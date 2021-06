Polský fiat byl hit československých silnic. Poslední vyjel před 30 lety

Škodovkám ujel a pak zrezl Tehdejší majitelé na „poláka“ nedají dopustit. Roman vlastnil postupně dva: „První byl ročník 1968, a měl ještě italský motor, který Poláci dováželi z Turína a ve Varšavě jen montovali. Přestože to byla jedna-trojka, jezdil úžasně. Auto přežil, to zahubila koroze - největší mor tohoto modelu, což ale nebylo v té době nic neobvyklého,“ říká. První generace měla chromovanou čelní masku a dvě oddělená zadní světla, druhá dostala v roce 1973 a 1975 bohužel auto prošlo řadou změn k horšímu. Maska už byla plastová, dozadu byly namontovány nevzhledné sdružené svítilny, pákové kliky nahradily zapuštěné. A právě faceliftovaný fiat byl druhým vozem Romanova vozového parku. „Byla to 1,5 s výkonem 75 koní, už z polské produkce. Motor nebyl tak spolehlivý, často se musel ladit karburátor, ale na československých silnicích dával hravě na frak všem škodovkám. Auto bylo navíc oproti nim luxusně odpružené, byl to malý silniční parník. Plul krajinou, odmazával všechny výmoly, uvnitř vládlo báječné ticho. Možná že už je vzpomínka zkreslená léty, ale měl jsem poláka opravdu rád,“ říká Roman. Nakonec i druhý fiat odešel do automobilového nebe kvůli stejnému neduhu jako ten první: ani díky neustálému vyvařování nedokázal vzdorovat rezatému moru.