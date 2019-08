Krizový víkend na cestách začíná. Policii na stráži doprovodí odtahovky

V Chorvatsku Češi letos řešili poruchy Čeští motoristé v Chorvatsku z údajů asistenční služby Europ Assistance spíš řešili poruchy než vážné nehody. Podle Vladimíra Fuchse, generálního ředitele Europ Assistance šlo nejčastěji o poruchy, někdy ovlivněné i technickým stavem vozidla. Češi mají totiž poměrně staré vozy, v průměru jim je okolo 14 let. „Někteří řidiči bohužel přeceňují technické možnosti svého vozu, případně tento faktor při plánování dovolené neuvažují. Při cestě dlouhé několik set kilometrů se tak vystavují riziku, že automobil selže,“ vysvětluje Vladimír Fuchs. U jedenáct let starého Volkswagenu například letos v Chorvatsku odešel motor. „Řidič měl naštěstí sjednaný správný rozsah asistenčních služeb, Europ Assistance mu tedy na místě operativně zajistila hotel a z České republiky za ním vypravila náhradní auto. Řidiči ho dovezl repatriační vůz, který se zároveň vrátil domů s porouchaným Volkswagenem, jehož majitel už mezitím pokračoval v cestě. Náklady na ubytování, odtah a repatriaci přesáhly v tomto případě 45 tisíc korun,“ uvádí Fuchs. A dodává, že Europ Assistance letos přes léto vyslala do Chorvatska speciální českou asistenční jednotku s odtahovými vozy, která pomáhá českým občanům přímo na místě. Od června se na ni obrátilo celkem 314 českých řidičů.