Mladoboleslavská automobilka je již tradičním dodavatelem vozů pro policejní složky. Od roku 1993 bylo českým policistům a ministerstvu vnitra předáno víc než 23 tisíc automobilů Škoda nejrůznějších modelů ve speciálních i sériových provedeních. A v uplynulých dekádách to byly další desetisíce aut.
Již víc než dva roky policisté při své službě využívají i SUV Škoda Kodiaq, které se osvědčilo zejména při výkonu služby dopravní a pořádkové policie. Do konce roku jich policie převezme celkem 352 kusů, kterými postupně nahradí vozy Škoda Octavia Combi 2.0 TSI 4×4 DSG z let 2019 a 2020, které dnes mají najeto často i 350 000 kilometrů.
Všechny dodané vozy vycházejí ze základní výbavy, ale jsou speciálně upraveny. Motor 2.0 TSI s výkonem 195 kW a maximálním točivým momentem 400 Nm pochází z verze Kodiaq RS a proti předchůdci posílil o 15 kW a 30 Nm. Kombinuje se výhradně se sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG a pohonem všech kol. Adaptivní podvozek DCC+ dostal specifické nastavení zohledňující dodatečnou hmotnost policejní výbavy.
Vůz nabízí možnost rychlého přepnutí pohonu a podvozku do režimu Sport, aby měl řidič okamžitě k dispozici maximální jízdní dynamiku. Policejní Kodiaq je rovněž vybaven robustnějším brzdovým systémem ze sedmimístné verze a 18palcovými litými koly, která byla zvolena pro optimální chlazení brzd. Přídavná programovatelná řídicí jednotka je schopna adaptovat speciální funkce, jako je možnost uzamknout vozidlo s nastartovaným motorem (při nedovoleném vniknutí do vozu se motor samočinně vypne), deaktivace systému start-stop či vypínání denního svícení.