Polský ministr se obrátil na soud kvůli zákazu prodeje aut se spalováky

Ten má vyšetřit, zda unijní předpisy týkající se omezení prodeje aut s klasickými motory jsou v souladu s polskou ústavou.

„Neexistuje, aby (unijní) orgány a úředníci připravili miliony Poláků o právo vybrat si auto se spalovacím motorem, o právo na svobodnou dopravu,“ řekl Ziobro stojící v čele euroskeptické strany Suverénní Polsko, která je partnerem vládnoucího Práva a spravedlnosti. „Vedlo by to k dopravnímu vyloučení milionů polských rodin,“ dodal. „Polsku hrozí velká katastrofa, Armagedon,“ varoval Ziobro, který je tváří kontroverzní justiční reformy z posledních let, kvůli níž s Varšavou vede spory Evropská komise.

Polsko bylo jedinou zemí sedmadvacítky, která letos v březnu hlasovala proti normě, jež od roku 2035 v Evropské unii prakticky znemožní prodej nových aut s klasickými spalovacími motory.

Ziobro uvedl, že má pochybnosti o zákonnosti těchto předpisů a o jejich platnosti na území Polska. Doufá, že se ústavní soud touto věcí bude zabývat rychle a „znemožní nové vládní koalici, aby krok po kroku unijní předpisy zaváděla“. „Rozhodl jsem se podat podnět k ústavnímu soudu, … jehož povinností je bránit polskou ústavu a zájmy Poláků,“ řekl ministr.

Právo a spravedlnost sice v nedělních volbách do Sejmu, dolní komory polského parlamentu, získalo nejvíce hlasů, ne však tolik, aby mohlo sestavit příští polskou vládu. O možné koalici začala vyjednávat proevropská Občanská koalice se středovou Třetí cestou a Novou levicí.