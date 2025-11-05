Každý řidič by měl vědět, že jakmile přijde od policie nebo městských strážníků pokyn k zastavení, tak je opravdu vhodné zastavit. Ti, kteří se pokusí ujet, zpravidla stejně nedojedou moc daleko. Je ale dobré si připomenout, že zákon mluví o mnohem více uniformovaných i neuniformovaných osobách, od kterých se můžete dočkat pokynu k zastavení a musíte jej respektovat. A jaké to jsou?
Policie státní, obecní i městská
V prvé řadě jsou to logicky uniformovaní policisté a strážníci. A přidat musíme i uniformované členy obecní policie. Strážníci a obecní policisté mohou auta zastavit v situaci, kdy zajišťuje bezpečný přechod osob před přechodem pro chodce, pokud to stav přecházejících, nebo situace na přechodu vyžaduje.
Ale i v situaci, kdy je řidič nebo jiná osoba v zastavovaném autě podezřelá ze spáchání přestupku, který se týká bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici.
A pozor, zastavit vás mohou i uniformovaní vojenští policisté! A i jejich pokyn je nezbytné respektovat.
Celníci, GIBS i INSID
K uniformovaným osobám, které vás mohou zastavit a vy musíte uposlechnout, je třeba přidat i celníky. Ostatně, s těmi se můžete potkat třeba při kontrole dálničních známek. Zastavit vás může i příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů, musí být ovšem řádně označen.
A od léta vás ke kontrole může zastavit také pracovník Inspekce silniční dopravy (INSID), taktéž ale v uniformě a s řádným označením.
Pracovník drah i honák zvěře
Tím jsme vyčerpali všechny ty, kteří mohou zastavovat auta a zároveň musí mít uniformu. Je tu ale řada dalších osob, které mohou ostatní zastavit, dokonce mohou řídit dopravu. Mezi takové patří třeba účastníci dopravní nehody, kteří se dokonce musí pokusit udržet místo průjezdné, byť to znamená některé zastavit a počkat, než projedou jiní. Pokud se ale na takový zásah do dopravy necítí, musí si k místu zavolat policii.
Zastavit vás ale může i osoba, která je průvodcem vedených nebo hnaných zvířat. Typicky honáci krav, ale třeba i školačky s koňmi. A poslechnout výzvu k zastavení dle zákona musíte také od vedoucí organizované skupiny školních či předškolních dětí nebo průvodce zdravotně postižených osob při přecházení vozovky.
A ještě se vrátíme k těm přechodům u škol. Tam totiž nemusí stát policista nebo strážník, ale třeba pracovník školy. A ano, i ten může dát pokyn k zastavení u přechodu, jen na sobě musí mít reflexí vestu s nápisem škola.
Ale výčet ještě nekončí. Připomenout musíme také pracovníky drah v okolí železničních přejezdů, také dopravce, tedy nejčastěji třeba řidiče autobusů. Ti jsou oprávněni zastavovat vozidla, pokud provozní nebo jiné závažné důvody vyžadují, aby cestující nastoupili či vystoupili mimo zastávku a vstoupili přitom do vozovky.
A seznam uzavřeme pracovníky údržby silnic. Přesněji řečeno, zákon říká, že zastavit dopravu nebo ji řídit může „zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“. A musí být řádně označený.