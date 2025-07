Dvě SUV ukazují, jak různými cestami se může automobilka ubírat. Na jedné straně zcela nový elektrický Macan, na straně druhé Cayenne, kterému už Porsche chystá také bateriového nástupce. První sází na udržitelnost a digitální budoucnost, druhý na tradiční sílu, zvuk a mechanickou poctivost.

Větší, silnější, elektrický

Nový Macan už není žádné „malé SUV“. Oproti předchozí generaci výrazně narostl – na délku dnes ztrácí na cayenne jen nějakých 15 centimetrů (4 784 vs 4 930 mm). A působí opravdu mohutně. I 21palcová kola vypadají v boubelatých podbězích spíš jako nouzové dojezdovky. Designově zůstává věrný značce – široký postoj, elegantní linie, ale zároveň pořád sportovní esprit Porsche.

Macan je nově od loňska už jen čistě elektrický. Stejně jako v případě spalovacího předchůdce mu techniku vyvinuli architekturu ve spolupráci s Audi (dvojče z Ingolstadtu na 800V platformě PPE se jmenuje Q6 e-tron), pořád je to ale čistokrevné Porsche. Zrychlení je brutální. Předjíždění? Spíš předlétávání. Akcelerace je okamžitá, silně zatlačí do sedadel a pokračuje bez jakéhokoliv zaváhání. K mání je několik verzí, už ta základní „zadokolová“ má 360 koní (0–100 km/h za 5 sekund), další už jsou všechno „čtyřkolky“ a nabídka končí u 639koňového provedení Turbo se zrychlením na stovku za 3,3 sekundy.

Interiér si bere mnoho z Cayenne: digitální přístrojovka, typické ovládání Porsche – tenký volant, startovací tlačítko vlevo schované za věncem a zvláštní volič převodovky na opačné straně. Mezi předními sedadly masivní tunel, ale také pohodlné, anatomicky tvarované sedačky. A vzadu hodně místa a plochá podlaha, kde nohám nepřekáží středový tunel.

Objemem kufru vítězí klasika: cayenne má 772 litrový, macan 480–540litrový, v závislosti na provedení (plus pod kapotou 84 litrů na nabíjecí kabely).

Těžká váha

Macan je rychlý, ale v zatáčkách se ukazuje nemotornost daná těžkými bateriemi. Akumulátor (100 kWh) má uložený mezi nápravami, těžiště je sice příkladně nízko, ale chování v zatáčkách není úplně přirozené. Pokud chcete jet s macanem rychle, musíte k němu přistupovat obezřetně, spíš jako k autu s motorem uprostřed. Na nájezdu bývá nedotáčivý, aby se při nepozorném přidání plynu okamžitě přehoupl do přetáčivosti. Je potřeba být rychlý, přesný a hlavně obezřetný.

Chování auta připomíná divokou zadokolku – někdy až zbytečně vzteklou. Elektrický točivý moment (650 Nm) je nekompromisní a umí zaskočit nepozorného, nebo méně zkušeného šoféra. Naštěstí nastupuje stabilizační systém PSM (Porsche Stability Management) – ve zkratce spíš „Please Save Me“, jak z nadsázkou říkají u Porsche. Takže se brzy uklidníte a zvolníte, ostatně vám to macan svou houpavostí a těžkopádností naznačí, že dovádění ve vracečkách není jeho nejoblíbenější disciplina. Když trochu zvolníte a jedete ladně a hladce, je dojem o sto procent lepší.

Osmiválec

Na opačné straně stojí Cayenne S. Auto má jen o kousek větší rozměry, ale paradoxně působící lehčeji, a hlavně vyváženěji (oba vozy mají pohotovostní hmotnost kolem 2,2 tuny). Pod kapotou verze S nově vrní i řve vylepšený čtyřlitrový osmiválec twin-turbo, který výkonem konkuruje předchozí verzi GTS. Cayenne se chová jako správná zadokolka – před zatáčkou se hezky připravíte, na výjezdu se pevně opře o zadní nápravu a vystřelí ven. Předvídatelně, hladce a s noblesou.

