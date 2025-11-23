Porsche Cayenne, který byl zpočátku kritizovaný jako „netypický model“ pro stuttgartskou značku, se po své premiéře v roce 2002 rychle stal prodejním hitem. Od té doby se jich vyrobilo přes 1,5 milionu vozů. Třetí generace prošla v roce 2023 komplexní modernizací a nyní tuto řadu doplňuje nová elektrická verze. Cayenne se spalovacím motorem a plug-in hybridním pohonem se bude nadále vyrábět. Porsche tak zavádí strategii dvojí nabídky a zachovává obě technologie, což je hodně drahé, a také se to již negativně propsalo do finanční bilance stuttgartské firmy.
Elektrický Cayenne je nejvýkonnějším produkčním modelem Porsche v historii, má kokpit plný displejů a disponuje řadou vychytávek. Navíc je i prvním elektromobilem, který nabídne domácí indukční nabíjení. Vše podstatné se dozvíte v naší velké fotogalerii.