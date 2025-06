Porsche Day je určen pro všechny vozy Porsche bez omezení stáří či modelu. Ani letos nebylo překvapením, že značnou převahu měla na Autodromu Most ikonická modelová řada 911. Zastoupena byla ve všech dosavadních generacích – od 901 až po 992.2, tedy modernizovanou aktuální generaci. Nechyběla tak ani sběrateli vyhledávaná generace 964 či dlouhá léta opovrhovaná 996. Tato historicky první vodou chlazená „devětsetjedenáctka“ totiž doplácela na svůj design. Ten z ní tak udělal jednu z nejdostupnějších možností, jak se dostat k automobilové ikoně ze Stuttgartu. Nicméně i toto pomyslné ošklivé káčátko se v posledních letech stává atraktivním sběratelským artiklem.

Také letos mohli předem registrovaní účastníci srazu vyzkoušet své vozy přímo na trati. Soutěžilo se třeba i o nejrychlejší kolo dne a nejvíce ujetých kol na okruhu. Na něj se v jeden okamžik vydali prakticky všechna přítomná porsche, součástí dne byla totiž i spanilá jízda. Škoda jen, že vozy neujedou ani celé jedno kolo, před nájezdem do cílové rovinky totiž většina z nich zamířila zpět do padoku.

Pod tribunami tak ve výsledku projely jen ty nejexkluzivnější modely v čele s plug-in hybridním 918 Spyder. Nechce se ani věřit, že letos v březnu tomu bylo už patnáct let, co byl jako koncept představen na jubilejním 80. ročníku ženevského autosalonu. A v červnu tomu je deset let od ukončení výroby tohoto exkluzivního modelu. Produkce byla striktně omezena na stejný počet kusů, jako je číselné označení modelu, tedy 918. Nejvíce kusů putovalo do v USA (téměř 300), přibližně po stovce objednávek přišlo z Německa a Číny.

Do Česka podle informací iDNES.cz dorazily oficiálně čtyři kusy, ani jeden tu však nezůstal. Třeba hned první z nich tehdy putoval na Slovensko. Ovšem díky individuálnímu dovozu by se v českých soukromých sbírkách měla „devětsetosmnáctka“ nacházet minimálně v jednom až dvou exemplářích.

V boxech se pak skrýval i její dávný předchůdce, Porsche 959. To ve své době patřilo mezi nejdražší auta planety a nejinak je tomu i nyní – ceny „devětsetpadesátdevítek“, pokud se nějaká objeví v prodeji, se pohybují v řádu desítek milionů korun. Vůz se v Česku nachází od července 2007 a stále jde o jediný zde registrovaný kus.

Kam v Česku vyrazit za vozy Porsche?

Zatímco model 918 Spyder dorazil do Mostu z Německa a pravděpodobně jej tak na žádné jiné tuzemské akci neuvidíte, ikoničtější Porsche 959 můžete na vlastní oči zhlédnout ve veřejně přístupné automobilové expozici v tuchoměřické outlet areně. A pokud se spokojíte s „obyčejnější“ produkcí stuttgartské automobilky, tak nejbližší možnost máte tento víkend. A to jak v severních Čechách, kde se koná tradiční Porsche setkání Litvínov, tak ve Slezsku, kde se na zámku v Kravařích u Hlučína uskuteční Moravskoslezský Porsche sraz při Prajzské rallye.

Litvínovské setkání je koncipováno jako vícedenní, jeho účastníci se sjedou již v pátek 6. června v podvečer do Cisterciáckého kláštera v Oseku. V sobotu pak dopoledne zamíří do nedalekého Litvínova. Po poledni je v plánu přejezd do golfového resortu v Oldřichově, odpoledne pak spanilá jízda Českým středohořím s cílem v obci Klapý. Večer pak návrat zpět do Oseku.

Do diářů si můžete s předstihem zapsat třeba i 19. července, kdy se uskuteční každoroční letní setkání vozů Porsche na čáslavském náměstí Jana Žižky z Trocnova. Jen o týden později (26. července) si přijdou na své příznivci prapůvodních modelů stuttgartské automobilky. Již IV. ročník srazu Porsche 356 se letos uskuteční v Telči, vozy se sjedou na dvoře místního Muzea techniky.

Byl by hřích opomenout v tomto výčtu tradiční severočeský Ferdinand Porsche Festival. Ten se letos uskuteční o prvním zářijovém víkendu, tedy jen pár dní po 150. výročí narození konstruktéra Ferdinanda Porscheho (3. září 1875). Symbolicky tak proběhne v jeho rodných Vratislavicích nad Nisou. Účastníci se sjedou do místního zámeckého parku.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.