Umí mít i řiditelnou zadní nápravu, která ve specifických obloucích výrazně pomáhá. Auto jakoby „zaklekne“ na zadek a zatočí za vás. V zatáčkách určitého poloměru výrazně vnímáte, jako byste vyjížděli skoro jen po zadním vnějším kole.

K tomu přidává skvělý pocit z řízení, to je vlastní všem porschím – pevnost, jistota, bezprostřednost. A neméně impozantní rychlostní disciplíny: 600 newtonmetrů vyžene cayenne z nuly na stovku za 4,7 sekundy a maximálka je 274 km/h. A ten zvuk!

Při svižnější jízdě jsme se dostali na průměr kolem 18 l/100 km, což vzhledem k osmiválci a velikosti cayennu není vůbec zlé. Devadesátilitrová nádrž se hodí. Macan má podle provedení ujet 590 do 643 kilometrů, při normálním ježdění odečtěte tak třetíinu. Nabíjení umí díky 800voltové architektuře až 270 kW.

Obě auta umí dostat vzduchové odpružení. Na kvalitní silnici je Macan velmi pohodlný, ale jakmile přijde rozbitá okreska, fyziku neošidíte. Ani vzduchový podvozek už nedokáže maskovat hmotnost a kola hlasitě bouchnou v nápravách.

Vzduchový podvozek je u Cayenne S též za příplatek, v základní konfiguraci dostalo nové tlumiče standardně vybavené technologií se dvěma ventily, která má přinést komfort v nízkých rychlostech a stabilitu a jistotu při svižném svezení; model je dostal při loňském faceliftu, kdy se dočkal občerstveného designu exteriéru, ale hlavně přepracované přístrojovky.

Cayenne působí lehčeji a přirozeněji, i když svým impozantním tělem vypadá vedle macanu stále jako obr. Ale když se ho ochočíte, tak s ním dokážete jít opravdu velmi razantně. To Macan sice působí taky lehce, ale do prvního zabrzdění a první zatáčky, do které se neobratně skládá a kymácivě z ní vyjede.

Elektrický Macan je zas lepší v terénu – elektropohon s přesnou regulací trakce dovolí výjezd do šotolinvého kopce bez zbytečného prokluzu. Cayenne se spalovacím motorem vyžaduje větší soustředění a práci s plynem.

Jiné discipliny

Macan je neuvěřitelně rychlé, moderní a efektní auto, které ukazuje směr, kterým se Porsche vydává. Ale nese si s sebou i úskalí elektrifikace – na porsche nezvyklou těžkopádnost v zatáčkách.

Cayenne S je naopak oslavou toho, co Porsche dělá tak dobře už od roku 2002 (dodnes jich prodali jeden a čtvrt milionu, každý rok je to třetina produkce značky). Je komfortní, silný, předvídatelný a s osmiválcem naprosto uhrančivý. Nabroušené provedení GTS si klidně odpusťte, má sice 500 koní, ale je už trochu afektované.

Pokud hledáte technickou finesu, novotu a efekt, sáhněte po macanu. Pokud ale chcete univerzální, dospělé a vyvážené SUV, které umí jet rychle i pohodlně a má sportovní náturu, pak jste u Cayennu S na správné adrese. Základní cayenne s šestiválcem je za 2,6 milionu, osmiválcové S už je o půlmilion dražší.

Macan je aktuálně nejžádanější nové porsche na českém trhu, také asi proto, že se podařilo základní cenu srazit v akci na úvěr dokonce pod dva miliony (s DPH). To z něj dělá nejlevnější model značky a Enyaq RS s nižším výkonem a obyčejnější technikou (od 1,6 milionu) už začíná vypadat nezajímavě.