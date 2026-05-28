Není to jen ikona, je to pilíř. Zatímco model 911 je pro Porsche posvátnou ikonou, Cayenne je modelem, který značka miluje pro jeho masivní popularitu a ziskovost. Za téměř čtvrtstoletí výroby se prodalo přes 1,5 milionu vozů, což z něj činí nejprodávanější Porsche za 75 let existence této ikonické automobilky. Nyní přichází čtvrtá generace, interně označená E4, a přináší revoluci: plně elektrický pohon a výkon, který bere dech.
Ale také kontroverzi. Cayenne bylo před čtvrtstoletím prvním porsche v historii, které bylo „autem pro každý den“. Bohatí zákazníci, pro které byly sporťáky ze Züfenhausenu přeci jen příliš jednoúčelové, ocenili praktičnost a univerzálnost; a vzali autosalony útokem (a tím taky zachránili Porsche před existenčními problémy). S Cayennem se pobavili - v rámci žánru SUV – nadmíru dobře (to S ve zkratce SUV je tady opravdu „Sport“) a pak s ním vyrazili napříč Evropou na rodinný výlet se vším harampádím. To nová – plně a výhradně elektrická – generace Cayenne tak úplně neumí. Protože, přiznejme si, deklarovaný šestisetkilometrový dojezd je opravdu teoretická hodnota. My jezdili za 22 až 28 kWh na sto.
Takže to s tou univerzálností nebude tak žhavé a aby z toho zas nebyly problémy, protože se doba přeci jen za poslední měsíce (tak rychle se dnes změní nálady a strategie) obrátila, nově Porsche říká, že nové Cayenne Electric není náhradou za stávající spalovací modely. Stuttgartská automobilka se nově chytla pragmatické strategie – v nabídce zůstávají verze se spalovacími motory, hybridy i nové tedy přibývá i elektro. „Cílem je nechat zákazníka vybrat si pohon podle jeho potřeb a poptávky trhu. Elektrická verze však jasně ukazuje, kde leží technologický vrchol současnosti,“ říkají u Porsche.
Však už si to Porsche takto zkusilo s menším Macanem. ...a teď mu narychlo vyvíjí spalovacího bráchu.
U Porsche samozřejmě hýří sebevědomím. Nový elektrický cayenne má sice zachovávat DNA sportovního vozu, ale posouvá laťku dynamiky do sféry supersportů. Vrcholný model vozící – možná nelogicky, ovšem pro Porsche tradičně – označení Turbo se pyšní výkonem šílených 1 156 koní tedy 850 kW (při několikasekundovém overboostu, stačí zmáčknout čudlík na volantu) a 1 500 kroutícími newtonmetry. To z něj činí nejvýkonnější sériově vyráběné porsche v historii, silnější než současný monopost Formule E. Za běžného provozu máte k dispozici 857 koní (630 kW).
Supersport velikosti slona
Dynamika je omračující: z 0 na 100 km/h vystřelí za 2,4 sekundy. To je hodnota, kterou se při svém uvedení pyšnil legendární hybridní hypersport 918 Spyder. Ačkoliv jde o těžké SUV s hmotností 2,6 tuny (rozložené 48:52), zástupci značky tvrdí, že díky nové technologii podvozku Active Ride je auto řidičsky ještě lepší než placatý Taycan. Zajímavé je, že na rozdíl od něj nemá dvoustupňovou převodovku. Je to prý kvůli hmotnosti, ta převodovka by prý přidala 80 kilogramů, takže Cayenne vystačí s jednostupňovou - možná to i stojí za maximálkou „jen“ 260 km/h.
Design novinky je evolucí, která proporce Cayenne ostří do atletičtější podoby, myslí si u Porsche. My bychom spíš řekli, že je dost oteklý a své rozměry moc zlehka nepojímá; to bylo ovšem vlastní všem cayennům – moc krásy, lehkosti a sportovnosti na pohled nepobraly. Pak se uměly předvést na silnici a to už byl často lomcovák.
