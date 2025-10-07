Porsche 911 je řidičská nirvána i škola. Berte tu jedinou s manuálem

František Dvořák
Porsche 911. Jen tři čísla, a přesto je každý okamžitě identifikuje, i neřidič. Pokud se někdy rozhodnete, že ten čas konečně přišel a jdete si pro svou vysněnou „devět-jedenáctku“, zastavte se na chvíli. Než sáhnete po vrcholné GTS nebo nabubřelém Turbu, dejte šanci nenápadnému hrdinovi jménem Carrera T. Protože právě Téčko je ta nejčistší esence toho, co 911 znamená.

Carrera T není nejsilnější, není ani nejrychlejší, a možná se na ni nebude stát fronta jako na extrémní GT3 RS. Ale pokud hledáte řidičské auto v pravém slova smyslu, těžko najdete něco lepšího. Téčko je lehkonohé, přesné, hravé. Je jako sportovní auto ze staré školy – jen zabalené v moderní technice. A to je na něm to nejlepší.

Porsche 911
Porsche 911
Porsche 911
Porsche 911
Porsche 911
54 fotografií

Oproti variantě GTS, která je spíš „tlustou Bertou“ – těžší, silnější, ale přeci jen těžkopádná – je Téčko štíhlý atlet, okreskový štírek. Zadokolka, manuální převodovka, menší hmotnost, míně izolací – všechno, co chcete, když si chcete zajezdit, ne jenom řídit.

Porsche u Carrery T ušetřilo hmotnost všude, kde to šlo. Má méně odhlučnění, tenčí skla, pevnější ale lehčí sedačky, méně výbavy. Výsledek? O 32 kg méně než standardní Carrera, a až o 200 kg méně než GTS. A to je sakra poznat.

Zní to možná jako detail, ale jakmile vyrazíte na první klikatou okresku, pochopíte. Téčko reaguje na každý pohyb volantu, na každý dotek plynu. Nepředstírá sportovnost. Ono ji žije.

Jen pro devět-jedna-jedna. Podívejte se na exkluzivní Porsche sraz v Praze

Mechanika, která mluví

V době, kdy se většina aut sterilně pohybuje a na řidiče akorát pokřikuje různými otravnými asistenty, Carrera T s mluví. Skrze podvozek, skrze volant, skrze pedály. A hlavně skrze převodovku. Třílitrový šestiválec – samozřejmě boxer – se dvěma turby má 290 kW, to naprosto dostačuje pro většinu disciplin (maximálka 295 km/h, stovka za 4,5 sekundy).

Šestistupňový manuál není dokonalý. Řadička je vysoko, když jste menší, máte z řazení otlučené předloktí o středový tunel, její chod je trošku hrubší, a zpátečku chvílemi hledáte. Ale o to tady nejde. Tady jde o ten mechanický odpor, o to škubnutí při přeřazení, o skutečný kontakt s technikou. Vše je neředěné, syrové, pravé. Přesně, jak to má být.

Pokud si přesto zvolíte dvouspojkovou převodovku PDK, nezlobíme se. Je to stále Porsche – rychlé, precizní, v řazení chytřejší než vy. Ale něco z té čisté radosti zkrátka zmizí.

Porsche 911 slaví 60 let. S boxerem má přežít i konec spalovacích motorů

GTS? Skvělá. Ale jinak.

Aby nedošlo k mýlce GTS je vynikající auto. Výkonnější než dřívější GT3, s hybridizací, čtyřkolkou a spoustou komfortu. V cabriu je to grand tourer, v Tarze (jiná specifická verze cabria) elegantní záležitost na víkendové výlety. Ale je těžká. A to se prostě nedá ošidit.

Na běžné silnici ten výkon stejně nevyužijete (353 kW, 311 kmh, 3,3 s). A přestože GTS umí jet rychle i ladně.

