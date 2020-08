Desáté narozeniny Panamery: nenápadný facelift přináší víc hybridů

A tak se s faceliftem „limuzíny“ Porsche vývojáři zaměřili hlavně na zvýšení komfortu. Tedy ne že by Panamera měla těch hýčkacích vychytávek, specialit a fajnovostí málo. Ale u Porsche zhodnotili, že je potřeba jemné doladění právě chování za nízkých rychlostí. Komfortnější nové nastavení podvozku si vyžádalo nové díly, auto dostalo přepracované řízení a ladily se převodovky. Osmistupňový dvouspojkový automat vychází z té pro carreru (992).

U auta, které stojí „v základu“ dva a tři čtvrtě milionu korun, se řeší trochu jiné věci než u hatchbacku za tři sta tisíc. Konstruktéři pak mají čas, prostor a hlavně rozpočet na hledání much, které „nejsou“, a řešení prkotin. A tak se třeba u inovované Panamery řešila hlučnosti otevírání a zavírání elektrického víka kufru.

To nadšeně popisuje Mario Grellmann, šéf přes elektrickou a elektronickou výzbroj Panamery. Sympatický nadšený inženýr sice řeší internet na palubě a úhlopříčku displeje infotainmentu, ale duší je to „petrolhead“. Jako služební má osmiválcovou panameru a vzpomíná, jak za mlada tunil skútry simsony doma v Lipsku, tam teď Porsche Panameru vyrábí. „Na palubě je SSD hardisk a LTE modem. V celém autě je kolem 110 řídících jednotek,“ vypočítává. Infotainment ovládaný přes obrovitý širokoúhlý displej dostal nové funkce využívající připojení k internetu, s ním pracuje také vylepšené hlasové ovládání. Jemného ladění se dočkaly také asistenční systémy.

Porsche letos slaví desáté výročí Panamery, aktuální druhá generace tu je od roku 2017. V polovině kariéry došlo na facelift. Změny na náraznících poznají znalci, nejjednodušší je podívat se zezadu, pokud má světla propojená červenou linkou, je to „ona“. Nové vysokorychlostní gumy mohou obout tři čerstvě navržené ráfky rozměru 20 a 21 palců.

„Panamera má stále své zákazníky. Příští Panamera určitě bude, teď se bavíme o tom, zda bude také jen elektrická verze,“ prozrazuje jeden z vývojářů.

Polovina Panamer v Evropě se prodává v hybridním provedení. Obrovský čínský trh s mnohem mladší klientelou, než je ve zbytku světa, je zas doménou „základní“ šestiválcové verze.

Prďácký kombík Sport Turismo se zádí typu shooting brake je čistě evropskou záležitostí, prodává se ho tu 20 až 30 procent. Jinde na světě o něj zákazníci nezavadí. Nekombíkové provedení, které je na pohled spíš hatchbackem, ale u Porsche mu tvrdošíjně říkají sedan, má i provedení s prodlouženým rozvorem.

Vyznat se v nabídce Panamer není jednoduché. Pro zjednodušení: kromě základních šestiválců jsou v nabídce také osmiválce a napříč tím vším ještě hybridy.

U šestiválcových verzí s 2,9litrovým biturbem pracuje převodovka s 330 koňmi a 450 newtonmetry. Osmiválec biturbo provedení GTS má nově 480 koní a 620 Nm, mimo jiné má nový výfuk s hřmotnějším projevem.

Diesely Porsche už dávno opustilo, nahrazuje je právě plug-in hybridní technologii; té automobilka v případě konvenčních modelů věří nejvíc. Lehká hybridizace se jim nehodí do filozofie, čistě elektrické modely jsou zcela jinou disciplinou, tu v podání Porsche reprezentuje fascinující Taycan.

Novinkou je Panamera 4S E-Hybrid, to je plug-in hybrid spojující V6 biturbo 2,9 litru o výkonu 440 koní se 136koňovým elektromotorem, výsledkem je celkových 560 koní a 750 Nm. Maximálka je 298 km/h a stovka pokořená za 3,7 sekundy.

Kapacita trakční baterie stoupla ze 14,1 na 17,9 kWh. Kromě optimalizovaných vnitřností baterie zapracovali konstruktéři na efektivitě rekuperace. Dojezd čistě na elektřinu je přes padesát kilometrů. Akumulátor je od Samsungu, elektromotor z Friedrichshafenu (ZF) je vložený mezi spalovací motor a k tomu dvouspojkový osmistupňový automat, s kterými si Porsche „hraje“ od sedmdesátých let.

Novinkou je osmiválec bez plug-in hybridní technologie. Toto provedení nese jméno Turbo S a má 630 koní a 820 Nm. Jen pro představu: Osmiválcový hybrid je oproti nehybridní variantě o nějakých 150 kilogramů těžší.

Modifikace osmiválcového motoru přinesla spoustu změn. „Má novou klikovou hřídel, písty,“ vypočítává motorář Arno Bögl. „Optimalizovalo se ladění převodovky pro jemnější chování v nízkých rychlostech, typicky při pojíždění v městské koloně. Nové jsou silentbloky, tlumiče, překalibrované je řízení.“ Motor umí mimo jiné vypnout polovinu válců při práci v nízké zátěži. Umí až 315 km/h a za 3,1 sprint z 0 na 100 km/h.

Osmiválec a osmiválec s hybridem mají skoro stejný čtyřlitrový motor a převodovku. Podvozek taky, jen má jiné ladění.

Porsche ve svém vývojovém oddělení už přes dvacet let vyznává „maticovou“ strukturu. Model Panamera, to je asi 25 lidí, kteří si „objednávají“ práci u inženýrů specializovaných na jednotlivé celky vozu, ovšem ne na modely. Jednou tedy pracují na konstrukci brzd pro 911, poté třeba pro Macan. „V roce 2023 budeme muset srazit hlučnost,“ má už pro ně Bögl další úkol, je to nový požadavek předpisů.

Nová Panamera má být k objednání od října, německý ceník startuje na 91 345 eurech bez daně.