Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, chystá rozsáhlou akci

Autor: ,
  16:00
Česká policie zjistila, že v Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců speciálně upravených aut. Připravuje proto rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotknou téměř celé republiky.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Policie získala informace o plánované akci „Europe illegal season end 2026“ zejména ze sociálních sítí, uvedl v úterý mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Tuningový sraz Car Wars na letišti v Panenském Týnci v letech 2006 až 2009
Big meet Praha 2026
Big meet Praha 2026
Big meet Praha 2026
Big meet Praha 2026
44 fotografií

„Tato akce se v minulých letech uskutečnila i v jiných evropských zemích a její konání bylo vždy spojeno s rozsáhlým a zásadním ohrožováním bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku,“ uvedl Bocán.

Socialistické perly i střepy. Autosraz v Hnačově je proslavený v celé Evropě

Účastníci podle něj organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku.

Na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou najelo auto do davu. Pět lidí se zranilo

Policie proto podle mluvčího nasadí v období sjezdu policisty ze všech dálničních oddělení, krajských oddělení silničního dohledu, dopravních inspektorátů územních odborů nebo vozidla z celorepublikového Speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava.

Tuningová šílenost roku je z Česka. Sovětská fosilie pro kavárenské povaleče

„S ohledem na předpokládané množství řidičů ze zahraničí budou v terénu zapojeny také hlídky mobilní jednotky cizinecké policie,“ uvedl mluvčí.

Rychle a zběsile do šrotu. Z natáčení bylo demoliční derby tisíců aut

Ze vzduchu bude situaci monitorovat podle Bocána vrtulník s termovizí, policie zapojí i drony. Pro případ zásadního narušování veřejného pořádku budou v pohotovosti i policisté ze speciálních pořádkových jednotek a pro případné rychlé posouzení použité pyrotechniky i znalec. „Míra nasazení je nastavena na nejčernější scénář, který zatím hovoří i o několika tisícovkách vozidel, která se k nám mohou sjet ze všech směrů,“ vysvětlil mluvčí.

Motorkáři s tuningovými výfuky mají utrum. Olomoučtí policisté tasí hlukoměry

Policisté budou opatření podle průběžně získávaných informací upravovat. Hlídat budou i hraniční přechody a významné příjezdové cesty.

Noční Prahou se proháněla upravená vozidla. Policisté řeší 20 přestupků
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Severní Koreu propojili s Ruskem, most otevřel ukrajinský veterán

Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční...

Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil...

Král českého designu by se dožil 90 let. K vidění jsou jeho auťáky i hračky

Václav Král a jeho Supertatra

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy otevřelo retrospektivní výstavu, která je poctou k nedožitým 90. narozeninám tohoto mimořádného výtvarníka, konstruktéra, ale i pedagoga a závodníka. Podívejte...

Čtyři medvědi a 1 000 koní. Mercedes v Česku předvedl své nové chlouby

Použití moderní 800voltové elektrické architektury přináší vozu zásadní výhody...

Výskyt medvědů je hlášen nejen na Moravě, nedávno byla pro změnu rodinka těch nových automobilových viděna i v centru Prahy. Pocházejí z Německa, mají ve znaku hvězdu a mají políčeno na peněženky...

S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné

Distinguished Gentleman’s Drive

Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...

Seznamte se s Waldou. Mate tělem, opelichaný stařík je to jen zvenčí

Karavan Walda postavený na základech Fiatu Ducato.

Walda je karavan, seznamte se. Zhmotněný cestovatelský neo-punk. Nebo ještě jinak: zvenku soumar v posledním tažení, zevnitř hogo-fogo bejvák. Neláká zloděje, pohostí rodinu. Petrovi přesně takový...

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, chystá rozsáhlou akci

ilustrační snímek

Česká policie zjistila, že v Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců speciálně upravených aut. Připravuje proto rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotknou téměř...

29. září 2026

Pozor na drahou smaženici. Pokuty za parkování v lese nedává jen policie

Lesy na Vysočině se nyní rozzářily jedovatými muchomůrkami červenými. Ty...

