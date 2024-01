Sprejoval zdi a vlaky. Teď český umělec přelakoval slavné porsche barvami ohně

„Vidím ho poprvé na denním světle,“ přiznává s úsměvem Jan Kaláb, když porsche s jedinečným ohnivým lakem zálibně obchází. Jinak ho zná do šroubku rozebrané z dílny.

Slavný pražský galerista ho oslovil a přizval k projektu hlavně proto, že se Kaláb proslavil svým vlastním porsche z roku 1985, které si přede dvěma lety přelakoval do barev, které má na devětsetjedenáctce rád.

Moderní porsche, jehož cena startuje na pěti a čtvrt milionu korun, pojal výtvarník, jenž odstartoval kariéru v devadesátých letech na graffiti scéně, v podobném duchu. Popisuje ho jako „barevný gradient“ – plynulý přechod mezi jednotlivými barvami, od žluté přes červenou po temně modrou. Samotné barevné lakování zabralo jeden celý dlouhý den od rána až do noci.

Kosmické fotografie Českým projektem se pochlubila i sama automobilka, hodily se jí k tomu snímky fotografky Alžběty Jungrové. Jejímž úkolem bylo zachytit výsledné dílo a vytvořit sérii snímků, kde bude hrát exkluzivně upravené porsche hlavní roli. „Je to v České republice poměrně neobvyklé, ale já osobně jsem už před pár lety ve svých vlastních projektech takové spolupráce navázala napříč českou scénou a vnímám je jako velmi přínosné pro všechny zúčastněné,“ říká Alžběta Jungrová, která již v rámci komerční fotografie pracovala na kampaních pro automobilky, sportovní vůz ovšem nyní fotila poprvé. Známá fotografka přiznává, že ji zaujala kombinace umění s užitným designem. Výzvou pro ni byla barevnost celého díla, jelikož ve své volné tvorbě se soustředí zejména na černobílé fotografie či monochromatické zpracování. „Barva je další prvek, který posouvá fotografii. Shodou okolností právě začínám svůj nový projekt, který bude hodně barevný, i proto nabídka přišla ve skvělou dobu. V díle Honzy Kalába jsem ovšem přeskočila dalších deset vývojových stupňů a rovnou se vrhla do barevného mixu, k němuž bych se sama propracovávala dlouho,“ dodává.

„Nové 911 si říkalo o trošku jinou skladbu barev a směr, kudy se budou přilívat. Nejdřív jsem udělal návrh, který byl maličko jiný,“ prozrazuje Kaláb pro iDNES.cz. „Chtěl jsem, aby to auto bylo dravé, aby nebylo až moc duhové,“ vysvětluje pětačtyřicetiletý umělec, který se se sprejem a graffiti se seznámil v roce 1993, když mu bylo 15 let. „Začínal jsem jako náctiletý s graffiti, sprejem. Až později, když jsem začal malovat obrazy, jsem začal používat stříkací pistoli. A nanášení aerosolu je dost podobné, ať je to sprej, nebo stříkací pistole,“ popisuje.

„Jelikož se jedná o novější model, než jsem upravoval pro sebe, bylo jednodušší díly rozložit. Výhodou je, že s postupem jsem již měl zkušenost. Nové pro mě ovšem bylo, že se do projektu zapojilo více umělců a také možnost spolupracovat s Porsche Centrem Praha na Proseku. Mohli jsme použít lakovnu, barvy i pistole a všichni nám byli velmi nápomocní při rozebírání auta,“ přibližuje proces tvorby výtvarník a podtrhuje, že design je odlišný než u jeho staršího modelu.

„911 má tak elegantní tvar, že to ladí i s mými tvary, mými obrazy, mým viděním světa. Proto mě to inspiruje ho pomalovat. U jiných aut bych to dokázal samozřejmě taky, ale nechtěl bych je sám od sebe pomalovat,“ přemítá. U 911 je to podle Kalába jiné. „Vnímám ten elegantní a nadčasový tvar, stále mi učarovává. Je jistě spousta možností, jak to pojednat. Zároveň si myslím, že je důležité nejít proti tomu tvaru, ale spíš ho podpořit. Spíš jemností, než vymýšlet design, který by naopak rozbíjel tu krásnou siluetu.“

Kalábovo původní porsche mění barvy odpředu dozadu, u nové GT3 ovšem změnil orientaci. Auto je mohutnější, více horizontálně členěné, zadní kola jsou navíc větší než přední, proto umělec tentokrát držel gradient v horizontální rovině. Začíná žlutou barvou, která přechází do červené až temně modré, jež postupně zesvětluje. Tím se vytváří vizuální efekt připomínající plameny. Jelikož modrý odstín zůstává na střeše, není ze strany téměř vidět, a opticky se proto může zdát, že přechází do černé. „Nejožehavějším momentem bylo, jak si poradit s detailem, kdy se zvedá zadní spoiler. Zde se láme gradient červené na tmavou,“ popisuje Kaláb.

