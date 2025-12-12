Česká policie je součástí organizace Roadpol, která sdružuje policejní sbory z 31 evropských států. A k nim také dubajskou policii. A několikrát ročně tak tyto policejní sbory pořádají své dopravně bezpečnostní akce.
Například v říjnu proběhla velké celoevropská kontrola toho, zda řidiči nepoužívají za jízdy mobilní telefony. A krátce před Vánoci se na silnice pod hlavičkou Roadpolu vydají znovu. Tentokrát na akci s názvem Alcohol & Drugs.
Zvýšený policejní výskyt na českých silnicích je tak možné očekávat v termínu od 15. prosince do 21. prosince. A dává to dokonalý smysl. Právě tyto dny jsou tradičně plné firemních i soukromých vánočních večírků. A tak se dá očekávat, že někteří usednou za volant pod vlivem alkoholu nebo drog. Standardně se takový risk nevyplácí, ale letos je riziko pokuty ještě o mnoho vyšší.
A abychom byli přesní. Nejde jen o riziko pokuty. „Alkohol významně ovlivňuje vnímání – je narušená schopnost koordinace, rovnováhy, odhadu vzdálenosti, člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek tzv. tunelové vidění. Alkohol odbourává zábrany, a tak se z tichých, plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci. To všechno může mít naprosto fatální následky. Zároveň na silnici nikdy nejsme sami. Je třeba brát v úvahu další účastníky provozu, a tak trochu předvídat jejich chování, počítat s dalšími automobily, motorkáři, cyklisty, chodci nebo zvířaty. Opatrné předvídání není zrovna disciplína, kde by opilí lidé excelovali,“ upozorňuje Policie ČR.
A zdůrazňuje také riziko zbytkového alkoholu! „Zatímco přímo po skleničce jde řídit jen málokdo, ráno po večírku usedne za volant spousta lidí a ani si neuvědomí, že mohou být pro sebe i okolí nebezpečím. Pro policii je to přitom alkohol jako alkohol. Nerozlišuje mezi zbytkovým a „čerstvým“. Pro takzvaný zbytkový alkohol je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce. Může mít i hladinu dosahující až jednoho promile a přitom si myslet, že už je v pořádku,“ dodává policejní tisková mluvčí Eliška Pospíšilová.
A my připomínáme fakt, že jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vyjde na 7 tisíc Kč až 25 tisíc Kč. Úřad k tomu přidává šest trestných bodů a zákaz řízení až na 18 měsíců. A odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky je ještě dražší. Pokuta se pohybuje v rozmezí 25 tisíc Kč až 75 tisíc Kč, zákaz řízení pak je také až na 18 měsíců.
