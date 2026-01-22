Mluvčí polského generálního štábu Marek Pietrzak řekl, že cílem zákazu je ochránit vojenské objekty před nebezpečími „souvisejícími s technologií, přístupem k informacím a množstvím senzorů používaných v těchto vozidlech“ a před přenosem dat bez vědomí a kontroly polské strany.
Ministerstvo obrany uvedlo, že pokračují práce na zavedení omezení týkajících se možnosti vjezdu aut vyrobených v Číně do střežených vojenských areálů a objektů. Zákaz by se podle resortu mohl týkat i propojování služebních mobilních telefonů a dalších nosičů dat se systémy nainstalovanými v těchto autech.
Podle serveru Notes from Poland Čína vyzvala Polsko, aby „nezneužívalo koncept národní bezpečnosti“.
V Polsku v současnosti o zákazu vjezdu do vojenského areálu může rozhodnout velitel příslušné jednotky. Před několika dny vyplul na veřejnost případ vojáka, který si koncem loňského roku koupil auto od čínského výrobce. Velitel mu ale nedal povolení ke vjezdu do areálu. Paulina Uznańská z Centra pro východní studia připomněla, že podle čínských zákonů mohou být firmy nuceny předávat úřadům data, včetně těch shromážděných v zahraničí.
Povolení k vjezdu odepřel velitel 1. varšavské tankové brigády také řidiči elektromobilu Tesla. Uznańská vysvětlila, že tato americká automobilka některé vozy vyrábí v Číně, kde má také datové centrum.
Polsko není v obavách z čínských automobilových špionů samo. Izraelské obranné síly na podzim 2025 zavedly přísná opatření omezující používání čínských automobilů v blízkosti vojenských objektů a následně začaly tyto vozy stahovat ze služby u důstojníků. Důvodem jsou vážné obavy ze špionáže a přenosu citlivých dat do Číny.
Ze stejného důvodu plánuje toto opatření USA. Připojená vozidla od výrobců se sídlem v Číně (a dalších „nepřátelských“ zemích) mají být zakázána na amerických vojenských základnách a zařízeních Ministerstva obrany USA. Senátní návrh zákona o obraně pro rok 2026 explicitně cílí na ochranu před rizikem, které tato vozidla představují.
Zákaz se vztahuje na osobní automobily, které mají „dostatečnou vazbu“ na Čínu nebo Rusko, a to i v případě, že jsou tyto vozy vyráběny v USA.
Čínská auta jsou vnímána jako „smartphony na kolech“, které obsahují kamery, mikrofony, GPS a další technologie připojené k internetu. Existuje obava, že by tato data mohla být posílána zpět do Číny.
Čína má strach z Muskových špionů. Tesly nemohou k vojenským objektům
Podobné opatření už v roce 2021 zavedla právě Čína a bylo zaměřeno proti vozům značky Tesla, které nemohly v Číně k vojenským objektům. Čínská armáda se totiž obávala dat, která sbírají kamery tesel a nad nimiž nemá čínská vláda kontrolu. Majitelé těchto elektromobilů měli parkovat mimo obytné areály, které spadají pod armádu.