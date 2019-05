Porsche dostalo kvůli dieselům pokutu přes půl miliardy eur

Výběr pokut automobilkám kvůli dieselovému skandálu Audi - Loni v říjnu automobilka Audi, dceřiná firma koncernu Volkswagen, uvedla, že zaplatí za podvody s emisemi 800 milionů eur (tehdy 20,7 miliardy Kč). Firma přijala pokutu vyměřenou mnichovským státním zastupitelstvím, čímž ukončila soudní řízení. Vyšetřování podezřelých osob v případu pokračuje. Předmětem vyšetřování byly spalovací šestiválcové a osmiválcové motory v modelech Audi V6 a V8 vyráběných od roku 2004, které podle zjištění neodpovídaly předpisům.

BMW - Letos v únoru oznámilo mnichovské státní zastupitelství, že německý výrobce luxusních vozů BMW zaplatí kvůli dieselovému skandálu pokutu 8,5 milionu eur (zhruba 218 milionů Kč). Šetřením se zjistilo, že společnost namontovala do téměř 8000 vozů nesprávný software pro řízení motoru. To následně v reálném provozu způsobilo vyšší výfukové emise, než uváděly testy. Podle zjištění společnost pochybila pouze tím, že chybě nezabránila. Automobilka pokutu přijala. Dotčené vozy byly svolány do servisu k úpravám již v loňském roce. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) - Letos v lednu bylo zveřejněno, že italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zaplatí ve Spojených státech zhruba 800 milionů dolarů (17,8 miliardy Kč) za urovnání obvinění, že používala nezákonný software k manipulaci s testy emisí u naftových vozů. Dohoda se týká obvinění vznesených federálním ministerstvem spravedlnosti a státem Kalifornie. Automobilka nicméně v rámci dohody o urovnání nepřiznala žádné pochybení. Porsche - 7 dubna 2019 bylo oznámeno, že německá automobilka Porsche, která je jednou z dceřiných společností koncernu Volkswagen, musí kvůli dieselovém skandálu zaplatit pokutu ve výši 535 milionů eur (13,8 miliardy korun), kterou jí vyměřilo státní zastupitelství ve Stuttgartu. Automobilka se proti pokutě nebude právně bránit. Volkswagen - V září 2015 americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) obvinila německý koncern Volkswagen, že do svých vozidel s naftovým motorem pod typovým označením EA 189 ve verzi Euro 5 instaloval software, který umožňuje skrýt skutečnou hladinu vypouštěných emisí, a tím se snažil obejít zákony na ochranu ovzduší. Volkswagen následně přiznal, že tento software po celém světě instaloval do zhruba 11 milionů naftových aut. Koncern i manažeři kvůli skandálu čelí řadě žalob a vyšetřování, padlo již několik rozsudků. Americká vláda uzavřela v lednu 2017 s VW dohodu ohledně urovnání skandálu, automobilka přiznala vinu a zaplatí 4,3 miliardy dolarů (94 miliard Kč). Volkswagen se už dříve dohodl, že v USA v důsledku skandálu vynaloží až 17,5 miliardy dolarů na urovnání obvinění ze strany regulátorů, zákazníků a prodejců. Německá prokuratura VW loni vyměřila pokutu ve výši jedné miliardy eur (téměř 26 miliard Kč). Celkem už v souvislosti se skandálem koncern zaplatil kolem 29 miliard eur (743 miliard korun).