zvěsti o možnosti trvalého odchodu Němců z Bugatti, a to zejména po restrukturalizaci v roce 2021 a vstupu skupiny Rimac na burzu. Agentura Reuters v roce 2022 informovala, že chorvatský Rimac měl v té době ocenění přes dvě miliardy eur (v dnešním kurzu 48,8 miliardy Kč).
Bugatti je věhlasná francouzská značka, kterou v roce 1909 založil v Molsheimu v tehdejším Alsasku průmyslový designér Ettore Bugatti narozený v Itálii. V té době bylo Alsasko součástí Německého císařství, dnes je součástí Francie.
Společnost BlueFive Capital byla založena v listopadu 2024 a má kanceláře v zemích kolem Perského zálivu, v Londýně a v Pekingu. Poskytuje investice do fondů private equity, nemovitostí, infrastruktury a finančních produktů pro privátní, institucionální i retailové klienty.
BlueFive Capital má ve správě aktiva v hodnotě 15 miliard dolarů (přes 312 miliard Kč). Firma uvedla, že je jedním z investorů konsorcia vedeného americkým fondem HOF Capital, k jehož spoluzakladatelům patří egyptský podnikatel Onsi Sawiris.
Žádné odměny v Porsche
Zaměstnanci Porsche poprvé za řadu let neobdrží žádnou výroční odměnu. Důvodem jsou nepříznivé hospodářské výsledky podniku. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na vyjádření mluvčího automobilky.
„Vzhledem k hospodářské situaci podniku se za rok 2025 neuskuteční žádná mimořádná platba,“ uvedl mluvčí. Za rok 2024 dostali zaměstnanci Porsche jednorázovou odměnu až 5 250 eur (zhruba 128 000 Kč), o rok dříve to bylo dokonce až 9 690 eur (zhruba 236 000 Kč).
Provozní zisk společnosti Porsche se vloni propadl o 93 procent na 413 milionů eur (zhruba deset miliard Kč), zatímco tržby se snížily o 9,5 procenta na 36,3 miliardy eur (zhruba 884 miliard Kč).
Na hospodaření automobilky měly v loňském roce negativní vliv náklady související s pomalejším přechodem od automobilů se spalovacím motorem k elektromobilům, celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a slabá poptávka v Číně.
Společnost Porsche v roce 2022 vstoupila na frankfurtskou akciovou burzu. Jejím většinovým vlastníkem nicméně zůstal německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto. Ta minulý měsíc uvedla, že její zaměstnanci v květnu obdrží odměnu 120 000 korun za loňské výsledky a navíc ještě jednorázovou odměnu 20 000 korun. Škoda Auto v loňském roce zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na 2,5 miliardy eur (téměř 61 miliard Kč).