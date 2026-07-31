Pokud se řekne policejní akce zaměřená na rychlost, většině se vybaví pravidelný jarní Speed Marathon. To ale není jediná velká akce zaměřená na bezpečnost provozu a hlavně rychlost. Od pondělí 3. srpna až do neděle 9. srpna se čeští policisté zapojí do celoevropské akce zaměřené právě na dodržování rychlostních limitů. Akce má název Speed a proběhne pod hlavičkou organizace Roadpol.
„Roadpol je evropská organizace sdružující dopravní policie desítek států. Jejím hlavním cílem je snížit počet nehod a úmrtí na silnicích. Organizace vznikla v roce 2020 přeměnou dřívější sítě TISPOL,“ vysvětluje policie. Zjednodušeně řečeno to znamená, že se policisté v řadě evropských zemí domluví a v jeden a ten stejný termín vyráží do ulic na velké dopravně bezpečnostní akce. Pozor tedy na cestách na dovolenou, přejezdem českých hranic hrozba zvýšeného počtu radarů na silnici neskončí.
A připomínáme, že překročení rychlosti může také na místě stát řidičák a domů budete muset pěšky. Záleží ale na tom, jak moc rychlost překročíte. Ve chvíli, kdy to bude o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ni, může policistům místo pokuty stačit domluva. Pokud nezabere, pak počítejte na místě s pokutou do 1 500 Kč, ve správním řízení do 5 000 Kč, trestné body v tomto případě čekat nemusíte.
Jiné je to ale u opravdu vysokého překročení rychlosti. Řeč je o situaci, kdy pojedete o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více. V takovém případě totiž můžete na místě přijít o řidičák a ve správním řízení počítejte s pokutou až 25 000 Kč, šesti body k tomu a také se zákazem řízení až na 18 měsíců. Váš řidičský průkaz pak poputuje na obecní úřad s rozšířenou působností v místě, kde k zadržení došlo, a úřad rozhodne o dalším postupu. Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmíte řídit, jinak se dopouštíte přestupku.
A připomínáme, že nejde jen o to, že je jízda se zadrženým řidičákem přestupek. Je také hodně drahý! Úřad může uložit pokutu až do 25 000 Kč, k tomu přidá čtyři trestné body a zákaz řízení protáhne až o 18 měsíců.