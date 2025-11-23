Nejvýkonnější porsche dobije i bez kabelů. Nový cayenne vyvíjela Češka

Vladimír Löbl
Opravdu lidé chtějí a potřebují rodinné SUV s výkonem 1 150 koní, které stejně jako 911 Turbo S zvládne sprint na stovku za 2,5 sekundy? U Porsche si myslí, že ano. Do nové generace modelu Cayenne proto dali všechen um a vynalézavost, a po technické stránce je to opravdová výstavní skříň elektromobility. Je ale otázkou, zda přijíždí v ten pravý čas.

Porsche Cayenne, který byl zpočátku kritizovaný jako „netypický model“ pro stuttgartskou značku, se po své premiéře v roce 2002 rychle stal prodejním hitem. Od té doby se jich vyrobilo přes 1,5 milionu vozů. Třetí generace prošla v roce 2023 komplexní modernizací a nyní tuto řadu doplňuje nová elektrická verze. Cayenne se spalovacím motorem a plug-in hybridním pohonem se bude nadále vyrábět. Porsche tak zavádí strategii dvojí nabídky a zachovává obě technologie, což je hodně drahé, a také se to již negativně propsalo do finanční bilance stuttgartské firmy.

Elektrický Cayenne je nejvýkonnějším produkčním modelem Porsche v historii, má kokpit plný displejů a disponuje řadou vychytávek. Navíc je i prvním elektromobilem, který nabídne domácí indukční nabíjení. Vše podstatné se dozvíte v naší velké fotogalerii.

Porsche Cayenne Electric
Nový elektrický Cayenne je postavený na platformě PPE (Premium Platform Electric), kterou používá i model Macan.Výhodou 800voltové technologie je možnost rychlého nabití. Nový Cayenne lze dobíjet stejnosměrným proudem výkonem až 400 kW, což v ideálním případě umožňuje nabít z 10 % na 80 % za něco málo přes 15 minut. Tím se dodává do stejné ligy jako nové BMW iX3 a Xpeng G6.
Matricové LED světlomety jsou velmi tenké a jsou k dispozici i ve verzi HD.
Světelný pásek na zádi je přerušený podsvíceným nápisem Porsche.
Vizuálně se elektromobil od svých benzínových sourozenců, kteří se budou nadále vyrábět, snadno odlišuje absencí mřížky chladiče.
53 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen naoko. Slaví sedmdesátiny

Škoda 440

Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla...

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s...

Poslední focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě. Firma se však ke svému...

Fiasko čínského SUV na slavných schodech do nebe. Automobilka se kaje

SUV Chery u Nebeské brány. Test dopadl fiaskem.

Dramatické záběry z testovací akce automobilky Chery Automobile se šíří po čínských sociálních sítích. Nové SUV Chery Fulwin X3L při pokusu zdolat strmé kamenné schody slavné Nebeské brány Tchien-men...

Nejvýkonnější porsche dobije i bez kabelů. Nový cayenne vyvíjela Češka

Porsche Cayenne Electric

Opravdu lidé chtějí a potřebují rodinné SUV s výkonem 1 150 koní, které stejně jako 911 Turbo S zvládne sprint na stovku za 2,5 sekundy? U Porsche si myslí, že ano. Do nové generace modelu Cayenne...

23. listopadu 2025

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

22. listopadu 2025

Land Rover se směje Číňanům. Schody do nebe nejsou pro každého

Range Rover Sport vyjíždí schody na čínské hoře Tianmen.

Neplánovanou pozornost si na internetech celého světa vysloužila čínská automobilka Chery. Video neúspěšného kaskadérského kousku její terénní novinky je hitem posledních dní. Ironickými komentáři o...

22. listopadu 2025

Nejrychlejší závodní speciál míří nejdřív do Česka. Prozkoumali jsme nové lambo

Exkluzivně
Premiéra Lamborghini Temerario Super Trofeo

Třetí premiéra modelu Temerario. A možná i ta nejdůležitější. Po sériovce a závodní verzi GT3 představilo Lamborghini svůj nový model i ve verzi Super Trofeo – tedy té, která je určena k závodění ve...

21. listopadu 2025

Elektrosmog je všude kolem, laboratoř měřila, jestli víc hrozí u aut na baterky

Vývojové centrum BMW v rakouském Štýru (Steyr)

Elektromobily nevypouštějí z výfuku emise, ale mnoho lidí věří tomu, že ohrožují lidské zdraví jinak – elektromagnetickým polem, podobně jako se to říká třeba o špatném vlivu mobilů na lidský mozek....

21. listopadu 2025

Navrhněte auto budoucnosti. Soutěžícímu pomohla umělá inteligence

Soutěž
Detail

Aerion visionR představuje futuristický koncept sportovního hatchbacku, který přihlásil do velké designérské soutěže iDNES.cz Marek Vácha.

21. listopadu 2025

Green Deal je naprosto nereálný, říká Martin Jahn z vedení Škody Auto

Premium
Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast...

„Neumím si představit, že by se v roce 2035 přestala prodávat auta se spalovacím motorem,“ říká v rozhovoru Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu....

20. listopadu 2025

Výrobce náklaďáků MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst

Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst.

Výrobce nákladních automobilů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst. Firma se podle mluvčího potýká se slabou poptávkou a s vysokými náklady, informovala agentura Reuters. MAN je...

20. listopadu 2025

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s...

Poslední focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě. Firma se však ke svému...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  9:26

V laboratořích, kde se vyvíjí nafta z odpadků i benzin pro Formuli 1

Exkluzivně
V laboratořích firmy Shell v Hamburku, kde se vyvíjejí paliva pro automobily.

V nenápadných skromných přízemních pavilonech v hamburském přístavu vznikají paliva budoucnosti. Vědci Shellu tam vyvíjejí naftu z odpadků, aditiva i paliva pro Formuli 1. Exkluzivně jsme do těch...

20. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

S novým ferrari po slavném okruhu Fiorano. Je to úžasná hračka pro bohaté kluky

Exkluzivně
Ferrari 296 Speciale

V Maranellu říkají, že to je nejvíc fun-to-drive ferrari všech dob. To říkají vždycky, napadne vás. Ale tentokrát to podle všeho není jen vychloubačnost. Ferrari 296 Speciale je fenomenálním...

19. listopadu 2025

Podzimní rej zvěře je v plném proudu. Řidiči se musí mít na pozoru

Volvo vyvíjí systém chránící před střety se zvěří

Podzim je řidičsky velmi náročný. Na silnicích je potřeba počítat s mokrým spadaným listím, mlhami, deštěm, ale hlavně s migrující zvěří. A ačkoliv se to zdá kruté, při setkání se zvěří hlavně...

19. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.