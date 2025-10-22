Nový šéf Porsche: Ollie musí zamakat u VW, výrobce sporťáků povede starý známý

,
Olivera Blumeho v čele automobilky Porsche ze skupiny Volkswagen od ledna vystřídá Michael Leiters, oznámila firma. Blume bude pokračovat ve funkci generálního ředitele celého koncernu Volkswagen. Firma už dříve oznámila, že členové dozorčí rady Porsche rozhodli o předčasném ukončení smlouvy. Právě o Leitersovi jako o možném nástupci sedmapadesátiletého Blumeho se od začátku spekulovalo.

„Po deseti letech odpovědnosti za společnost Porsche jsem se rozhodl, že v zájmu koncernu Volkswagen své povinnosti předám na konci roku nástupci,“ uvedl Blume v prohlášení. „Měl jsem tu čest rozvíjet skvělou společnost s fantastickým týmem. Jsem velmi rád, že se této role ujal Michael Leiters,“ zkušený profesionál v oblasti sportovních vozů a naposledy ředitel automobilky McLaren. „On i nový manažerský tým mají mou plnou důvěru. Přeji jim mnoho úspěchů,“ dodal šéf skupiny Volkswagen.

Oliver Blume
Šéf Porsche Oliver Blume od 1. září převezme po Herbertovi Diessovi vedení koncernu Volkswagen.
Šéf Porsche Oliver Blume pózuje před frankfurtskou burzou. (29. září 2022)
Šéf Porsche Oliver Blume (vpravo) s finančním ředitelem Lutzem Meschkem zahajuje obchodování s akciemi automobilky slavnostním zvoněním. (29. září 2022)
8 fotografií

Čtyřiapadesátiletý Leiters má doktorát z oboru strojírenství, u Porsche už dříve 13 let působil (od roku 2000). „Leiters má dlouholeté zkušenosti s prosazováním hybridních modelů, počínaje úspěšným SUV Cayenne během svého předchozího působení u Porsche,“ připomíná Autoweek.

Před svým angažmá u McLarenu (od července 2022 do dubna 2025) pracoval Leiters ve Ferrari. „Leiters se u McLarenu snažil zlepšit kvalitu vyráběných superaut, mj. i úpravami hybridního modelu Artura, ale nepodařilo se mu zlepšit finanční výsledky společnosti. Podporoval také plány na vstup na trh SUV,“ dodává magazín Autoweek. „Předtím osm let působil jako technický ředitel společnosti Ferrari, kde pracoval na vývoji hybridů SF90 Stradale a 296. Zapojil se i do raného vývoje SUV modelu Purosangue.“

Podle Blumeho se Porsche pod novým generálním ředitelem bude muset vypořádat s masivními změnami na svých největších trzích v USA a Číně, které podle něj kladou na obchodní model značky nové požadavky.

„Leiters by měl Porsche dostat zpátky do formy. S inženýrskými znalostmi, jasným zaměřením na luxusní sport a znalostí principů značky by mohl pomoci Porsche přeorientovat se na to, co dělá nejlépe. Společnost nedávno revidovala svou strategii elektrifikace a zavázala se investovat víc peněz do nových vozidel se spalovacími motory a prodloužit životní cykly těch, které jsou již v prodeji,“ komentuje.

Porsche se stává chudým příbuzným zářící Škody. Česká značka zachraňuje VW

Nové plány

Porsche pod vlivem nepříznivého vývoje na poli elektromobilizace revidovalo v uplynulých týdnech plány. Chystané velké výkonné SUV s kódovým označením K1, které má patřit ještě nad Cayenne, bylo původně vyvíjeno jako elektromobil, ovšem bylo aktuálně rozhodnuto, že dostane spalovací i hybridní pohon. Nově se také pracuje na náhradě za model Macan se spalovacím motorem, která doplní nový elektrický Macan, který se nesetkal s očekávaným zájmem. Nově vyvíjené plně elektrické sportovní modely 718 Boxster a Cayman budou upraveny tak, že dostanou též varianty se spalovacími motory. „Blumův odchod tyto plány nepochybně nezmění, protože jde o kroky, které mají investorům ukázat, že Porsche je opět aktivní ve snaze o zvyšování ziskovosti.“ komentuje Autoweek.

