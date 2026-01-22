Polsko chce zakázat vjezd čínským autům do vojenských areálů, bojí se špionů

Autor: ,
Polské úřady z bezpečnostních důvodů plánují zakázat vjezd čínským automobilům do vojenských areálů, píše agentura AFP s odvoláním na vojenské činitele. Auta vyráběná v Číně v různých zemích vzbuzují obavy kvůli možnému získávání dat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mluvčí polského generálního štábu Marek Pietrzak řekl, že cílem zákazu je ochránit vojenské objekty před nebezpečími „souvisejícími s technologií, přístupem k informacím a množstvím senzorů používaných v těchto vozidlech“ a před přenosem dat bez vědomí a kontroly polské strany.

Ministerstvo obrany uvedlo, že pokračují práce na zavedení omezení týkajících se možnosti vjezdu aut vyrobených v Číně do střežených vojenských areálů a objektů. Zákaz by se podle resortu mohl týkat i propojování služebních mobilních telefonů a dalších nosičů dat se systémy nainstalovanými v těchto autech.

Podle serveru Notes from Poland Čína vyzvala Polsko, aby „nezneužívalo koncept národní bezpečnosti“.

V Polsku v současnosti o zákazu vjezdu do vojenského areálu může rozhodnout velitel příslušné jednotky. Před několika dny vyplul na veřejnost případ vojáka, který si koncem loňského roku koupil auto od čínského výrobce. Velitel mu ale nedal povolení ke vjezdu do areálu. Paulina Uznańská z Centra pro východní studia připomněla, že podle čínských zákonů mohou být firmy nuceny předávat úřadům data, včetně těch shromážděných v zahraničí.

Povolení k vjezdu odepřel velitel 1. varšavské tankové brigády také řidiči elektromobilu Tesla. Uznańská vysvětlila, že tato americká automobilka některé vozy vyrábí v Číně, kde má také datové centrum.

Polsko není v obavách z čínských automobilových špionů samo. Izraelské obranné síly na podzim 2025 zavedly přísná opatření omezující používání čínských automobilů v blízkosti vojenských objektů a následně začaly tyto vozy stahovat ze služby u důstojníků. Důvodem jsou vážné obavy ze špionáže a přenosu citlivých dat do Číny.

Ze stejného důvodu plánuje toto opatření USA. Připojená vozidla od výrobců se sídlem v Číně (a dalších „nepřátelských“ zemích) mají být zakázána na amerických vojenských základnách a zařízeních Ministerstva obrany USA. Senátní návrh zákona o obraně pro rok 2026 explicitně cílí na ochranu před rizikem, které tato vozidla představují.

Zákaz se vztahuje na osobní automobily, které mají „dostatečnou vazbu“ na Čínu nebo Rusko, a to i v případě, že jsou tyto vozy vyráběny v USA.

Čínská auta jsou vnímána jako „smartphony na kolech“, které obsahují kamery, mikrofony, GPS a další technologie připojené k internetu. Existuje obava, že by tato data mohla být posílána zpět do Číny.

Čína má strach z Muskových špionů. Tesly nemohou k vojenským objektům

Podobné opatření už v roce 2021 zavedla právě Čína a bylo zaměřeno proti vozům značky Tesla, které nemohly v Číně k vojenským objektům. Čínská armáda se totiž obávala dat, která sbírají kamery tesel a nad nimiž nemá čínská vláda kontrolu. Majitelé těchto elektromobilů měli parkovat mimo obytné areály, které spadají pod armádu.

Vstoupit do diskuse
titulek

Účet za elektřinu klesne, elektroautaři to u nabíječek nepocítí. Ušetří doma

Škoda Eynaq u nabíjecí stanice Ionity

VIDEO Stát převzal od 1. ledna platbu za podporu obnovitelných zdrojů, což pro odběratele elektřiny...

Německo znovu rozdá peníze na nákup elektroaut. Chudým dá dotaci až 150 tisíc

Hyundai Inster

VIDEO Německá vláda nabídne rodinám s nižšími příjmy subvence na nákup elektromobilů. Činit budou od 1...

Čínský elroq exceluje spotřebou. Leapmotor nabídne luxus za rozumné peníze

Leapmotor B10

VIDEO Elektrický Leapmotor B10 exceluje spotřebou, ale moderní ovládání ve stylu Tesly nefunguje ideálně....

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Vánoce začaly už trochu dřív. Saně plné dárků tentokrát poháněla elektřina

Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem.

Ta scéna je skoro jako z filmu. Vánoční balicí papír létá úplně všude. Nedočkavé dětské ruce po pár...

Trochu jsme se vrátili do čipové krize, jde o politické rozhodnutí, říká šéf Toyoty Kiml

Prezident automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic Robert Kiml....

V pátek 31. října sjel z linek automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic poslední vůz...

Pit stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku Martina Macíka

Nejčtenější

Evropské Auto roku ve zpětném zrcátku. Toto jsou vítězové od roku 1964

Porsche 928

Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se...

Bruselský autosalon ukázal, jak se Evropa snaží ubránit před dravci z východu

Bruselský autosalon 2026

Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam...

Karlos Terminátor Vémola chová nejen lvy, ale i automobilové bestie

Karlos Terminátor Vémola vozový park

Penzionovaný český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola je od pondělí 19. ledna venku z vazby po složení údajně až 15milionové kauce. Čtyřicetiletého bývalého profesionálního sportovce podezřívají...

CES 2026: Číňané okopírovali bugatky a robot, který pošilhává po Nošovicích

Hlavní pozornost na sebe strhl model Nebula Next 01 v agresivním zeleném laku....

