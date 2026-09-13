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Socialistické perly i střepy. Autosraz v Hnačově je proslavený v celé Evropě
Patří mezi největší tuzemské srazy zaměřené na vozy bývalého východního bloku. Letos na již dvanáctý ročník dorazilo do autokempu v Hnačově na Klatovsku víc než 1 200 socialistických vozů a...
Krásky u tyče i prezident ve flanelce. Harleye naposledy probublaly Prahou
Prahou v sobotu dopoledne projela kolona 800 motocyklů Harley-Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr...
Galerie pro otrlé. Policejní fotky ukazují hrozbu překračování rychlosti a mobilu
Policisté, ale i záchranáři nebo hasiči neustále upozorňují na to, jak nebezpečné je nedodržování pravidel provozu a předpisů. Obzvlášť nejčastější přestupky, jako je držení mobilu za jízdy,...
KVÍZ: Poznáte auto jen podle detailu?
Poznáte známá auta jen podle jejich části nebo jediného detailu? Otestujte své znalosti v našem kvízu! Ukažte, že máte auta opravdu v malíčku, a zjistěte, zda se můžete pyšnit titulem neomylného...
Nová dacia je mrňavý elektromobil. Spring zvětšili a přestěhovali do Evropy
Dacia představuje druhou generaci svého miniaturního elektromobilu. Spring je úplně nový a teď už evropský. Na některých trzích už také znají startovací ceny, 17 900 eur je asi 430 tisíc korun,...
Na věčnost jen v pořádném bouráku. Číňané jedou do záhrobí v luxusu
V Číně rozhodně neplatí, že by se smrtelnou pomíjivostí lidského těla zanikala touha po majetku a hmotných statcích. Naopak, panuje zde široce rozšířená víra, že posmrtný život zrcadlí ten pozemský....
Jak dobře zakufrovat? Singer a Louis Vuitton to umí s Porsche 911 dokonale
Slavná kalifornská firma Singer Vehicle Design a vyhlášený módní dům Louis Vuitton spojily své síly. Výsledkem jsou dva unikátní restomody na bázi Porsche 911 generace 964, které posouvají hranice...
Německá policie opisuje u Italů. V testu odolnosti nahradil kabelku výtržník
Testování, ladění, vychytávání much a mušek je nejdelší částí procesu vývoje nového auta. Některé testy jsou opravdu roztodivné. Kdysi na to upozornil Fiat, který ve své reklamě nechal nahlédnout do...
Socialistické perly i střepy. Autosraz v Hnačově je proslavený v celé Evropě
Patří mezi největší tuzemské srazy zaměřené na vozy bývalého východního bloku. Letos na již dvanáctý ročník dorazilo do autokempu v Hnačově na Klatovsku víc než 1 200 socialistických vozů a...
Designový atentát 9/11. Jak Chris Bangle hodil před 25 lety do světa BMW granát
Zatímco svět po pádu newyorských dvojčat ustrnul hrůzou, v Mnichově téhož dne před 25 lety na frankfurtské výstavě IAA padla jiná modla: klasická krása BMW. V expozici mnichovské značky vybuchla...
Ceny ojetin rostou rychleji než mzdy. Češi potřebují na nákup nejvíc platů za 5 let
Češi, kteří si chtějí pořídit ojeté auto, na něj musejí vydělávat déle než kdykoli za posledních pět let. Zatímco v roce 2021 odpovídala průměrná cena ojetiny šesti hrubým měsíčním mzdám, letos je to...
První elektrický Range Rover. Šéf značky vysvětluje, proč pět let vývoje nestačilo
Pět let. Tolik času trvalo, než byl elektrický Range Rover připraven k představení. Martin Limpert, globální výkonný ředitel britské značky aristokratických teréňáků, v exkluzivním rozhovoru pro...
Škoda už má přes 45 000 objednávek na nové elektromobily Epiq a Peaq
Peaq a Epiq doplňují stávající nabídku elektromobilů Elroq a Enyaq, vyrábí se od léta a v prodejnách se objeví na podzim. Škoda Auto eviduje 45 000 objednávek na své nové elektrické modely. Z toho je...
Italská elegance v srdci Prahy. Legenda Alfa Romeo dobyla Malou Stranu
Výprava italských sběratelů klasických vozů Alfa Romeo se letos vydala za krásami České republiky a na oplátku nám ukázala to nejlepší z tvorby potomků Michelangela Buonarrotiho. Vyvrcholení na...
Nová dacia je mrňavý elektromobil. Spring zvětšili a přestěhovali do Evropy
Dacia představuje druhou generaci svého miniaturního elektromobilu. Spring je úplně nový a teď už evropský. Na některých trzích už také znají startovací ceny, 17 900 eur je asi 430 tisíc korun,...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Rodinný expediční speciál brázdí Evropu. Hlavně netrčet doma
„Protože jsme panelákoví, vyhovuje nám pobyt mimo uzavřený prostor v přírodě,“ začíná své vyprávění o cestování autem upraveným na přespávání Michal Dočkal. Další čtenáři iDNES.cz se chlubí, jak svým...
Další oběti krize autoprůmyslu: Jaguar Land Rover se zbaví desetiny lidí
Britský výrobce luxusních automobilů Jaguar Land Rover (JLR) hodlá v příštích dvou letech zrušit po celém světě asi 4000 pracovních míst. S odkazem na sdělení firmy, která vyrábí auta i na Slovensku,...