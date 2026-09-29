Policie získala informace o plánované akci „Europe illegal season end 2026“ zejména ze sociálních sítí, uvedl v úterý mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.
„Tato akce se v minulých letech uskutečnila i v jiných evropských zemích a její konání bylo vždy spojeno s rozsáhlým a zásadním ohrožováním bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku,“ uvedl Bocán.
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Účastníci podle něj organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku.
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Policie proto podle mluvčího nasadí v období sjezdu policisty ze všech dálničních oddělení, krajských oddělení silničního dohledu, dopravních inspektorátů územních odborů nebo vozidla z celorepublikového Speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava.
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„S ohledem na předpokládané množství řidičů ze zahraničí budou v terénu zapojeny také hlídky mobilní jednotky cizinecké policie,“ uvedl mluvčí.
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Ze vzduchu bude situaci monitorovat podle Bocána vrtulník s termovizí, policie zapojí i drony. Pro případ zásadního narušování veřejného pořádku budou v pohotovosti i policisté ze speciálních pořádkových jednotek a pro případné rychlé posouzení použité pyrotechniky i znalec. „Míra nasazení je nastavena na nejčernější scénář, který zatím hovoří i o několika tisícovkách vozidel, která se k nám mohou sjet ze všech směrů,“ vysvětlil mluvčí.
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Policisté budou opatření podle průběžně získávaných informací upravovat. Hlídat budou i hraniční přechody a významné příjezdové cesty.
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