Autotesty

Sledovat další díly na iDNES.tv

Konec unikátní pozice pro Blumeho

Odchodem Blumeho z čela Porsche končí jedinečná konstelace v německém podnikatelském prostředí, uvedla agentura DPA. Blume totiž už asi tři roky vede dvě společnosti, s jejichž akciemi se obchoduje na burze. Před deseti lety – v říjnu 2015 – se stal generálním ředitele Porsche. Následně 1. září 2022, krátce před vstupem Porsche na burzu, mu k tomu přibyla ještě funkce šéfa mateřské společnosti Volkswagen.

O odchodu Blumeho se spekulovalo delší dobu. Zástupci akcionářů manažera kritizovali, že je ředitelem na částečný úvazek. Zmiňovali nejen obrovskou pracovní zátěž, ale také možný střet zájmů. Vyzývali ho proto, aby se rozhodl jen pro jednu z obou firem.

„Trpělivost investorů s poklesem hodnoty akcií automobilky Porsche AG od roku 2022 pod vedením Olivera Blumeho na polovinu vyprchala. Dozorčí rada byla pověřena, aby s generálním ředitelem Blumem jednala o vzájemně dohodnutém předčasném odchodu z představenstva,“ komentuje automobilový analytik Vladimír Rybecký z magazínu Autoweek. „Jako generální ředitel společnosti Porsche AG Oliver Blume připravil cestu k rekordním finančním rokům, vstupu společnosti Porsche AG na burzu a expanzi na další mezinárodní trhy, stejně jako k historickým úspěchům v motoristickém sportu a nástupu k elektromobilitě. Před třemi lety se ale současně s tím Blume ujal role generálního ředitele koncernu Volkswagen. Jenže akcionáři, zneklidněni sledováním toho, jak se jejich aktiva scvrkávají, už dlouho tvrdí, že Blumeho dvojí role v řízení Porsche i Volkswagen Group ho příliš zatížila a stala se jednou z příčin zhoršující se situace obou společností. Akcie Volkswagenu během Blumeova působení klesly o 30 % a hodnota akcií Porsche od kótování na burze v roce 2022 snížila na polovinu. Rozhodující okamžik nastal po dalším varování před poklesem zisku, slabých tržbách v Číně a orientaci na elektromobilům, které se na trhu dostatečně rychle neprosadily.“

Samotný Blume požívá v automobilce Porsche obrovský respekt, v neformální atmosféře firmy se pohybuje uvolněně, zaměstnanci o něm mluví jako o „Olliem“. Ovšem za koncern Volkswagen byl ve vystupování na veřejnosti spíš neviditelný. A má to tam o poznání složitější. „Ke kritice se připojili i zaměstnanci, kteří nebyli na Blumeově straně,“ všímá si Rybecký. „Generální ředitel nemůže být šéfem na částečný úvazek ve Wolfsburgu a zbytek času trávit v Porsche. Tato situace musí skončit,“ řekla před několika týdny předsedkyně podnikové rady VW Group Daniela Cavallová při schůzce zaměstnanců.

„Jako generální ředitel společnosti Porsche se Oliver Blume ujal velké zodpovědnosti v náročných časech a úspěšně řídil společnost . Celé představenstvo by mu chtělo poděkovat za jeho nasazení. Těšíme se na další úzkou spolupráci s ním, s plnou důvěrou, jako s generálním ředitelem koncernu Volkswagen . Leiters má desítky let zkušeností v automobilovém průmyslu. Jeho vůdčí schopnosti a zkušenosti jsou nezbytnými předpoklady pro úspěšnou roli generálního ředitele,“ cituje magazín Quattroruote Wolfgang Porsche, předsed dozorčí rady Porsche Automobil Holding SE.