Hybridizace ještě víc zkultivovala chování pohonného řetězce. GTS je stále strašidelně rychlé, elektrická výpomoc vyhladila všechny rázy a přechody – cuknutí při přeřazení, záběr turbodmychadla absolutně vymazala; takže je to každodenně použitelný stroj. Ale stále cítíte, že na obyčejné úzké okresce není ve svém živlu.

Něco z té řidičské hravosti a lehkosti tam ale chybí, snad i kvůli pohonu všech kol. Je to skvělý stroj – ale ne ten, do kterého se zamilujete po prvním výjezdu do zatáčky. Vlastně, přijde vám dokonalé, dokud se nesvezete Téčkem, abyste zjistili, že 911 umí být ještě bezprostřednější.

Auto, které vás učí

Téčko vás naučí jezdit. Přesně dávkovat nájezdovou rychlost, čekat na vrchol zatáčky, přesně ho trefit a pak hladce, ale důrazně přidat plyn. Řízení je chirurgicky přesné, s brilantní zpětnou vazbou. Ale důležitější než volant je plyn – Porsche se řídí plynem, snad ještě víc, než všechny zadokolky a světě. A T vás to naučí.

Chcete si hodit zadkem? Stačí si říct. Chcete čistý průjezd obloukem? Není problém. Ten pocit sepětí s autem je tak silný, že ani nemusíte jet rychle. Stačí jet „správně“, najít ten správný rytmus. A budete ohromeni.

Narozeniny nejslavnějšího porsche oslavila unikátní 911 českého designéra

Poctivý boxer

Plochý třílitrový šestiválec má parádní průběh – od 1500 až do 7500 otáček má sil stále dost. V prostředních otáčkách je zátah nejhutnější, tehdy má to správné „brumlání“ , není to žádný uječený vysoko točící italský cholerik. Ale razí si cestu vpřed jako lokomotiva – sebevědomě a s důrazem.

Už jsme si řekli, že u Carrery T je v zájmu redukční diety méně izolace, takže krásně slyšíte mechaniku, jak pracuje. Mimochodem, kvůli snižování hmotnosti je pro téčko na výběr jen z několika barev, těch, které dobře kryjí, takže je na lakování třeba méně barvy (tenčí vrstva).

911, nejčistokrevnější Porsche

Porsche si dnes hraje s aktivní aerodynamikou. Všechny 911 mají zadní křídlo, které se zvedne při ostrém brzdění a funguje jako aerodynamická brzda. Uvnitř je to klasické Porsche – perfektní zpracování, žádné výstřelky. Navigace je bídná (raději telefon), ale všechno ostatní vás potěší a vtáhne do hry, od skvělých sedaček, přes volant v perfektní pozici po pedály, s plynem uchyceným k podlaze, aby se snáz dávkovaly meziplyny.

Porsche naučilo Cayenne zatáčet jako 911. To monstrum překvapí všechny

Můžete mít Macan, Cayenne, Taycan – všechno skvělá porsche. Ale 911 je srdce značky. Je to auto, které zhmotňuje vše, co Porsche znamená. Když řeknete „mám Porsche“, každý se vás stejně zeptá: „Jakou 911-ku?“

„Jedinou devětsetjedenáctku s manuálem, od 3,8 milionu korun,“ odpovíte a tím odhalíte, že jste labužník, nadšenec.

Carrera T je totiž ta nejlepší 911 pro řidiče. A to stačí. Možná není pro každého. Ale pokud milujete řízení, není lepší volby. Je to nejčistší, nejlehčí, nejupřímnější 911 dneška. A možná i zítřka. 911 T je auto, které vás naučí milovat jízdu. Ne pro výkon, ale pro radost. A odhadujeme, že jeho cena poroste. To ovšem neznamená, že má zahálet v garáži, nebo muzeu; bylo by škoda, kdyby toto auto nejezdilo.

Elektřina versus osmiválec. Porsche Macan je oproti Cayennu těžkopádné
Témata: Porsche, Porsche 911