Model Turbo pak jako vrchol nabídky je superlomcovák. Pravda dost hřmotný a trochu afektovaný, základní verze Cayennu (300 kW, 325 kW při overboostu a sprint na stovku za 4,8 sekundy) nám přišla taková přirozenější, stále dost rychlá, ale uvolněnější. Zajímavé je, že mechanicky se neliší, výkonové rozdíly jsou dané jen řádky softwaru. Turbo ovšem poznáte, designéři vedení Michaelem Maurerem (ten po uvedení Cayennu odešel do důchodu) láká na agresivní a zároveň funkční prvky, jako je aktivní střešní spoiler a další speciální aerodynamické vychytávky, Porsche vyzdvihuje speciální klapky na předním nárazníku, které se se aktivují automaticky nad 90 km/h nebo ručně a v segmentu SUV jde o unikát. Pomáhají nejen přítlaku, ale optimalizací proudění vzduchu dokážou ušetřit až 20 kilometrů dojezdu.
Nové elektrické Cayenne se nebojí ani terénu. Na září se chystá expediční jízda do slavné turecké Kappadokie, kde má vůz dokázat, že je „skutečným 4×4“. Pro těžší podmínky je vybaven odnímatelnou spodní částí předního nárazníku, což zlepšuje nájezdový úhel při přejíždění šutrů nebo pro jízdy v písku. Vzduchový podvozek (standardní výbava) samozřejmě umožňuje měnit světlou výšku podle potřeby.
Nám se líbilo přesné a rychlé řízení. Forsáž tisícovky koní se hodí na teleportaci při předjíždění, jinak moc často naplno plyn asi nezadupnete. S krocením výkonu skvěle pomáhá systém Please Save Me (správně Porsche Stability Management) to je jistota. Když si chcete zadovádět a projíždět zatáčky usazení na zadní běhy bokem napřed, stačí na ovladači na volantu nastavit režim Sport Plus. Sportovní režimy také přidají brumendo osmiválce, než začnete brblat nad tím, že to je „fejk“, zkuste se nechat svézt opravdu rychle jakýmkoliv tichým elektromobilem – posádce se bez zvukového doprovodu dělá často zle.
Nemile nás překvapilo, že auto nemůže dostat ani za příplatek na volant „pádla“, kterými by si řidič mohl modulovat intenzitu rekuperačního zpomalování. Jen v menu infotainmentu si můžete vybrat ze tří základních nastavení, na jednopedálové ovládání tedy musíte samozřejmě zapomenout.
Navzdory extrémním výkonům zůstává Cayenne praktickým SUV. Nabízí zavazadlový prostor o objemu až 1 588 litrů, základní objem v pětimístném obsazení je téměř 800 litrů. Výhodou elektrické platformy je také přední kufr („frunk“) o objemu 90 litrů, ideální pro kabely nebo menší zavazadla. Navíc vůz zvládne táhnout přívěs o hmotnosti až 3,5 tuny.
Interiér přináší zcela nový „zážitkový“ kokpit s až čtyřmi displeji, podobně jako v novém Macanu. Novinkou je zakřivený displej a praktická opěrka ruky pro ovládání infotainmentu. Cestující na předním sedadle má k dispozici vlastní displej s herními funkcemi, možností streamování filmů, procházení internetu nebo ovládání hudby. Nová generace sportovních a komfortních sedadel slibuje špičkové pohodlí. Teď ty horší zprávy: protože je přístrojová deska tvořená vlastně výhradně displeji, působí to celé spíš nedodělaně, ale to si každý posoudí sám. Nám vadilo, že ta efektní grafika infotainmentu používá dost titěrná písmena. A naprostou šíleností je ovládání výdechů na přístrojovce servomotorky výhradně z dotykového menu schovaného v hloubi softwaru tabletu. Systém sám běhá rychle a osaháte si ho.
Za volantem se usadíte rychle a čistě jízdní ovladače zůstaly naštěstí mechanické. Snad úplně všem vadily supertlusté A sloupky rámující čelní sklo, to je daň za hmotnost vozu – sloupky musí unést auto při případném převrácení při nehodě, a elektrický cayenne váží skoro dvě a půl tuny. V tomto světle se jeví jako naprostá zbytečnost bezrámová okna dveří, která jsou vlastní sporťákům, tady je to manýra.
