Finanční šéf Porsche: EU může odložit zákaz aut se spalovacím motorem

Plán Evropské unie na postupné ukončení prodeje nových automobilů se spalovacím motorem do roku 2035 by se mohl odsunout. Řekl to podle agentury Bloomberg finanční ředitel automobilky Porsche Lutz Meschke.