Definitiva pro šéfa Seatu a Cupry

V rámci koncernu Volkswagen se udála v uplynulých dnech ještě další „změna“. Marcus Haupt, který vykonával od 1. dubna funkci prozatímního předsedy představenstva značek Seat a Cupra, byl ve funkci definitivně potvrzen. „Markus disponuje více než dvěma desetiletími zkušeností napříč různými značkami a zeměmi v rámci koncernu Volkswagen,“ říká Thomas Schäfer, předseda dozorčí rady značek Seat a Cupra a člen představenstva společnosti Volkswagen AG odpovědný za skupinu značek Core a předseda představenstva značky Volkswagen. „Díky svým hlubokým znalostem v oblastech výroby, logistiky a strategického plánování je ideálním lídrem pro realizaci elektrifikační strategie společnosti a udržení růstu značky Cupra. Po úspěšném řízení transformace výrobních závodů v rámci příprav na rodinu městských elektromobilů je dokonale připraven utvářet budoucnost obou značek,“ dodal Schäfer. „Markus Haupt přebírá kormidlo v důležitém okamžiku, neboť společnost Seat právě urychluje svou elektrifikaci.“

Haupt nastoupil do funkce člena představenstva odpovědného za výrobu a logistiku v roce 2022 a od té doby podporuje transformační kroky včetně investice 3 miliard EUR do elektrifikace výrobního závodu Martorell. Z pověření skupiny značek Core stojí Seat v čele projektu rodiny městských elektromobilů se čtyřmi modely tří značek (Cupra, Škoda, Volkswagen), které budou vyráběny ve dvou výrobních závodech.

Markus Haupt zastával v průběhu více než 20 let v koncernu Volkswagen manažerské funkce napříč několika značkami a zeměmi. Po úspěšně dokončeném studiu v Barceloně zahájil svou kariéru v roce 2001 ve společnosti Seat. Sehrál klíčovou roli při zahájení výroby modelu Audi Q3 v závodě Martorell. Později vedl významné výrobní projekty včetně platformy A0 koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu a zahájení výroby modelu T-Roc v závodě Palmela. Aktivně také přispívá k přechodu koncernu směrem k elektromobilitě.

„Haupt, vášnivý fanoušek motoristického sportu, je Němec se španělským původem a se Španělskem jej pojí hluboké osobní a profesní vazby. Dříve byl předsedou představenstva společnosti Volkswagen Navarra a generálním ředitelem závodu Landaben v Pamploně, v němž úspěšně zavedl do výroby třetí model, což bylo poprvé v historii tohoto výrobního závodu. V roce 2022 se Haupt vrátil do Barcelony,“ dodává mluvčí českého zastoupení značek Filip Stoulil a dodává, že informace o jmenování nového člena představenstva odpovědného za výrobu a logistiku bude zveřejněna později.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtyřkoloví dinosauři. Znáte auta, která vydržela ve výrobě desítky let?

Jak dlouho trvá životní cyklus auta? Obvykle okolo šesti let. V první polovině 20. století však bylo obvyklé, že jedna konstrukce vydržela ve výrobě běžně i dvě desetiletí. A produkční šampioni...

Krejčí Ferrari slaví 95 let. Karosárna Pininfarina byla firmou na zážitky

Automobily Ferrari si nelze představit bez úchvatných karoserií od karosárny Pininfarina, stejně jako mnohé vozy Alfa Romeo, Fiat či Peugeot. Svého času vyráběla desetitisíce aut ročně, a dokonce...

Mercedes vyvinul revoluční lak. Umožní ujet na slunce až 20 000 km ročně

Je to, jako kdybyste vzali starý mercedes z éry, kdy se kouřily doutníky a muži nosili klobouky, a pak ho vhodili do šejkru budoucnosti. Elektrický koncept Vision Iconic od Mercedesu je něčím mezi...

Veterány dováděly na mosteckém okruhu. Hvězdou bylo ferrari

Déšť ani chlad neodradily téměř deset tisíc fanoušků klasických automobilů, kteří si o víkendu našly cestu na Autodrom Most. Třetí ročník The Most CLASSIC potvrdil, že se během několika let proměnil...

Tuzexový sen má narozeniny: Peugeot 309 učil Čechy milovat diesely

Oblíbený rodinný liftback nižší střední třídy Peugeot 309 letos v září oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny. To je jistě vhodná příležitost si tohoto elegantního Francouze připomenout, zvláště když...