Zatímco v minulých letech byly na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas hlavním tématem elektromobily, letos se pozornost přesunula k umělé inteligenci, autonomním technologiím a robotům,...

Dvacet minut chystáte, dvě jedete. Auto vás v Grónsku nikam nedoveze

Premium
Mezi jednotlivými osadami nevedou žádné silnice, které by ustály jakýkoliv...

Je to země, do které by se Česko rozlohou vměstnalo osmadvacetkrát. Přesto v ní najdete jen tři semafory, dvanáct křižovatek a jeden jediný tunel. Ráj motoristů to není. Parkovišť je tu méně než...

Dostane každá pneumatika čip? EU to nepožaduje, výrobci to přesto plánují

Premium
V horských oblastech, například v Dolomitech, Jižním Tyrolsku nebo v okolí...

Stačí přiložit čtečku – a hned je jasné, kolik kilometrů má pneumatika ujeto. Nebo jak je na tom hloubka dezénu. To by měl umožnit tzv. RFID čip v budoucnosti montovaný do každé pneumatiky. Jestli se...

22. ledna 2026

Polsko chce zakázat vjezd čínským autům do vojenských areálů, bojí se špionů

Z elektromobilu, který byl kompletně vyvinut a vyroben v zahraničí, zůstane v...

Polské úřady z bezpečnostních důvodů plánují zakázat vjezd čínským automobilům do vojenských areálů, píše agentura AFP s odvoláním na vojenské činitele. Auta vyráběná v Číně v různých zemích vzbuzují...

22. ledna 2026

KVÍZ: Co jsou „džersejky“ a kdo řídí jako Stevie Wonder? Jak se vyznáte ve slangu řidičů?

Policisté kontrolují hranice se Slovenskem. (30. září 2022)

Silnice mají vlastní jazyk – ať už jde o „retardéry, pangejt nebo chlupatý“. V tomto kvízu si vyzkoušíte, jak dobře rozumíte hantýrce řidičů, kamioňáků a silničářů. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

vydáno 22. ledna 2026

Koncern VW škrtne pár drahých manažerů. O vývoji škodovek rozhodnou v Německu

Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion

Skupina masově vyráběných značek německého automobilového koncernu Volkswagen s označením Brand Group Core (BGC), do které spadá rovněž česká Škoda Auto, zavádí novou řídící strukturu a ruší řadu...

21. ledna 2026  14:58,  aktualizováno  20:16

Účet za elektřinu klesne, elektroautaři to u nabíječek nepocítí. Ušetří doma

Škoda Eynaq u nabíjecí stanice Ionity

Stát převzal od 1. ledna platbu za podporu obnovitelných zdrojů, což pro odběratele elektřiny znamená úsporu zhruba 60 haléřů za každou kilowatthodinu. Pocítí to tak i majitelé elektromobilů, kteří...

21. ledna 2026

Škoda vylepšila své SUV pro Indii. Za volantem si popovídáte s AI

Škoda Kushaq (facelift, 2026)

Škoda představila nové provedení svého indického SUV. Model Kushaq vyvinutý pro indický a vietnamský trh se představil v roce 2021. S faceliftem Kushaq dostal upravený vzhled, novou výbavu a na...

21. ledna 2026

Dopravák high-tech. Robopolicistka bude v Číně řídit dopravu

Čína nasadí robotické policisty řízené AI

V Číně debutuje humanoidní robot se senzory, radarem a umělou inteligencí, který bude řídit městskou dopravu po boku skutečných policistů. Potkáte jej ve městě Wuhu ve východní provincii An-chuej, to...

21. ledna 2026

Doručovací roboti v Číně šílí, žádná překážka je nezastaví

Bezpilotní dodávky v Číně se staly virálními kvůli způsobování chaosu na...

Samořídicí dodávky v Číně se vymkly kontrole. Doručovací roboti se stali virálním fenoménem, ​​ale ne z nějakých hrdinských důvodů. Bludní nemotorní baterioví mezci se chovají jako smyslů...

20. ledna 2026

Karlos Terminátor Vémola chová nejen lvy, ale i automobilové bestie

Karlos Terminátor Vémola vozový park

Penzionovaný český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola je od pondělí 19. ledna venku z vazby po složení údajně až 15milionové kauce. Čtyřicetiletého bývalého profesionálního sportovce podezřívají...

20. ledna 2026

Německo znovu rozdá peníze na nákup elektroaut. Chudým dá dotaci až 150 tisíc

Hyundai Inster

Německá vláda nabídne rodinám s nižšími příjmy subvence na nákup elektromobilů. Činit budou od 1 500 do 6 000 eur (zhruba 36 000 až 146 000 Kč), oznámil ministr životního prostředí Carsten Schneider....

19. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  14:55

Nejlepší Mercedes A je ten s motorem z Dacie. V bazaru buďte ostražití

Premium
Mercedes-Benz A 200

Kompaktní hatchback prémiové značky prošel od roku 1998 zajímavou evolucí. V roce 2012 s třetí generací opustil koncepci městského MPV a stal se z něj klasický zástupce segmentu C, který sází hlavně...

19. ledna 2026

Čínský elroq exceluje spotřebou. Leapmotor nabídne luxus za rozumné peníze

Leapmotor B10

Elektrický Leapmotor B10 exceluje spotřebou, ale moderní ovládání ve stylu Tesly nefunguje ideálně. Tento čínský elektromobil by chtěl konkurovat Škodě Elroq, což se mu sice cenou daří, ale zákazníky...

19. ledna 2026,  aktualizováno  6:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.