„Musel jsem říct v lakovně, jaké barvy ze vzorníku budu používat, a rozhodl jsem se žádné barvy nemíchat, až při stříkání v pistoli.“

Kaláb se snažil, aby bylo lakování z obou stran stejné. „Ale určitě není. Myslím, že se to pozná, když se otevřu dveře, tak na prolisovaném plechu určitě budou jiné detaily, ale to k tomu samozřejmě patří.“

Druhým umělcem přizvaným k projektu je designér Lukáš Novák, který je autorem skleněných fragmentů v interiéru. Výsledné dílo pak zachytila objektivem renomovaná fotografka Alžběta Jungrová, to je další složka uměleckého projektu KodlContemporary.

Sklář a designér Lukáš Novák vyšperkoval interiér unikátními detaily. „Snažil jsem se vizuálním jazykem umocnit energii, kterou ve mně vůz vyvolává a kterou chci, aby vyvolával v člověku, jenž ho bude řídit. Vytvářet skleněné segmenty do auta je velká zodpovědnost, proto jsem na projektu spolupracoval s týmem těch nejlepších sklářů,“ popisuje Novák, z jehož hlavy je unikátní kryt hodin nahoře na přístrojové desce a panel kolem řadící páky.

„Spojení vozu Porsche a umění připadalo Jakubovi Kodlovi jako skvělý nápad, protože Porsche 911 už je samo o sobě umělecký kus. A když se spojí s výtvarným uměním, sklářským uměním a uměleckou fotografií, tak pak vznikne fúze dokonalého výtvarného světa,“ komentuje Terezie Kaslová, mluvčí KodlContemporary. „Nový majitel je milovník současného výtvarného umění, ale zároveň i obdivovatel 911 Porsche,“ doplňuje.

Legenda

Porsche 911 loni oslavilo 60 let od premiéry a jeho legendární odkaz dal inspiraci k unikátnímu projektu. „Porsche 911 je samo o sobě umělecké dílo. Když se navíc spojí se současným českým uměním, zahrnujícím skleněné objekty, nádech graffiti až po abstrakci a fotografii, vznikne z toho spojení dvou světů v dokonalé podobě,“ uvádí Jakub Kodl, zakladatel a majitel KodlContemporary, jenž celou myšlenku unikátního projektu inicioval. Slavná automobilka, jejíž ikonou je právě model 911, navíc nese jméno rodáka z Vratislavic nad Nisou Ferdinanda Porscheho, jehož prapotomci jsou dodnes jejími spolumajiteli.

„Nedávno jsme oslavili kulaté výročí tohoto legendárního sportovního vozu a toto je jen další důkaz oblíbenosti Porsche 911. Fakt, že si jej k unikátnímu projektu vybrali domácí mladí umělci, nás velmi potěšil a s radostí jsme na něm spolupracovali,“ komentoval dílo Jan Sedláček, výkonný ředitel importu Porsche do ČR ze společnosti Porsche Inter Auto CZ.

„Zvolené Porsche 911 GT3 Touring v sobě kombinuje vysoce sportovní techniku s atmosférickým motorem 4.0 litru o výkonu 510 koní a decentní design bez typického zadního křídla. Primárně se GT3 Touring orientuje na jízdu v běžném provozu, kde dokáže vyvinout maximální rychlost až 320 km/h,“ popisuje. Pro milovníky aut zvyšuje atraktivitu tohoto kousku manuální převodovka.

České zastoupení Porsche poskytlo projektu potřebné zázemí. Auto bylo totiž potřeba z velké části rozebrat, aby jej mohl Jan Kaláb nalakovat.

V technickém průkazu mohou být uvedeny čtyři barvy, unikátní porsche z projektu KodlContemporary má tedy v dokladech zapsané čtyři základní odstíny: žlutá, červená, modrá, černá.

Originální model Porsche 911 GT3 Touring sice již svého majitele má, auto je ovšem ještě k vidění v Pařížské ulici 25, tedy v prostorách, kde bude v roce 2025 otevřena galerie KodlContemporary. Následně bude unikátní vůz k vidění v českých či evropských ulicích. „Byl bych rád, kdyby automobil jezdil po městě a vzbuzoval v kolemjdoucích údiv a nadšení. My můžeme díky tomuto projektu ukázat, že umění je všudypřítomné,“ domnívá se Jan Kaláb a Jakub Kodl doplňuje, že KodlContemporary chce ve spolupráci pokračovat a připraví exkluzivní úpravu dalších dvou porschí.

„Stříkám na věci od malička, ať to byly vlaky nebo zdi. Ale teď už stříkám na věci, které si vybírám, a aby to mělo hlavu a patu. A postříkat 911 jsem chtěl, splnil jsem si to a samozřejmě budu rád, když budu mít možnost pomalovat další 911,“ dodává s úsměvem Jan Kaláb.