Policistům začínají být octavie malé, Hamáček by pro ně chtěl kodiaqy

Jan Hamáček při předání nových vozů uvedl, že společně s Janem Švejdarem nyní uvažují nad tím, že by pro potřeby policejních hlídek byla potřeba větší auta, než jsou dnes standardní octavie.

„Ukazuje se, že na policii je kladeno stále více nároků z hlediska vybavení,“ říká s tím, že za patnáct let se objem výbavy policejního vozu téměř zdvojnásobil. „Klasická prvosledová hlídka kromě osobního vybavení policistů veze helmy, neprůstřelné vesty, balistický štít, dlouhé zbraně, které musí být v trezoru, standardní výbavou je i defibrilátor a další věci,“ vypočítává a dodává, že kombíková octavia tak začíná být pro tuto výbavu malá. „Chtělo by to něco většího, takže ve škodovácké nabídce by to logicky bylo vozidlo typu Kodiaq. Nemohu ovšem předjímat, jaká značka vyhraje případné výběrové řízení.“

Ředitel Škoda Auto Česká republika Luboš Vlček připomíná, že Kodiaqy slouží už například v řadách britské policie.



Škodovky za 1,5 miliardy

K octaviím, superbům a fabiím se nyní premiérově přidávají další dva modely Škody. Ministerstvo vnitra a jeho podřízené organizace tak pokračují v obnově vozového parku, kterou ve velkém spustil Jan Hamáček v uplynulém roce. „Nesmířil jsem se s tím, že by policisté jezdili v ojetinách, a výsledkem je, že policisté mohou zajišťovat bezpečnost v moderních a spolehlivých vozech. V nákupu nových aut proto budeme pokračovat,“ uvedl ministr vnitra.

Aktuálně čítá policejní flotila na deset tisíc aut. „Nejvíce vozů značky Škoda slouží v barvách Policie ČR, ale uplatnění nacházejí také u Hasičského záchranného sboru, státních archivů a dalších orgánů státní správy,“ vypočítává mluvčí českého zastoupení značky Pavel Jína.

Hamáčkův resort v souladu s rámcovou smlouvou odebere téměř 3 300 aut v průběhu následujících tří let, v letošním roce to bude přes 1 250 vozidel. Hodnota tendru je přibližně 1,5 miliardy korun, z toho na nákup kodiaqů připadá 1,1 miliardy. S objednáváním a přebíráním vozidel z nového tendru může ministerstvo podle Hamáčka operativně hýbat.

Z 3 294 celkem objednaných vozů jich 1 853 připadá na modelovou řadu Kodiaq. Všechny budou mít pohon všech kol, sedmistupňovou převodovku DSG a výbavu vycházející ze specifikace Ambition; 193 z nich pohání motor 2,0 TDI/140 kW, zbytek bude osazen agregátem 2,0 TSI/140 kW. Podle Hamáčka je jednotková cena za kodiaq pro policii asi 520 tisíc bez daně.



Modelu Scala odebere ministerstvo 640 kusů (motor 1,0 TSI/85 kW) a 801 bude fabií (1,0 TSI/70 kW) – 630 ve verzi hatchback a 171 v provedení combi.

„Většina nasmlouvaných vozidel bude mít speciální výbavu VRZ (výstražné zvukové a rozhlasové zařízení), která je nezbytná pro výkon služby v bezpečnostních složkách státu,“ dodává Pavel Jína. „Od roku 1993 bylo českým policistům v rámci několika tendrů předáno přes devatenáct tisíc vozů Škoda nejrůznějších modelů a specifikací, další desítky tisíc odebraly jiné orgány státní správy.“

Elektrifikace

Součástí tendru je ještě nákup hybridních hyundaiů, za 700 vozidel zaplatí stát 369 milionů. Ministerstvo vnitra podle Hamáčka plánuje další nákupy elektrifikovaných aut a modelů na zemní plyn CNG, už nyní slouží u policie několik desítek takových vozů. V červnu nastoupilo do služby 38 elektromobilů Hyundai Ioniq, v policejních barvách hlídkují v Praze (čtěte zde). „Elektromobilita je budoucnost, i ministerstvo vnitra na to musí reagovat. Samozřejmě je jejich použití vhodnější u policie než u hasičů,“ dodal. Od 13. července je ve věstníku veřejných zakázek nové oznámení o zahájení zadávacího řízení na dodávky osobních vozidel s hybridním pohonem (zde).

V lednu policie převzala další civilní auta, poprvé je pořídila na operativní leasing. Za čtyři roky zaplatí 191 milionů korun, dostane 500 octavií, které firma po dvou letech vymění za nové. Měsíčně vyjde jeden vůz téměř na 8 000 korun, v ceně jsou kromě vozu také servisní úkony, pneuservis nebo pojištění. Policie si od operativního leasingu slibuje snížení nákladů na provoz aut. Dnes předaná první auta z dalšího tendru jsou ale standardně koupena, nejde o pronájem formou operativního leasingu.