Sběr hub patří k českým národním sportům, začátek sezony ale na silnicích kolem lesů pravidelně vytváří nebezpečné situace. Řidiči ve vidině plných košíků často odstavují svá auta bezohledně a bez...

29. září 2026

S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné

Distinguished Gentleman’s Drive

Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...

29. září 2026

Čínská auta dolaďují v Česku. Maskovaná MG se zastavila v pivovaru

Čínská auta dolaďují v Česku. Maskovaná MG se zastavila v pivovaru

Značka MG se evropských trzích – včetně toho českého – velmi dobře etablovala. Patří k nejprodávanějším čínským automobilům v Evropě, tradiční britskou značku totiž vlastní čínský koncern SAIC....

29. září 2026

Volba evropského auta roku začíná. Ukazuje čínské ambice, snaživost i marnost

Exkluzivně
Totéž platí pro Polestar 5 z téže líhně. Ve snaze odlišit se za každou cenu...

Devadesát aut na pobřeží, mezi nimi nažhavený čínský arzenál i maskované prototypy. Které z nich se stane evropským Vozem roku 2027? Nahlédněte do zákulisí největšího nezávislého testování...

28. září 2026

Dietářský supersport pro každý den je zajímavá ojetina pro labužníky i sběratele

Premium
BMW i8 Roadster

Placatý supersport s nahoru otevíratelnými dveřmi se na první pohled netváří jako auto z běžné bazarové nabídky. Jenže BMW s tímto vozem nechtělo přímo konkurovat exkluzivním vozům od Ferrari....

28. září 2026

Král českého designu by se dožil 90 let. K vidění jsou jeho auťáky i hračky

Václav Král a jeho Supertatra

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy otevřelo retrospektivní výstavu, která je poctou k nedožitým 90. narozeninám tohoto mimořádného výtvarníka, konstruktéra, ale i pedagoga a závodníka. Podívejte...

27. září 2026

ANALÝZA: Co ukáže Česko v autoprůmyslu za dvacet let? Rozhoduje se to dnes

Premium
ilustrační snímek

Jaké místo pro Česko se v příštích desetiletích rýsuje ve světovém autoprůmyslu? To se po čtvrtstoletí poradenství v asijských aktivitách automobilek snaží odhadnout autor závěrečného dílu seriálu o...

27. září 2026

Drahá patálie VW: Do servisu míří milion škodovek, může za to zatracený šroubek

ilustrační snímek

Koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat zhruba čtyři miliony aut, včetně více než milionu vozů Škoda, píše Handelsblatt. U některých modelů značek Volkswagen, Škoda, Seat a...

25. září 2026  15:49,  aktualizováno  26. 9. 9:16

Do Prahy za ikonickými BMW. Uvidíte vzácné veterány i unikátní motocykly

Instalace výstavy Na BMW v nákupním centru Arkády Pankrác

Legendární kabriolety, historické speciály, žhavé novinky, ale také limitované série motocyklů. Obchodní centrum Arkády Pankrác nabízí do 15. října parádní podívanou pro milovníky značky BMW....

26. září 2026,  aktualizováno  8:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Konec nekonečného konfigurování. BAIC X55 nabízí plnou výbavu bez skrytých příplatků

Advertorial
BAIC X55

Výběr nového vozu se často mění v úmorné studování dlouhých ceníků a zvažování, zda si připlatit za vyhřívaná sedadla, chytřejší světlomety nebo bezpečnostní asistenty. Nakonec si objednáte balíček...

25. září 2026

Seznamte se s Waldou. Mate tělem, opelichaný stařík je to jen zvenčí

Karavan Walda postavený na základech Fiatu Ducato.

Walda je karavan, seznamte se. Zhmotněný cestovatelský neo-punk. Nebo ještě jinak: zvenku soumar v posledním tažení, zevnitř hogo-fogo bejvák. Neláká zloděje, pohostí rodinu. Petrovi přesně takový...

25. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde