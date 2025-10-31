Nové policejní kodiaqy klamou tělem. Pod vizáží základní verze je motor z RS

Policie České republiky zahájila zásadní obměnu vozového parku. Do konce letošního roku do něj zařadí 352 kusů SUV Škoda Kodiaq ve speciální policejní úpravě. Dnes si policisté na testovacím polygonu automobilky Škoda Auto v Úhelnici u Mladé Boleslavi převzali prvních 51 aut.

Mladoboleslavská automobilka je již tradičním dodavatelem vozů pro policejní složky. Od roku 1993 bylo českým policistům a ministerstvu vnitra předáno víc než 23 tisíc automobilů Škoda nejrůznějších modelů ve speciálních i sériových provedeních. A v uplynulých dekádách to byly další desetisíce aut.

Již víc než dva roky policisté při své službě využívají i SUV Škoda Kodiaq, které se osvědčilo zejména při výkonu služby dopravní a pořádkové policie. Do konce roku jich policie převezme celkem 352 kusů, kterými postupně nahradí vozy Škoda Octavia Combi 2.0 TSI 4×4 DSG z let 2019 a 2020, které dnes mají najeto často i 350 000 kilometrů.

Slavnostního předání se zúčastnili ministr vnitra a místopředseda vlády ČR Vít Rakušan, policejní prezident Martin Vondrášek a vedoucí prodeje Škoda Auto pro český trh Tomáš Duchoň.
Všechny dodané vozy vycházejí ze základní výbavy, ale jsou speciálně upraveny. Motor 2.0 TSI s výkonem 195 kW a maximálním točivým momentem 400 Nm pochází z verze Kodiaq RS a proti předchůdci posílil o 15 kW a 30 Nm. Kombinuje se výhradně se sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG a pohonem všech kol. Adaptivní podvozek DCC+ dostal specifické nastavení zohledňující dodatečnou hmotnost policejní výbavy.

Vůz nabízí možnost rychlého přepnutí pohonu a podvozku do režimu Sport, aby měl řidič okamžitě k dispozici maximální jízdní dynamiku. Policejní Kodiaq je rovněž vybaven robustnějším brzdovým systémem ze sedmimístné verze a 18palcovými litými koly, která byla zvolena pro optimální chlazení brzd. Přídavná programovatelná řídicí jednotka je schopna adaptovat speciální funkce, jako je možnost uzamknout vozidlo s nastartovaným motorem (při nedovoleném vniknutí do vozu se motor samočinně vypne), deaktivace systému start-stop či vypínání denního svícení.

