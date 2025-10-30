Podle agentury DPA stály za poklesem zisku náklady související s pomalejším přechodem od automobilů se spalovacím motorem k elektromobilům. Na hospodářské výsledky podniku má negativní dopad rovněž slabá poptávka v Číně.
Porsche nedávno zrušilo ambiciózní cíle v oblasti elektromobility, včetně plánované výroby baterií. Společnost také odložila uvedení nových elektrických modelů na trh. Firma již dříve uvedla, že změny ve strategii si v letošním roce vyžádají mimořádné náklady kolem 3,1 miliardy eur.
Od července do září společnost se sídlem ve Stuttgartu dokonce vykázala provozní ztrátu, která činila 966 milionů eur. Ve stejném čtvrtletí předchozího roku dosáhla firma provozního zisku 974 milionů eur.
„Záměrně akceptujeme dočasně slabší finanční výsledky, abychom dlouhodobě posílili odolnost a ziskovost Porsche,“ uvedl finanční ředitel Jochen Breckner. „Očekáváme, že letos překonáme nejnižší bod a firmě Porsche se od roku 2026 bude dařit znatelně lépe,“ dodal.
Automobilka Porsche již dříve oznámila, že v období od ledna do září dodala zákazníkům 212 509 vozů, tedy o šest procent méně než před rokem. V samotné Číně se dodávky propadly o 26 procent na 32 195 vozů.
Společnost Porsche v roce 2022 vstoupila na frankfurtskou akciovou burzu. Jejím většinovým vlastníkem nicméně zůstal německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto.
Olivera Blumeho v čele automobilky Porsche ze skupiny Volkswagen od ledna vystřídá Michael Leiters. Blume bude pokračovat ve funkci generálního ředitele celého koncernu Volkswagen. Firma už dříve oznámila, že členové dozorčí rady Porsche rozhodli o předčasném ukončení smlouvy.