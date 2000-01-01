náhledy
V Číně rozhodně neplatí, že by se smrtelnou pomíjivostí lidského těla zanikala touha po majetku a hmotných statcích. Naopak, panuje zde široce rozšířená víra, že posmrtný život zrcadlí ten pozemský. A lépe se na tam „na druhé straně“ povede tomu, kdo se vydal do záhrobí první třídou. Třeba luxusním sporťákem.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
Vydat se na onen svět, to je v čínském duchovním odkazu chápáno podobně, jako každá další jiná daleká cesta. Jinými slovy, je to mnohem příjemnější s pořádně naditou prkenicí. Pokud si tedy vážíte svých zesnulých, musíte jim něco na jejich poslední pouť přisypat, aby v cíli nestrádali.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
Mezi světem pozemským a záhrobním však existuje bariéra hmotného. Aby tedy nebožtíci mohli těžit z vašich darů, musí se tyto dary samy stát nehmotnými duchy věcí. A to jde nejlépe tak, že je obřadně spálíte na popel.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
S tím, jak se darované předměty mění v dým, přechází „na druhou stranu“. Tento zvyk vychází z tradičního kultu uctívání předků, a čínsky se mu říká Zhǐzhá. Všestravující oheň a kouř slouží jako médium, přenášející dary do duchovního světa.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
Princip Zhǐzhá praví, že spalování umožňuje během pohřbu zesnulému, umístěnému v rakvi ve stejné místnosti, v bezpečné vzdálenosti od plamenů, symbolicky přijmout spalovaný předmět v duchovním světě.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
Takové obřadní spalování materiálních výdobytků má svá pravidla. Plameny je musí strávit dokonale, jinak by na druhé straně nefungovaly. A nic nehoří tak dobře, jako papír.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
Proto se, ať už přímo během čínského pohřbu anebo později, při „dušičkovém“ Qingming - Svátku čistoty a jasu – obřadně pálí papíroví zástupci pozemských předmětů.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
Před desetiletími se na druhou stranu posílaly hlavně postavy služebníků. Anebo speciální papírové peníze.
Autor: ČTK
Dnes už se ovšem tradice posunula k současnosti, a skrze oheň do zásvětí míří i papírové mobilní telefony, kašírované počítače nebo celé papírové vilky s bazény a veškerým vybavením.
Autor: wigovsky
Pochopitelně, že bez osobních automobilů se to neobejde. Přeci nechcete, aby dědeček nebo babička chodili po nekonečných obzorech nepozemského světa po svých? A pokud si nemohli dopřát luxusní vůz zaživa, není důvod jim jeden takový neposlat do záhrobí. Nestojí to moc. Většinou.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
Takovou základní skládačku z papíru a bambusových tyček, ani ne půl metru velký model, pořídíte v přepočtu za dvě až tři stovky korun. Už sestavené modely luxusních vozů z papíru pak stojí kolem tisícovky.
Autor: kkdiscount
Ovšem pokud chcete svým drahým zesnulým opravdu udělat radost, zanecháte hrátek s modely a přejdete rovnou k nabídce papírových replik v životní velikosti. U nich se už cenou přibližujete skutečným ojetinám z vrakovišť.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
Papírová replika luxusního automobilu v přesném měřítku se může cenou přiblížit až devadesáti tisícům korun. Není to málo, ale přeci nebudete šetřit na nebožtících, kterým vděčíte za svůj život, vzdělání a prosperitu.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
Pokud zabrousíte na stránky asijských prodejců rituálních pomůcek, najdete celou řádku výrobců z Hongkongu i Singapuru, kteří se na výrobu tohoto specifického papírového artiklu soustředí. Ačkoliv na všechny ty papírové vozy nečeká nic jiného, než oheň, bývají provedeny často velmi důkladně.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
Hongkongská dílna Dachanglong PN se na výrobu papírových pohřebních předmětů, určených ke spálení během tradičních čínských obřadů, soustředí už od padesátých let minulého století. A je to prý učiněný zlatý důl. Poptávka je zajištěna předem, protože koloběh života nekončí.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
V průběhu desetiletí se proměnil jen sortiment. Dnes nabízí automobily, jejichž katalog by vzbudil závist nejednoho prodejce automobilů. K dispozici je Toyota AE86 Trueno, Nissan GT-R Nismo, Porsche Boxster, Alfa Romeo Giulia, Land Rover Defender.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
Každý model je vyroben na zakázku kolem bambusového rámu s papírovou karoserií, průhlednými okny, koly, interiérem a někdy i elegantně oblečenou figurínou osobního řidiče.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
Kdo si připlatí, může poslat zesnulému Mercedes třídy E (generace W210), BMW iX3 anebo Tesla Model S. Otázkou, na níž duchové ovšem nedávají odpověď je, jak to na druhé straně vypadá s dobíjecími stanicemi. Anebo s parkováním.
Autor: Dachanglong Paper Numbers
V Číně tedy ani nevyhnutelný skon nemusí nutně znamenat to, že vzdáte svého vysněného auta. Život a smrt tu vytváří bezešvé kontinuum. A platí tu, že lépe se na druhé straně povede těm, co do záhrobí cestují na úrovni.
Autor: Dachanglong Paper Numbers