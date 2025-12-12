Pozor na vánoční mejdany, policie žhaví alkotestery, chystá velkou akci

Většina lidí má pojem velká policejní akce spojen se Speed Marathonem, ale nejen tuzemští policisté vyrážejí na silnice hromadně mnohem častěji. Už za pár dnů začne velká akce zaměřená na drogy a alkohol.
ilustrační snímek

ilustrační snímek

Česká policie je součástí organizace Roadpol, která sdružuje policejní sbory z 31 evropských států. A k nim také dubajskou policii. A několikrát ročně tak tyto policejní sbory pořádají své dopravně bezpečnostní akce.

Mobil z ruky! Policie tento týden loví telefonisty za volantem

Například v říjnu proběhla velké celoevropská kontrola toho, zda řidiči nepoužívají za jízdy mobilní telefony. A krátce před Vánoci se na silnice pod hlavičkou Roadpolu vydají znovu. Tentokrát na akci s názvem Alcohol & Drugs.

Zvýšený policejní výskyt na českých silnicích je tak možné očekávat v termínu od 15. prosince do 21. prosince. A dává to dokonalý smysl. Právě tyto dny jsou tradičně plné firemních i soukromých vánočních večírků. A tak se dá očekávat, že někteří usednou za volant pod vlivem alkoholu nebo drog. Standardně se takový risk nevyplácí, ale letos je riziko pokuty ještě o mnoho vyšší.

Alkulačka.cz - kalkulátor hladiny alkoholu v krvi

A abychom byli přesní. Nejde jen o riziko pokuty. „Alkohol významně ovlivňuje vnímání – je narušená schopnost koordinace, rovnováhy, odhadu vzdálenosti, člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek tzv. tunelové vidění. Alkohol odbourává zábrany, a tak se z tichých, plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci. To všechno může mít naprosto fatální následky. Zároveň na silnici nikdy nejsme sami. Je třeba brát v úvahu další účastníky provozu, a tak trochu předvídat jejich chování, počítat s dalšími automobily, motorkáři, cyklisty, chodci nebo zvířaty. Opatrné předvídání není zrovna disciplína, kde by opilí lidé excelovali,“ upozorňuje Policie ČR.

Můžete za volant? I zbytkový alkohol může stát řidičák a pokutu až 50 tisíc

A zdůrazňuje také riziko zbytkového alkoholu! „Zatímco přímo po skleničce jde řídit jen málokdo, ráno po večírku usedne za volant spousta lidí a ani si neuvědomí, že mohou být pro sebe i okolí nebezpečím. Pro policii je to přitom alkohol jako alkohol. Nerozlišuje mezi zbytkovým a „čerstvým“. Pro takzvaný zbytkový alkohol je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce. Může mít i hladinu dosahující až jednoho promile a přitom si myslet, že už je v pořádku,“ dodává policejní tisková mluvčí Eliška Pospíšilová.

Alkohol za volantem některé země tolerují, pojišťovny jsou ovšem nekompromisní

A my připomínáme fakt, že jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vyjde na 7 tisíc Kč až 25 tisíc Kč. Úřad k tomu přidává šest trestných bodů a zákaz řízení až na 18 měsíců. A odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky je ještě dražší. Pokuta se pohybuje v rozmezí 25 tisíc Kč až 75 tisíc Kč, zákaz řízení pak je také až na 18 měsíců.

Bouralo pivo s kořalkou, ne já! Boj s alkoholem za volantem začal před 60 lety
Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

12. prosince 2025

