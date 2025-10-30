Zisk Porsche klesl za uplynulé tři kvartály o 95,9 procenta

Automobilce Porsche klesl za uplynulé tři kvartály zisk po zdanění meziročně o 95,9 procenta na 114 milionů eur (asi 2,8 miliardy Kč), informoval slavný výrobce luxusních sportovních vozů.

Podle agentury DPA stály za poklesem zisku náklady související s pomalejším přechodem od automobilů se spalovacím motorem k elektromobilům. Na hospodářské výsledky podniku má negativní dopad rovněž slabá poptávka v Číně.

Oliver Blume
Šéf Porsche Oliver Blume od 1. září převezme po Herbertovi Diessovi vedení koncernu Volkswagen.
Šéf Porsche Oliver Blume pózuje před frankfurtskou burzou. (29. září 2022)
Šéf Porsche Oliver Blume (vpravo) s finančním ředitelem Lutzem Meschkem zahajuje obchodování s akciemi automobilky slavnostním zvoněním. (29. září 2022)
Porsche nedávno zrušilo ambiciózní cíle v oblasti elektromobility, včetně plánované výroby baterií. Společnost také odložila uvedení nových elektrických modelů na trh. Firma již dříve uvedla, že změny ve strategii si v letošním roce vyžádají mimořádné náklady kolem 3,1 miliardy eur.

Nový šéf Porsche: Ollie musí zamakat u VW, výrobce sporťáků povede starý známý

Od července do září společnost se sídlem ve Stuttgartu dokonce vykázala provozní ztrátu, která činila 966 milionů eur. Ve stejném čtvrtletí předchozího roku dosáhla firma provozního zisku 974 milionů eur.

„Záměrně akceptujeme dočasně slabší finanční výsledky, abychom dlouhodobě posílili odolnost a ziskovost Porsche,“ uvedl finanční ředitel Jochen Breckner. „Očekáváme, že letos překonáme nejnižší bod a firmě Porsche se od roku 2026 bude dařit znatelně lépe,“ dodal.

Porsche se stává chudým příbuzným zářící Škody. Česká značka zachraňuje VW

Automobilka Porsche již dříve oznámila, že v období od ledna do září dodala zákazníkům 212 509 vozů, tedy o šest procent méně než před rokem. V samotné Číně se dodávky propadly o 26 procent na 32 195 vozů.

Společnost Porsche v roce 2022 vstoupila na frankfurtskou akciovou burzu. Jejím většinovým vlastníkem nicméně zůstal německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto.

Porsche končí v indexu DAX, potýká se s poklesem zisků i tržeb

Olivera Blumeho v čele automobilky Porsche ze skupiny Volkswagen od ledna vystřídá Michael Leiters. Blume bude pokračovat ve funkci generálního ředitele celého koncernu Volkswagen. Firma už dříve oznámila, že členové dozorčí rady Porsche rozhodli o předčasném ukončení smlouvy.

30. října 2025