Tajemný crossover chce být Evropanem, zatím se ale jen učí výslovnost

Exkluzivně

Labubu nebo mončičák na kolech. To je nový přírůstek do tuzemských showroomů italské značky DR Automobiles. Jmenuje se EVO Cuatro a je to dostupný crossover pro nenáročné zákazníky, kteří hledají...

22. října 2025

Nový šéf Porsche: Ollie musí zamakat u VW, výrobce sporťáků povede starý známý

Olivera Blumeho v čele automobilky Porsche ze skupiny Volkswagen od ledna vystřídá Michael Leiters, oznámila firma. Blume bude pokračovat ve funkci generálního ředitele celého koncernu Volkswagen....

22. října 2025

Tatra staví popelářský speciál na vodík, hotový má být v roce 2028

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks zahájila s partnery vývoj vodíkového nákladního vozidla Tatra Force e-Drive FCEV 6x4. Prototyp užitkového třínápravového auta pro komunální služby s možností...

22. října 2025

Kupujte je, nebudou! Nejstarší alfy dají vzpomenout na vášeň při řízení

Italský nadsamec Giorgio a jeho děti – ano, zní to jako titulek pornofilmového bizáru, ale klid. Toto je příběh o autech, která v dnešním sterilním světě technologií, displejů a elektrických...

21. října 2025

Sběratelem proti své vůli. Pan Koníček má tucet Chevroletů Corvette, omylem

Klasické automobily hromadí úspěšní podnikatelé běžně pro potěšení nebo jako investici. Jakub Koníček z jihu Moravy však ke své sbírce sportovních vozů Chevrolet Corvette dospěl úplně z jiného konce…

21. října 2025

Čína vyrobí konkurenta Škody Elroq ve Španělsku. Vyberou z fabrik Stellantisu

Čínská automobilka Leapmotor hodlá ve spolupráci s evropským partnerem Stellantis v příštím roce zahájit výrobu malého sportovně-užitkového vozu B10 s elektrickým pohonem v Evropě. Informoval o tom...

21. října 2025

Ojetá Octavia 4: tříválec není zlý, diesely si rozmyslete. Infotainment zlobí

Premium

Čtvrtá generace oblíbeného českého auta se představila v listopadu 2019, nyní se už prodává její facelift a automobilka dokonce poodhaluje jejího nástupce. V bazarech začíná vytlačovat předchůdce z...

20. října 2025

První jízda revolučním elektrickým mercedesem. CLA má dvě umělé inteligence

Jestliže Čína dokázala dramaticky zrychlit vlastní vývoj aut a v elektromobilech v mnoha ohledech vítězila nad Evropou, tak v podobě vozu Mercedes-Benz CLA si Evropa bere iniciativu zpět. Toto auto...

20. října 2025

Krejčí Ferrari slaví 95 let. Karosárna Pininfarina byla firmou na zážitky

Automobily Ferrari si nelze představit bez úchvatných karoserií od karosárny Pininfarina, stejně jako mnohé vozy Alfa Romeo, Fiat či Peugeot. Svého času vyráběla desetitisíce aut ročně, a dokonce...

20. října 2025

Plug-in hybridy znečišťují téměř stejně jako benzinová auta, uvádí analýza

Plug-in hybridy znečišťují životní prostředí ve skutečnosti téměř stejně jako benzinové automobily. Reálně je to skoro pětkrát více, než uvádějí laboratorní testy. Vyplývá to z analýzy 800 000...

19. října 2025

Veterány dováděly na mosteckém okruhu. Hvězdou bylo ferrari

Déšť ani chlad neodradily téměř deset tisíc fanoušků klasických automobilů, kteří si o víkendu našly cestu na Autodrom Most. Třetí ročník The Most CLASSIC potvrdil, že se během několika let proměnil...

19. října 2025

Jugoslávský fiat slaví sedmdesátiny. Fiat 600 motorizoval svět

Fiat 600 pomáhal motorizovat řadu zemí světa, kromě rodné Itálie se vůz představený v březnu 1955 na autosalónu v Ženevě vyráběl také ve Španělsku nebo Argentině, sestavovali ho třeba i v Západním...

18. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.