Klíčem k neuvěřitelným jízdním vlastnostem je standardně dodávané adaptivní vzduchové odpružení. Volitelnou výbavou je řízení zadní (v rozsahu až 5 stupňů)nápravy pro lepší agilitu. Skutečným technologickým vrcholem, dostupným volitelně pro model Turbo, je však systém Bosch Active Ride. Tato složitá technologie udržuje karoserii vozu v konstantní poloze. V zatáčkách využívá potlačení náklonů karoserie k zajištění větší stability a přesnosti. Při zrychlování a brzdění eliminuje „potápění“ a „zvedání“ přídě, čímž zásadně zvyšuje komfort. Active Ride dynamicky rozkládá zatížení kol, takže řidič údajně přestává vnímat hmotnost vozu a nedotáčivost. Rozsah mezi sportovním režimem a komfortem na dlouhé trasy je tak širší než kdy dříve.
Čistě pro jízdní výkony je to super, pro vnímání auta z pohledu řidiče je to horší, protože si pak při ostré jízdě s autem doslova přilepeným k vozovce přijde jak ve videohře nebo na autodráze, těžké auto s těžištěm daleko od vestibulárního ústrojí řidiče pak má pro šoféra nepřirozené pohyby (naštěstí se dá sedačka řidiče spustit opravdu nečekaně nízko). Prostě se musí spolehnout na to, že podvozkáři Porsche umí přelstít fyziku.
A podle všeho umí. S cayennem si opravdu dovolíte neskutečné věci. Limitem je jen vaše odvaha. ...a taky velikost toho obra. Cayenne má skoro pět metrů na délku a opravdu majestátní rozměry a proporce. Takže na zakroucených úzkých silničkách našmodrchaných v kopcích na dohled francouzské riviéry byl jak slon v porcelánu.
2,7 milionu
Nové elektrické Cayenne využívá obří 113kWh baterii uloženou tradičně v podlaze a živící dva elektromotory – po jednom na přední a zadní nápravě. Díky 800voltové technologii je připraveno na ultrarychlé nabíjení. Nabíjecí výkon dosahuje až 400 kW na stejnosměrném proudu (DC). Při nabíjení 400 V, je nabíjecí výkon až 200 kW. Pokud je k dispozici odpovídající infrastruktura, lze vůz nabít z 10 % na 80 % za méně než 16 minut. I při 60% stavu nabití (SoC) si vůz dokáže udržet nabíjecí výkon kolem 300 kW, což je na trhu výjimečná hodnota. Pro domácí nabíjení (AC) je k dispozici palubní měnič o výkonu 22 kW.
Porsche také potvrdilo, že vyvíjí indukční (bezdrátové) nabíjení. Vozy, které se vyrábějí nyní, již mají potřebnou technologii připravenu. Plné bezdrátové nabití by mělo trvat přibližně 6 hodin přes bezdrátovou desku pod autem.
Základní Cayenne Electric stojí 2 696 072 korun, to jo necelých sto tisíc víc, než za základní spalovací provedení. Cayenne Electric Turbo vyjde na 4 249 090 korun. V konfigurátoru figuruje i prostřední verze Cayenne S Electric (490 kW) za tři a čtvrt milionu. Před pár týdny uvedené provedení kupé, které má ovšem stále čtyři dveře a splývavou záď je za stotisícový příplatek.
Porsche vyrábí Cayenne tradičně v Bratislavě, u nejnovější generace je to taky tak. Objednávky jsou již otevřeny. Zástupci Porsche jsou s poptávkou zákazníků spokojeni, zejména v regionu střední a východní Evropy. U Cayenne Coupé se v Evropě očekává, že bude tvořit přibližně 60 % prodejů (v USA dominuje SUV).
Je to pravý Cayenne, připravený na budoucnost. Tak uvidíme, jestli to není přeci jen moc brzy.