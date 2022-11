Autofotka týdne: Frajerské porsche do terénu není SUV, může mít i zahrádku

Terénní modifikace stavějí úpravci devětsetjedenáctek od nepaměti. Vždyť tento nejslavnější a nejúspěšnější sporťák všech dob, už od svého uvedení v roce 1963 závodil snad úplně všude a úplně na všem.

Ke stavbě továrního terénního provedení ovšem Porsche sebralo odvahu až nyní. Premiéru slaví teď, na autosalonu v Los Angeles. Připomíná také první celkové vítězství automobilky Porsche v Rallye Paříž-Dakar v roce 1984, které bylo zároveň zrozením pohonu všech kol v 911.

Porsche slibuje, že 911 Dakar je schopný jet v terénu stejně dobře jako na dálnici. Pro výjezdy do terénu byla uzpůsobena světlá výška. Ta je o 50 mm vyšší než u modelu 911 Carrera se sportovním podvozkem. A standardní systém pro zvedání podvozku dokáže světlost zvednout ještě o dalších 30 milimetrů. Takzvaný „lift system“ není určen jen vyloženě do terénu a pro pomalé překonávání překážek, nastavení „vysoké úrovně“ je k dispozici až do 170 km/h. Po překonání této rychlosti se automaticky sníží zpět na normální úroveň.

„Světlá výška a nájezdové úhly Porsche 911 Dakar tak jsou srovnatelné s konvenčními SUV,“ komentuje automobilka.

Další specialitou jsou originální terénní pneumatiky Pirelli Scorpion All Terrain Plus (245/45 ZR 19 vpředu a 295/40 ZR 20 vzadu). Jejich dezén má hloubku 9 milimetrů a zesílené bočnice sestávají ze dvou upravených vrstev, takže mají být vysoce odolné vůči defektům.

Třílitrový šestiválec biturbo s výkonem 480 koní (353 kW) a maximálním točivým momentem 570 newtonmetrů rozjede porsche upravené v duchu dakarského speciálu z nuly na 100 km/h za 3,4 sekundy, vzhledem k použití terénních pneumatik je maximální rychlost omezena na 240 km/h.

Motor je standardně spojen s osmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol.

Standardní výbava obsahuje také řízení zadní nápravy, uložení motoru z modelu 911 GT3 a systém vyrovnávání náklonů.

Pro maximální výkony v terénu připravili konstruktéři také dva nové jízdní režimy, volené pomocí otočného spínače na volantu. Režim Rally je ideální pro nezpevněné, nerovné povrchy a pohon 4×4 preferuje zadní nápravu.

V režimu Off-road se automaticky aktivuje vysoká světlá výška – tento setup je navržen pro maximální trakci v obtížném terénu a písku.

Oba nové jízdní režimy jsou rovněž vybaveny novým systémem Rally Launch Control, umožňující co nejrazantnější akceleraci na nezpevněném povrchu a dovoluje zhruba 20% prokluz kol.

Do výbavy 911 Dakar patří nově vyvinutý, pevný a lehký zadní spoiler z uhlíkového kompozitu CFRP a přední kapota ze stejného materiálu s výraznými vzduchovými otvory převzatými z modelu 911 GT3.

Nechybí offroadové detaily: červená hliníková tažná oka vpředu a vzadu, rozšířené podběhy a prahy či ochranné prvky z nerezu vpředu, vzadu a na bočních prazích. Boční otvory pro přívod vzduchu na přepracované přídi jsou chráněny proti odletujícím kamenům mřížkami z nerezové oceli.

Od obyčejných devětsetjedenáctek se ta dakarská odlišuje také bíle lakovanými ráfky a červenými zadními svítilnami.

Střecha Porsche 911 Dakar je vybavena 12V elektrickou zásuvkou pro světlomety volitelného střešního nosiče. Ten může díky nosnost 42 kilogramů pojmout vybavení pro dobrodružné výpravy jako například kanystry s vodou či benzinem, lopaty nebo trakční desky. Porsche pro Dakar nabízí také střešní stan.

Interiér je dvoumístný, řidič a spolujezdec usednou do skořepinových sedadel. Lehčí skla a baterie snižují hmotnost vozu na 1 605 kg – 911 Dakar je tedy o pouhých 10 kg těžší než 911 Carrera 4 GTS s automatickou převodovkou.

Připlatit se dá za sportovní paket Rally s ochranným rámem, šestibodovými bezpečnostními pásy a hasicím přístrojem.

Dvoutónový metalický lak odkazuje na vítězné porsche z Rallye Paříž-Dakar 1984. Původní „kuřáckou“ reklamu „Rothmans“ nahradil nápis „Roughroads“. Je to vůbec poprvé, kdy Porsche zavedlo kombinaci dvoubarevného laku a dekorativní fólie do sériové výroby. Na boku vozidla také může být podle přání klienta startovní číslo – od 0 do 999. Tento balíček Rally Design stojí 26 061 eur včetně daně. K tomu připočtěte 222 020 eur včetně DPH za Porsche 911 Dakar v základní konfiguraci. Tak uvidíme, kolik frajerů pojede devětsetjedenáctku za 5,5 milionu korun ošlehávat do džungle, brodit ji pískem a Amazonkou...